  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Das passierte in der Nacht Israel sieht «historische Erfolge» – Trump prahlt über Kriegsverlauf

Agenturen

5.3.2026

Trump: «Die meisten Leute, die wir im Kopf hatten, sind nun tot»

Trump: «Die meisten Leute, die wir im Kopf hatten, sind nun tot»

US-Präsident Donald Trump äussert sich zu einer möglichen Nachfolge-Regierung im Iran. Dabei muss die US-Regierung offenbar umplanen, weil mögliche Kandidaten bei den Angriffen ums Leben gekommen sind.

04.03.2026

Im Konflikt um die Entscheidungshoheit über das Vorgehen im Iran-Krieg hat der US-Senat Präsident Trump den Rücken gestärkt. Israel attackiert Hisbollah-Stellungen, Iran greift Kurden im Irak an. Das sind die Entwicklungen der vergangenen Stunden.

Agenturen

05.03.2026, 06:23

05.03.2026, 06:29

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Sieg für Trump: Die Republikaner im US-Senat stimmen gegen ein stärkeres Mitspracherecht im Iran-Krieg.
  • In der Nacht flogen die USA und Israel weiter Angriffe im Iran, Teheran griff erneut kurdische Gruppen im benachbarten Irak an und das israelische Militär bombardierte weiter Ziele im Libanon.
Mehr anzeigen

Angriffe im Libanon und den Golfstaaten, im Irak und sogar im Indischen Ozean: Nach den US-israelischen Angriffen auf den Iran weitet sich der Konflikt immer weiter aus. Ein Ende ist nicht in Sicht.

blue News fasst zusammen, was in der Nacht auf Donnerstag passiert ist.

Israel sieht «historische Erfolge» – Trump prahlt

Die israelische Regierung hat nach eigener Einschätzung bereits «historische Erfolge» im Krieg gegen den Iran erzielt. «Israel und die USA haben gemeinsam historische Erfolge erzielt, um unsere Bürger und die zivilisierte Welt zu schützen», sagte Regierungssprecherin Shosh Bedrosian in der Nacht in einem Internetvideo. Die amerikanisch-israelischen Luftangriffe seien notwendig gewesen, weil der Iran sein Atomprogramm in «neuen unterirdischen Bunkern» wieder aufgebaut habe, sagte die Sprecherin. Ausserdem habe es Anzeichen dafür gegeben, dass der Iran «Israel und amerikanische Truppen im Nahen Osten» habe angreifen wollen.

Auch US-Präsident Donald Trump zeigte sich zufrieden mit dem Verlauf des Kriegs. «Es läuft gut an der Kriegsfront, um es zurückhaltend auszudrücken», sagte Trump bei einem Treffen mit Technologieunternehmern im Weissen Haus. Auf einer Skala bis zehn würde er «etwa 15» Punkte vergeben.

Ein Iraner platziert eine iranische Flagge in einer bei den amerikanisch-israelischen Luftangriffen zerstörten Polizeieinrichtung in Teheran. (4. März 2026)
Ein Iraner platziert eine iranische Flagge in einer bei den amerikanisch-israelischen Luftangriffen zerstörten Polizeieinrichtung in Teheran. (4. März 2026)
Bild: Keystone/EPA/Abedin Taherkenareh

Resolution zur Beschneidung von Trumps Iran-Befugnissen im US-Senat gescheitert

Im US-Senat ist ein Versuch gescheitert, die Befugnisse von Präsident Donald Trump im Iran-Krieg zu beschneiden. Die sogenannte Kriegsbefugnisresolution (War Powers Resolution) wurde in der Kongresskammer mit der Mehrheit von Trumps Republikanern abgelehnt. 53 Senatoren stimmten gegen die Resolution, 47 Senatoren dafür. Bei beiden Parteien gab es jeweils einen Abweichler, der sich der Gegenseite anschloss: Bei den Demokraten Senator John Fetterman und bei den Republikanern Senator Rand Paul.

Mit der Resolution sollte Trump untersagt werden, den Militäreinsatz gegen den Iran ohne Beschluss des US-Kongresses fortzusetzen. Eingebracht worden war der Text vom Demokraten Tim Kaine und dem Republikaner Paul, der Militärinterventionen grundsätzlich skeptisch sieht.

Israel attackiert Hisbollah-Stellungen, Iran greift Kurden im Irak an

In der Nacht flogen die USA und Israel weiter Angriffe im Iran, Teheran griff erneut kurdische Gruppen im benachbarten Irak an und das israelische Militär bombardierte weiter Ziele im Libanon. Zudem nahmen die Befürchtungen zu, dass Israel erneut eine Bodenoffensive in seinem nördlichen Nachbarland beginnen könnte.

