Israel nimmt Tunnelnetz der Hamas ins Visier

Ein weitverzweigtes Netz von Tunnels verläuft unter dem Gaza-Streifen. Es dient der Hamas zur Versorgung der Bevölkerung, aber auch für Anschläge auf Israel. (Archivbild von 2018) KEYSTONE

Die Hamas stützt sich im Gaza-Streifen auch auf ein Netz von Tunnels. Die israelische Armee will die mehrere hundert Kilometer messenden unterirdischen Gänge nun zerstören. Es ist nicht ihr erster Versuch.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Hamas betreibt seit Jahren ein Tunnelsystem unter dem Gaza-Streifen. Dieses hilft ihr bei ihren Angriffen auf Israel, aber auch bei der Versorgung der eigenen Bevölkerung.

Die israelische Armee will das Tunnelnetz der Hamas zerstören.

Die Tunnel sind für die Hamas ein grosser strategischer Vorteil, wenn israelische Bodentruppen in Gaza einmarschieren sollten. Mehr anzeigen

Unter dem Gaza-Streifen verlaufen Hunderte Kilometer Tunnels, bis zu 40 Meter unter dem Boden. Gebaut haben sie die Hamas und der Islamische Dschihad, der ebenfalls in den besetzten Gebieten aktiv ist. Die Tunnels verlaufen von Gaza-Stadt bis nach Rafah an der Südwest-Grenze des Gaza-Streifens, beschreibt Jonathan Conricus, ein Sprecher der israelischen Armee, bei der BBC.

Es gebe zwei Ebenen, die eine sei für Zivilist*innen, die andere für die Hamas, führt Conricus aus. Die israelischen Streitkräfte zielen mit ihren Bombardierungen auch auf dieses Tunnelsystem. «Die Zivilisten haben keinen Zugang zur Hamas-Ebene, um sich vor israelischen Luftangriffen zu schützen.»

Die Hamas habe dieses Tunnelnetz in den 20 Jahren gebaut, in denen sie die Kontrolle über den Gaza-Streifen hat, erklärt Conricus. Es sind nicht nur Gänge, sondern auch Bunker, Waffenschmieden, Lager, sowie Schmuggel- und Fluchtrouten, wie die «NZZ» schreibt. Es gibt auch Tunnels, die unterirdisch auf das Staatsgebiet Ägyptens führen, das südlich an den Gaza-Streifen grenzt.

Militärisch wichtig – aber nicht nur

Die Tunnels dienen nicht nur militärischen Zwecken, sondern ermöglichen auch, die seit Jahren andauernde Blockade des Gaza-Streifens zu durchbrechen. Durch die Gänge gelangen auch Güter für die Bevölkerung in das von Israel besetzte Gebiet.

Die schmalsten Tunnels sind so eng, dass sich eine Person durchzwängen muss. Die grössten sind betoniert, belüftet und können mit Fahrzeugen passiert werden. In israelischen Armeekreisen wird das unterirdische Netz auch Gazas Metro oder U-Bahn genannt, schreibt die «NZZ».

Immer wieder versucht die israelische Armee die Tunnels zu zerstören, da sie der Hamas auch helfen, Anschläge auf Israel auszuführen. Doch jedes Mal liessen die Machthaber das Tunnelsystem weiter ausbauen.