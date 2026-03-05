Trump: «Die meisten Leute, die wir im Kopf hatten, sind nun tot» US-Präsident Donald Trump äussert sich zu einer möglichen Nachfolge-Regierung im Iran. Dabei muss die US-Regierung offenbar umplanen, weil mögliche Kandidaten bei den Angriffen ums Leben gekommen sind. 04.03.2026

Im Konflikt um die Entscheidungshoheit über das Vorgehen im Iran-Krieg hat der US-Senat Präsident Trump den Rücken gestärkt. Israel attackiert Hisbollah-Stellungen, Iran greift Kurden im Irak an. Das sind die Entwicklungen der vergangenen Stunden.

Agenturen Helene Laube

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Sieg für Trump: Die Republikaner im US-Senat stimmen gegen ein stärkeres Mitspracherecht im Iran-Krieg.

In der Nacht flogen die USA und Israel weiter Angriffe im Iran, Teheran griff erneut kurdische Gruppen im benachbarten Irak an und das israelische Militär bombardierte weiter Ziele im Libanon. Mehr anzeigen

Angriffe im Libanon und den Golfstaaten, im Irak und sogar im Indischen Ozean: Nach den US-israelischen Angriffen auf den Iran weitet sich der Konflikt immer weiter aus. Ein Ende ist nicht in Sicht.

blue News fasst zusammen, was in der Nacht auf Donnerstag passiert ist.

Israel sieht «historische Erfolge» – Trump prahlt

Die israelische Regierung hat nach eigener Einschätzung bereits «historische Erfolge» im Krieg gegen den Iran erzielt. «Israel und die USA haben gemeinsam historische Erfolge erzielt, um unsere Bürger und die zivilisierte Welt zu schützen», sagte Regierungssprecherin Shosh Bedrosian in der Nacht in einem Internetvideo. Die amerikanisch-israelischen Luftangriffe seien notwendig gewesen, weil der Iran sein Atomprogramm in «neuen unterirdischen Bunkern» wieder aufgebaut habe, sagte die Sprecherin. Ausserdem habe es Anzeichen dafür gegeben, dass der Iran «Israel und amerikanische Truppen im Nahen Osten» habe angreifen wollen.

Auch US-Präsident Donald Trump zeigte sich zufrieden mit dem Verlauf des Kriegs. «Es läuft gut an der Kriegsfront, um es zurückhaltend auszudrücken», sagte Trump bei einem Treffen mit Technologieunternehmern im Weissen Haus. Auf einer Skala bis zehn würde er «etwa 15» Punkte vergeben.

Ein Iraner platziert eine iranische Flagge in einer bei den amerikanisch-israelischen Luftangriffen zerstörten Polizeieinrichtung in Teheran. (4. März 2026) Bild: Keystone/EPA/Abedin Taherkenareh

Resolution zur Beschneidung von Trumps Iran-Befugnissen im US-Senat gescheitert

Im US-Senat ist ein Versuch gescheitert, die Befugnisse von Präsident Donald Trump im Iran-Krieg zu beschneiden. Die sogenannte Kriegsbefugnisresolution (War Powers Resolution) wurde in der Kongresskammer mit der Mehrheit von Trumps Republikanern abgelehnt. 53 Senatoren stimmten gegen die Resolution, 47 Senatoren dafür. Bei beiden Parteien gab es jeweils einen Abweichler, der sich der Gegenseite anschloss: Bei den Demokraten Senator John Fetterman und bei den Republikanern Senator Rand Paul.

Mit der Resolution sollte Trump untersagt werden, den Militäreinsatz gegen den Iran ohne Beschluss des US-Kongresses fortzusetzen. Eingebracht worden war der Text vom Demokraten Tim Kaine und dem Republikaner Paul, der Militärinterventionen grundsätzlich skeptisch sieht.

Israel attackiert Hisbollah-Stellungen, Iran greift Kurden im Irak an

In der Nacht flogen die USA und Israel weiter Angriffe im Iran, Teheran griff erneut kurdische Gruppen im benachbarten Irak an und das israelische Militär bombardierte weiter Ziele im Libanon. Zudem nahmen die Befürchtungen zu, dass Israel erneut eine Bodenoffensive in seinem nördlichen Nachbarland beginnen könnte.

«Iran versucht, den Konflikt zu regionalisieren», sagt der Leiter des Iran-Programms der International Crisis Group, Ali Vaez. «Die Angriffe auf die Golfstaaten und US-Stützpunkte zeigen, dass Teheran davon ausgeht, dass die beste Option ist, die Kosten für Washington uns seine Verbündeten so schnell wie möglich zu erhöhen.»

Das Abfeuern einer ballistischen Rakete auf die Türkei am Mittwoch stellte eine neue Eskalationsstufe dar. Das iranische Geschoss hätte den wichtigen Nato-Luftwaffenstützpunkt Incirlik treffen sollen, berichtete die «New York Times» unter Berufung auf US-Militärkreise. Die Rakete war von einem Nato-Abwehrsystem abgefangen worden.

Erster deutscher Evakuierungsflug in Frankfurt erwartet

In Omans Hauptstadt Maskat ist in der Nacht der erste Evakuierungs-Jet der Bundesregierung im aktuellen Nahost-Konflikt gestartet. Das geht aus Daten des Flugdienstleisters Flightradar24 hervor. Die Lufthansa-Maschine vom Typ Airbus A340-300 wird laut aktuellem Plan gegen 7.22 Uhr am Frankfurter Flughafen erwartet. An Bord des Fluges LH345 befinden sich Menschen, die von der Bundesregierung ausgewählt worden sind. Sie waren infolge des US-israelischen Angriffs auf den Iran in der Golf-Region gestrandet und mussten über den Landweg nach Maskat gebracht werden.

Die genaue Zahl der heimgeholten Reisenden ist unklar. Die Maschine hat in der Konfiguration der Lufthansa 279 Passagiersitze, es müssen aber auch die Crew des Hinflugs sowie weiteres Personal mitgenommen werden.