«Iran versucht, den Konflikt zu regionalisieren», sagt der Leiter des Iran-Programms der International Crisis Group, Ali Vaez. «Die Angriffe auf die Golfstaaten und US-Stützpunkte zeigen, dass Teheran davon ausgeht, dass die beste Option ist, die Kosten für Washington uns seine Verbündeten so schnell wie möglich zu erhöhen.»

Das Abfeuern einer ballistischen Rakete auf die Türkei am Mittwoch stellte eine neue Eskalationsstufe dar. Das iranische Geschoss hätte den wichtigen Nato-Luftwaffenstützpunkt Incirlik treffen sollen, berichtete die «New York Times» unter Berufung auf US-Militärkreise. Die Rakete war von einem Nato-Abwehrsystem abgefangen worden.

Erster deutscher Evakuierungsflug in Frankfurt erwartet

In Omans Hauptstadt Maskat ist in der Nacht der erste Evakuierungs-Jet der Bundesregierung im aktuellen Nahost-Konflikt gestartet. Das geht aus Daten des Flugdienstleisters Flightradar24 hervor. Die Lufthansa-Maschine vom Typ Airbus A340-300 wird laut aktuellem Plan gegen 7.22 Uhr am Frankfurter Flughafen erwartet. An Bord des Fluges LH345 befinden sich Menschen, die von der Bundesregierung ausgewählt worden sind. Sie waren infolge des US-israelischen Angriffs auf den Iran in der Golf-Region gestrandet und mussten über den Landweg nach Maskat gebracht werden.

Die genaue Zahl der heimgeholten Reisenden ist unklar. Die Maschine hat in der Konfiguration der Lufthansa 279 Passagiersitze, es müssen aber auch die Crew des Hinflugs sowie weiteres Personal mitgenommen werden.

Lufthansa: Evakuierungsflug aus Oman für Donnerstag geplant

Lufthansa: Evakuierungsflug aus Oman für Donnerstag geplant

Frankfurt/Main, 04.03.2026: Erster Evakuierungsflug im Auftrag der Bundesregierung: Der Flieger wird nach Angaben der Lufthansa am frühen Donnerstagmorgen in Frankfurt landen. Der Jet soll nach Mitternacht um 01.55 Uhr in Omans Hauptstadt Maskat starten. Laut Lufthansa ist die Landung von Flug LH345 am Frankfurter Flughafen gegen 6 Uhr morgens geplant. Die Maschine hat 279 Passagiersitze. Für diesen ersten Evakuierungsflug der Regierung in der aktuellen Nahost-Krise sollten nach den Worten von Bundesaussenminister Johann Wadephul besonders verwundbare Gruppen ausgewählt werden, wie Schwangere, Kranke oder Kinder. Weitere Flüge seien in den kommenden Tagen geplant. Wegen der Eskalation des Nahost-Konflikts sitzen in der Region weiterhin Zehntausende Menschen fest. Es gab zahlreiche Flugausfälle.

05.03.2026

Mehr zum Thema

Angriff auf den Iran. Krieg zieht immer weitere Kreise +++ Republikaner verhindern Einschränkung von Trumps Kriegsbefugnissen

Angriff auf den IranKrieg zieht immer weitere Kreise +++ Republikaner verhindern Einschränkung von Trumps Kriegsbefugnissen

Teilnahme weiter offen. Tritt Iran bei der WM an? Trump: «Das ist mir wirklich egal»

Teilnahme weiter offenTritt Iran bei der WM an? Trump: «Das ist mir wirklich egal»

Experte für Geopolitik im Interview. «Da zeigt sich wieder die Naivität oder Unbedarftheit deutscher und europäischer Politiker»

Experte für Geopolitik im Interview«Da zeigt sich wieder die Naivität oder Unbedarftheit deutscher und europäischer Politiker»

Meistgelesen

«Da zeigt sich wieder die Naivität oder Unbedarftheit deutscher und europäischer Politiker»
Dubai-Influencer*innen wissen nicht mehr, was sie sagen dürfen
Republikaner im Senat verhindern Einschränkung von Trumps Kriegsbefugnissen +++ Iran greift kurdische Gruppen im Irak an
An Ustermer Schule brodelt es – Gemeinderat fordert Untersuchung
Hof wird zur Brandruine – Aargauer Ehepaar kämpft um Wiederaufbau