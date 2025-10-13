  1. Privatkunden
Video zeigt emotionale Szene «Du kommst nach Hause» –  Geisel-Mutter spricht erstmals mit ihrem Sohn

Sven Ziegler

13.10.2025

Familien sprechen per Video erstmals mit noch festgehaltenen Geiseln

Familien sprechen per Video erstmals mit noch festgehaltenen Geiseln

Ergreifende Szenen aus Israel: Zum ersten Mal seit fast zwei Jahren konnten Angehörige mit Geiseln sprechen, die noch immer von der Hamas im Gazastreifen festgehalten werden. Mehrere der Verschleppten sollen in den kommenden Stunden freikommen.

13.10.2025

Ergreifende Szenen aus Israel: Zum ersten Mal seit fast zwei Jahren konnten Angehörige mit Geiseln sprechen, die noch immer von der Hamas im Gazastreifen festgehalten werden.

Sven Ziegler

13.10.2025, 08:59

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Angehörige mehrerer Geiseln konnten per Videoanruf erstmals wieder mit ihren verschleppten Familienmitgliedern sprechen.
  • Zu sehen waren unter anderem Matan Zangauker, die Brüder David und Ariel Cunio sowie Nimrod Cohen.
  • Laut israelischem Militär könnte es sich um eine inszenierte Geste der Hamas handeln, kurz vor den erwarteten Freilassungen.
Mehr anzeigen

In Israel sind bewegende Aufnahmen aufgetaucht: Erstmals seit ihrer Entführung vor fast zwei Jahren konnten Angehörige direkt mit ihren in Gaza festgehaltenen Liebsten sprechen. Die Hamas hatte offenbar erlaubt, dass mehrere Geiseln per Videoanruf mit ihren Familien Kontakt aufnehmen.

In einem der Videos ist Einav Zangauker zu sehen, wie sie mit ihrem Sohn Matan Zangauker spricht – einem der bekanntesten Geiselnamen des Hamas-Massakers vom 7. Oktober 2023. «Du kommst nach Hause – ihr kommt alle nach Hause. Es gibt keinen Krieg mehr», sagt sie unter Tränen.

Mehrere Geiseln bereits frei

Hebräische Medien veröffentlichten zusätzlich Standbilder weiterer Gespräche. Darauf zu erkennen sind die Brüder David und Ariel Cunio sowie der Soldat Nimrod Cohen. In den Aufnahmen tragen die Männer offenbar Uniformen, die jenen ähneln, die frühere Geiseln bei ihrer Freilassung im Januar und Februar 2025 trugen.

Nahost-Ticker. Hamas soll alle lebenden Geiseln freigelassen haben +++ Trump ist in Israel

Nahost-TickerHamas soll alle lebenden Geiseln freigelassen haben +++ Trump ist in Israel

Silvia Cunio, die Mutter der beiden Brüder, sagte gegenüber Channel 12 News, sie habe «nichts gehört, aber sie gesehen – und das ist genug». Yotam Cohen, der Bruder von Nimrod, berichtete, er habe ihm gesagt, er sehe «so gut aus wie immer». Nimrod habe geantwortet, es gehe ihm gut, er liebe sie und wolle sie einfach nur wiedersehen.

In den vergangenen Stunden sind bereits sieben Geiseln freigelassen worden. 13 weitere sollen in den nächsten Stunden folgen (Stand 8.52 Uhr)

