Der Konflikt zwischen USA, Israel und Iran hat sich in der Nacht zum Samstag weiter zugespitzt. Hier eine Übersicht der wichtigsten Ereignisse.

Israel und die USA führten massive Luftangriffe auf Teheran durch, während Iran mit Raketen auf Israel konterte.

Im Persischen Golf sitzen rund 20'000 Seeleute fest, und die Eskalation sorgt für Chaos in der Region.

Seit einer Woche läuft der Konflikt zwischen den USA und Israel und dem Iran. Das ist alles in der Nacht auf Samstag passiert:

Israel und Iran beschiessen sich gegenseitig

Nach Angaben des israelischen Militärs hat der Iran am frühen Samstagmorgen erneut Raketen auf Israel abgefeuert. Die israelische Luftabwehr wurde daraufhin aktiviert. Wenig später gaben die Behörden Entwarnung und erklärten, die Menschen könnten ihre Schutzräume wieder verlassen. Meldungen über Verletzte lagen zunächst nicht vor.

Im Gegenzug startete Israels Luftwaffe eine neue, umfangreiche Angriffswelle auf Ziele in der iranischen Hauptstadt Teheran. Staatliche Medien im Iran veröffentlichten Videomaterial, das grossflächige Brände am internationalen Flughafen Mehrabad zeigen soll.

US-Minister: «Schwerstes Bombardement» des Irans heute Nacht

US-Finanzminister Scott Bessent hat besonders heftige Angriffe im Iran angekündigt. «Heute Nacht wird unser schwerstes Bombardement stattfinden», sagte er dem Sender Fox Business am Freitag (Ortszeit). Man werde den iranischen Raketenabschussrampen und den Fabriken, in denen die Raketen hergestellt würden, den «grössten Schaden» zufügen, sagte er. Die USA und Israel begannen ihre Angriffe auf den Iran am vergangenen Samstag.

US-Finanzminister Scott Bessent. (Archivbild) Markus Schreiber/AP/dpa

US-Präsident Donald Trump hatte Anfang der Woche erklärt, dass bald noch heftigere Angriffe folgen sollten. «Wir haben noch nicht einmal angefangen, hart zuzuschlagen», sagte er dem Sender CNN am Montag. «Die grosse Welle kommt bald.»

UNO-Soldaten im Libanon verletzt

Infolge der Kämpfe im Libanon zwischen Israel und der proiranischen Hisbollah-Miliz sind drei Soldaten der UN-Beobachtermission Unifil in ihrem Stützpunkt verletzt worden. Ein Schwerverletzter sei zur Behandlung in ein Krankenhaus in der libanesischen Hauptstadt Beirut gebracht worden, die beiden anderen Verletzten würden in einer Unifil-Einrichtung behandelt, teilte die Mission der Vereinten Nationen mit. Ein Brand auf dem Stützpunkt im Südwesten des Libanons sei gelöscht worden.

«Es ist inakzeptabel, dass Friedenstruppen, die vom Sicherheitsrat beauftragte Aufgaben erfüllen, angegriffen werden», erklärte Unifil. Jeder Angriff auf Unifil-Truppen stelle einen schweren Verstoss gegen das humanitäre Völkerrecht dar. Unifil teilte nicht mit, welche Kriegspartei für den Vorfall verantwortlich war.

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron verurteilt den Angriff auf Unifil. (Archivbild) sda

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron verurteilte den «inakzeptablen Angriff» auf Unifil. Zuvor hatte es unter Berufung auf Sicherheitskreise geheissen, dass auch ein Posten von Unifil unter israelischen Beschuss geraten sei. Das israelische Militär teilte mit, die Angelegenheit zu prüfen.

Am Freitag hatte es bei landesweiten israelischen Angriffen im Libanon auf Stellungen der proiranischen Hisbollah-Miliz nach libanesischen Angaben erneut mehrere Todesopfer gegeben. Die Hisbollah feuert seit dem vergangenen Wochenende wieder regelmässig Raketen auf israelische Ziele ab. Israel reagiert seitdem mit massiven Luftangriffen im Libanon.

Die Vereinten Nationen haben seit 1978 Blauhelmsoldaten im Grenzgebiet von Israel und dem Libanon stationiert. Aktuell sind daran rund 7500 Soldatinnen und Soldaten aus fast 50 Ländern beteiligt. Die meisten Blauhelmsoldaten im Libanon sollen bis Mitte des kommenden Jahres aus dem Land abziehen.

Saudi-Arabien: Drohnenangriff auf Ölfeld abgewehrt

Saudi-Arabien hat nach Behördenangaben einen Drohnenangriff des Irans auf das riesige Ölfeld Schaiba abgewehrt. Es seien sechs Drohnen abgefangen und zerstört worden, teilte das Verteidigungsministerium mit. Wie die saudische Nachrichtenagentur Spa unter Berufung auf einen Ministeriumssprecher berichtete, wurde zudem erneut eine auf den Luftwaffenstützpunkt Prinz Sultan abgefeuerte ballistischen Rakete abgefangen.

Blick auf ein saudi-arabischen Ölfeld, rund 160 Kilometer von Riad entfernt. (Archivbild) Ali Haider/EPA/dpa

Erst vor wenigen Tagen war in Saudi-Arabien eine Ölraffinerie des staatlichen Ölkonzerns Aramco in Ras Tanura im Osten des Landes mit mutmasslich iranischen Drohnen angegriffen worden. Auch sie wurden nach amtlichen Angaben abgefangen und zerstört. Aramco betreibt auch das Ölfeld Schaiba.

Der Iran-Krieg hat zu einer Störung der Ölversorgung geführt. Derzeit passieren aus Sorge vor Angriffen des Irans kaum noch Schiffe die Strasse von Hormus. Die Meerenge ist ein wichtiger Seeweg für Öl- und Gastransporte.

Bericht: Iranisches Kriegsschiff wegen Schadens in Indien

Indien hat einem iranischen Kriegsschiff wegen eines Motorschadens Medienberichten zufolge das Anlegen erlaubt. Die «IRIS Lavan» und ihre 183 Besatzungsmitglieder befänden sich seit Mittwoch in der südwestlichen Hafenstadt Kochi, berichteten der Sender NDTV und andere indische Medien übereinstimmend unter Berufung auf Beamte in Neu-Delhi.

Für die USA ist es im Iran-Krieg ein wichtiges Ziel, alle Kriegsschiffe der iranischen Marine ausser Gefecht zu setzen. Erst vor wenigen Tagen hatte ein U-Boot der US-Marine eine iranische Fregatte in internationalen Gewässern vor Sri Lanka versenkt.

Dem Sender NDTV berichtete, die iranische Seite habe darum gebeten, das Schiff aufzunehmen, um technische Probleme beheben zu können. Die Anfrage erfolgte den Berichten zufolge am 28. Februar, also am ersten Tag der israelisch-amerikanischen Angriffe im Iran. Einen Tag später habe Indien der Aufnahme zugestimmt, hiess es. Die Besatzungsmitglieder des Landungsschiffs «IRIS Lavan» befänden sich in Einrichtungen der indischen Marine in Kochi.

Unklar war zunächst, ob das Schiff ebenfalls an einer von Indien im Februar veranstalteten Flottenschau teilgenommen hatte. Daran hatte sich die vom US-Militär später vor Sri Lanka versenkte Fregatte beteiligt.