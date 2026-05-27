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Nur zwei Wochen nach Vorgänger Israel bestätigt Tod des neuen Hamas-Führers in Gaza

SDA

27.5.2026 - 09:15

dpatopbilder – Palästinenser inspizieren den Ort eines israelischen Luftangriffs. Foto: Jehad Alshrafi/AP/dpa
dpatopbilder – Palästinenser inspizieren den Ort eines israelischen Luftangriffs. Foto: Jehad Alshrafi/AP/dpa
Keystone

Israel hat nach eigenen Angaben erneut einen hochrangigen Hamas-Kommandeur im Gazastreifen getötet. Laut Armee und Geheimdienst wurde Mohammed Odeh bei einem Luftangriff in Gaza-Stadt ausgeschaltet. Er soll erst vor kurzem die Führung des militärischen Hamas-Flügels übernommen haben.

,

Keystone-SDA, Sven Ziegler

27.05.2026, 09:15

27.05.2026, 09:20

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Israel meldet die Tötung des Hamas-Kommandeurs Mohammed Odeh.
  • Odeh soll erst vor kurzem die Führung des militärischen Flügels übernommen haben.
  • Die Hamas bestätigte seinen Tod zunächst nicht offiziell.
Mehr anzeigen

Nicht einmal zwei Wochen nach der Tötung seines Vorgängers hat Israel eigenen Angaben zufolge auch den neuen militärischen Führer der Hamas im Gazastreifen bei einem Angriff getötet.

Mohammed Odeh sei nach monatelanger Überwachung am Dienstag in der Stadt Gaza ausgeschaltet worden, teilten Israels Armee und der Inlandsgeheimdienst Schin Bet am Morgen mit. Ministerpräsident Benjamin Netanjahu und Verteidigungsminister Israel Katz hatten zuvor einen Angriff auf Odeh eingeräumt.

«Odeh gehörte zu den letzten hochrangigen Kommandeuren des militärischen Arms der Hamas, die an der Planung und Ausführung des Massakers vom 7. Oktober beteiligt waren», teilten Armee und Schin Bet am Morgen weiter mit. Aus Kreisen der Hamas hiess es ebenfalls, Odeh sei getötet worden. Eine offizielle Bestätigung der Terrororganisation für dessen Tod gab es aber zunächst nicht. Auch aus medizinischen Kreisen im Gazastreifen hiess es, Odeh sowie vier Angehörige seien bei israelischen Luftangriffen in der Stadt Gaza ums Leben gekommen. Insgesamt habe es dabei am Dienstag sechs Tote gegeben.

Hamas bestätigt Tod bislang nicht offiziell

Israel hatte vor rund anderthalb Wochen bereits den Tod von Odehs Vorgänger, Iss al-Din al-Haddad, bei einem israelischen Luftangriff bestätigt.

Nahost-Konflikt

Immer wieder kommt es zu Eskalationen im Nahen Osten. Jüngst sorgten die USA und Israel mit Angriffen auf den Iran für Unruhen.  blue News informiert dich laufend über alle wichtigen Entwicklungen in Nahost.

Der israelische Verteidigungsminister bezeichnete ihn damals ebenfalls als einen der Drahtzieher des Hamas-Massakers. Israelischen Angaben zufolge soll Odeh kurz nach Al-Haddads Tötung die Führung des militärischen Flügels der Hamas im Gazastreifen übernommen haben. Die Hamas bestätigte das allerdings nicht offiziell.

Im Krieg zwischen Israel und der Hamas gilt offiziell seit Oktober 2025 eine Waffenruhe, beide Seiten werfen sich Verstösse gegen das Abkommen vor.

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