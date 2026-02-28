  1. Privatkunden
Eskalation im Nahen Osten Video zeigt Rauch über Teheran

Sven Ziegler

28.2.2026

Video zeigt Rauch über Teheran

Video zeigt Rauch über Teheran

Israel hat einen Präventivschlag gegen iranische Ziele bestätigt und landesweit den Ausnahmezustand verhängt.In Teheran und mehreren weiteren Städten wurden Explosionen gemeldet, teils nahe sicherheitsrelevanter Einrichtungen.

28.02.2026

Am Samstagmorgen greift Israel den Iran an. Dichter Rauch steigt über der Stadt auf, wie ein Video zeigt.

Sven Ziegler

28.02.2026, 08:46

Video veröffentlicht. «Das ist die einzige Chance» – jetzt spricht Trump zum Iran-Angriff

Video veröffentlicht«Das ist die einzige Chance» – jetzt spricht Trump zum Iran-Angriff

Politik. Trump: USA haben Angriff gegen Iran begonnen

PolitikTrump: USA haben Angriff gegen Iran begonnen

Was wir zum Angriff auf den Iran wissen. Droht jetzt die grosse Eskalation im Nahen Osten?

Was wir zum Angriff auf den Iran wissenDroht jetzt die grosse Eskalation im Nahen Osten?

