14.13 Uhr

Der Chefankläger des Internationalen Strafgerichtshofes, Karim Khan, setzt sich für Ermittlungen zu möglichen Kriegsverbrechen auf allen Seiten des Gaza-Kriegs ein. «Wir müssen zeigen, dass das Recht an allen Frontlinien herrscht und das es in der Lage ist, alle zu schützen», heisst es in einer am Sonntag vom Weltstrafgericht in Den Haag verbreiteten Erklärung.

Der Chefankläger am Internationalen Strafgerichtshof, Karim Khan, sendet eine Warnung. Yui Mok/PA Wire/dpa

Khan hatte in den vergangenen Tagen Israel und die palästinensischen Gebiete besucht. Es war sein erster offizieller Besuch als Chefankläger. Er war von Angehörigen und Freunden von Opfern der Hamas-Attacken vom 7. Oktober eingeladen worden. Am Samstag war Khan in Ramallah mit dem palästinensischen Präsidenten Mahmud Abbas zusammengetroffen.

Israel ist zwar kein Vertragsstaat des Gerichts, doch Khan bot dem Land seine Unterstützung an bei Ermittlungen zu den Attacken der Hamas vom 7. Oktober. Khan sprach von «einigen der schlimmsten internationalen Verbrechen, die das Gewissen der Menschheit schocken». Er rief die Hamas dazu auf, alle festgehaltenen Geiseln sofort freizulassen.

Khan betonte zugleich, dass auch Israel bei Angriffen auf den Gazastreifen an internationales Recht gebunden sei. «Wie ich bereits zuvor gesagt habe, hat Israel ausgebildete Juristen, die Kommandanten beraten, und ein robustes System, das die Einhaltung des internationalen humanitären Rechtes garantieren soll.» Fundierte Beschuldigungen über mutmassliche Kriegsverbrechen müssten unabhängig und schnell geprüft werden.