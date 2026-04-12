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Gescheiterte Verhandlungen Israel stellt sich auf Wiederaufnahme des Iran-Kriegs ein

dpa

12.4.2026 - 15:54

Muss unverrichteter Dinge wieder abziehen: US-Vizepräsident JD Vance vor den Verhandlungen zwischen den USA und Iran am Samstag, dem 11. April 2026, in Islamabad.
Muss unverrichteter Dinge wieder abziehen: US-Vizepräsident JD Vance vor den Verhandlungen zwischen den USA und Iran am Samstag, dem 11. April 2026, in Islamabad.
KEYSTONE/Jacquelyn Martin

Nach ergebnislos beendeten Gesprächen zwischen den USA und dem Iran versetzt Israel sein Militär Berichten zufolge in erhöhte Gefechtsbereitschaft. Geht der Krieg mit dem Iran bald wieder los?

DPA

12.04.2026, 15:54

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Israel versetzt seine Streitkräfte nach gescheiterten Gesprächen über ein Kriegsende zwischen den USA und dem Iran in erhöhte Alarmbereitschaft.
  • Generalstabschef Ejal Zamir weist das Militär an, sich auf eine mögliche kurzfristige Wiederaufnahme der Kämpfe vorzubereiten.
  • Regierung und Armee beschleunigen ihre Gefechtsvorbereitungen, während eine endgültige Einsatzentscheidung noch aussteht.
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Nach dem vorläufigen Scheitern der Gespräche zwischen den USA und dem Iran über ein Kriegsende stellt Israel sich nach Medienberichten auf eine Wiederaufnahme der Kämpfe ein. Das israelische Nachrichtenportal «ynet» berichtete, Generalstabschef Ejal Zamir habe die israelischen Streitkräfte angewiesen, unverzüglich in einen Zustand erhöhter Alarmbereitschaft überzugehen. 

Das Militär solle sich «auf die Möglichkeit einer kurzfristigen Rückkehr zu militärischen Auseinandersetzungen vorbereiten», hiess es. Eine Entscheidung für einen militärischen Einsatz sei jedoch noch nicht getroffen. Ein israelischer Militärsprecher sagte auf Anfrage, man prüfe den Bericht. 

Auch der israelische Kan-Sender berichtete unter Berufung auf einen ranghohen israelischen Regierungsvertreter, Israel sei gemeinsam mit den USA bereit für eine Wiederaufnahme des Kriegs gegen den Iran. Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hatte am Samstagabend gesagt, die «Kampagne» im Iran sei weiterhin nicht beendet.

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Laut «ynet» hat die Armee Gefechtsvorbereitungen ähnlich wie vor den beiden Iran-Kriegen – dem jüngsten und dem im letzten Jahr – aufgenommen. Dabei würden «sämtliche Planungs- und Umsetzungsprozesse beschleunigt». Es sei Anweisung erteilt worden, eine hohe Einsatzbereitschaft in allen Bereichen aufrechtzuerhalten, Reaktionszeiten zu verkürzen und operative Lücken zu schliessen, hiess es weiter in dem Bericht.

«Überzogene Forderungen»: Vorerst keine Einigung zwischen USA und Iran

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Die direkten Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran unter Vermittlung Pakistans sind ohne greifbares Ergebnis zu Ende gegangen.

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