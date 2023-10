Gazastreifen: Israel weitet Einsatz von Bodentruppen aus

STORY: Das israelische Militär hat nach eigenen Angaben den Einsatz seiner Bodentruppen im Gazastreifen ausgeweitet. Als Beleg dafür wurden am Montag diese Aufnahmen veröffentlicht. Das Militär erklärte, es habe «Dutzende von Terroristen getötet, die sich in Gebäuden und Tunneln verbarrikadiert hätten. Zudem habe man Waffendepots, Abschussrampen für Panzerabwehrraketen sowie Verstecke der Hamas beschossen. In den vergangenen Tagen seien mehr als 600 Terrorziele angegriffen worden. Zudem setzt Israel seine Luftangriffe auf Ziele im Gazastreifen fort. Nach palästinensischen Angaben gab es Explosionen in Gaza-Stadt. Auch im Grenzgebiet östlich der Stadt Khan Younis im Süden des Gazastreifens soll es zu Gefechten zwischen militanten Palästinensern und israelischen Truppen gekommen sein, berichten palästinensische Medien. Die Angaben beider Konfliktparteien konnten nicht unabhängig überprüft werden. Bei Zusammenstössen mit israelischen Sicherheitskräften sind nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums im Westjordanland vier Palästinenser getötet worden. Fünf weitere Palästinenser seien in Dschenin verletzt worden, hiess es. In israelischen Medien wurde gemeldet, es habe ein heftiges Feuergefecht zwischen israelischen Truppen und Palästinensern gegeben. Dabei sei es auch zu Drohnenangriffen gekommen. Die Gewalt im Westjordanland hat seit Beginn des Kriegs zwischen Israel und der militant-islamistischen Hamas im Gazastreifen zugenommen.

