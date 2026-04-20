Ein israelischer Soldat zerstörte eine Jesus-Figur. X

Ein israelischer Soldat hat im Südlibanon ein christliches Symbol beschädigt. Die Armee spricht von einem schwerwiegenden Vorfall und kündigt Konsequenzen an. Auch Aussenminister Gideon Saar entschuldigt sich öffentlich.

Keystone-SDA SDA

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein israelischer Soldat hat im Südlibanon eine Jesus-Figur auf einem Kruzifix beschädigt, wie die Armee bestätigt.

Die israelische Regierung reagiert mit scharfer Kritik und einer öffentlichen Entschuldigung gegenüber Christen.

Der Vorfall ereignet sich mitten in einer angespannten Phase im Konflikt zwischen Israel und der Hisbollah. Mehr anzeigen

Die israelische Armee bestätigt, dass einer ihrer Soldaten im Südlibanon ein christliches Symbol beschädigt hat. Man nehme den Vorfall äusserst ernst, teilte die Armee am Abend auf X mit. Das Verhalten des Soldaten sei in keiner Weise mit den Werten vereinbar, die von Soldaten erwartet würden.

Am Sonntag hatte die Armee ein Foto veröffentlicht, das zeigt, wie ein Mann in israelischer Armeeuniform mit einem Hammer auf eine von einem Holzkreuz gefallene Figur von Jesus Christus einschlägt. Die Armee teilte mit, es sei nach einer ersten Untersuchung festgestellt worden, dass das Bild einen Soldaten im Südlibanon zeige.

Gegen die Beteiligten würden angemessene Massnahmen ergriffen, hiess es von der Armee weiter. Darüber hinaus wolle man die Gemeinde bei der Wiederherstellung des Kruzifixes an seinem Standort unterstützen. Rund jeder dritte Libanese ist Christ.

Israels Aussenminister entschuldigt sich

Israels Aussenminister Gideon Saar entschuldigte sich angesichts des Vorfalls bei allen Christen, deren Gefühle verletzt worden seien. Er sprach von einer «beschämenden Handlung», die Israels Werten widerspreche. «Israel ist ein Land, das die verschiedenen Religionen und ihre heiligen Symbole respektiert und Toleranz und Respekt zwischen den Glaubensrichtungen hochhält», schrieb er auf X. Er äusserte sich zuversichtlich, dass gegen die Beteiligten «strenge Massnahmen» ergriffen würden. Details nannte er dazu zunächst nicht.

Photo currently circulating on social media which appears to show a soldier with the Israel Defense Force striking and destroying a statue of Jesus Christ on the cross using a sledgehammer during recent operations in the Christian town of Debel in Southern Lebanon. pic.twitter.com/Gz05heyIy4 — OSINTdefender (@sentdefender) April 19, 2026

«Verstärkten Sicherheitszone» im Südlibanon

Am Donnerstag hatte US-Präsident Donald Trump eine zehntägige Waffenruhe zwischen Israel und der proiranischen Hisbollah-Miliz im Libanon verkündet. Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hatte gesagt, die israelische Armee solle in einer «verstärkten Sicherheitszone» im Südlibanon bleiben.

Weiter hiess es in der Mitteilung der israelischen Armee, man sei damit beschäftigt, die von der Hisbollah im Südlibanon errichtete terroristische Infrastruktur zu zerstören. Man habe keine Absicht, zivile Infrastruktur, einschliesslich religiöser Gebäude oder religiöser Symbole, zu beschädigen.