Droht jetzt die grosse Eskalation im Nahen Osten?

Videos zeigen Angriff auf Teheran Neue Videos aus Irans Hauptstadt zeigen den Angriff am frühen Samstagmorgen. Dichter Rauch steigt über der Stadt auf. 28.02.2026

Droht im Nahen Osten eine neue Eskalationsstufe? Israel spricht von einem «Präventivschlag» gegen den Iran, US-Medien berichten von amerikanischer Beteiligung. In Teheran wurden Explosionen gemeldet, Israel rief den Ausnahmezustand aus. Was wir bereits wissen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Israel hat einen militärischen Schlag gegen iranische Ziele bestätigt und landesweit den Ausnahmezustand verhängt.

In Teheran sowie in weiteren Städten wie Isfahan wurden Explosionen gemeldet, während Irans Revolutionsführer laut offiziellen Angaben an einen sicheren Ort gebracht wurde.

US-Medien berichten unter Berufung auf Regierungsvertreter, dass sich auch die Vereinigten Staaten an den Angriffen beteiligen, eine detaillierte offizielle Bestätigung aus Washington liegt jedoch noch nicht vor. Mehr anzeigen

Explosionen in Teheran, Ausnahmezustand in Israel, Berichte über US-Beteiligung: Der Konflikt zwischen Israel und Iran ist in eine neue Phase eingetreten. Vieles ist bestätigt – vieles bleibt unklar. Hier der aktuelle Stand.

Was wir wissen

Israel spricht offiziell von einem «Präventivschlag»

Israels Verteidigungsminister Israel Katz bestätigte, dass Israel einen militärischen Schlag gegen den Iran ausgeführt hat. Er sprach von einem «Präventivangriff» – ein Begriff, der nahelegt, dass Israel eine unmittelbare Bedrohung gesehen haben will.

Unmittelbar danach verhängte Israel landesweit den Ausnahmezustand. Luftschutzsirenen heulten im ganzen Land, die Bevölkerung wurde per Notfallmeldung auf dem Handy gewarnt und aufgefordert, Schutzräume aufzusuchen. Israel schloss zudem seinen Luftraum – ein klares Signal, dass mit Gegenschlägen gerechnet wird.

BREAKING:



Israel is currently striking Iran’s capital, Tehran. pic.twitter.com/xQ3lZSQm5h — Globe Eye News (@GlobeEyeNews) February 28, 2026

Mehrere Explosionen in Teheran und anderen Städten

Iranische Staatsmedien, Reuters und AFP berichten von Explosionen in Teheran. Augenzeugen meldeten grosse Rauchwolken über verschiedenen Stadtteilen. Besonders brisant: Eine Explosion soll sich nahe dem Büro von Revolutionsführer Ali Chamenei ereignet haben.

Dichte Rauchwolken steigen über Teheran auf. X

Zusätzlich wurden Explosionen in Isfahan, Karadsch und Kermanschah gemeldet. Isfahan ist ein zentraler Standort des iranischen Atomprogramms. Die Internationale Atomenergiebehörde hatte zuletzt bestätigt, dass dort hoch angereichertes Uran gelagert wird.

In Teilen Teherans wurden laut iranischen Medien Mobilfunknetze unterbrochen und das Internet verlangsamt – ein typisches Muster bei sicherheitskritischen Lagen.

Footage of 21 Tomahawk cruise missiles headed towards Tehran this morning. pic.twitter.com/CYyJNjbICb — OSINTtechnical (@Osinttechnical) February 28, 2026

Die USA sollen militärisch beteiligt sein

Das «Wall Street Journal» und die «New York Times» berichten unter Berufung auf US-Beamte, dass sich auch die Vereinigten Staaten an den Angriffen beteiligen. Offizielle Details aus Washington fehlen bislang.

In den vergangenen Wochen hatten Satellitenbilder eine verstärkte US-Militärpräsenz in der Region gezeigt, darunter Tankflugzeuge in Saudi-Arabien. Zudem wurden US-Staatsbürger in mehreren Ländern zur Vorsicht aufgerufen. Die US-Botschaft in Katar verhängte eine Ausgangssperre für Mitarbeitende.

Irans oberster Führer wurde in Sicherheit gebracht

Reuters berichtet, dass Ayatollah Ali Chamenei nicht mehr in Teheran sei, sondern an einen sicheren Ort gebracht wurde. Dies deutet darauf hin, dass Teheran mit weiteren Angriffen rechnet oder die Bedrohungslage als ernst einstuft.

Der Angriff kommt nach gescheiterten Atomgesprächen

Nur zwei Tage vor den Angriffen hatte es in Genf erneut Gespräche zwischen den USA und Iran über das Atomprogramm gegeben. Vermittelt hatte Oman.

Iran hatte laut Berichten signalisiert, hoch angereichertes Uran auf ein sehr niedriges Niveau zu verdünnen. US-Präsident Donald Trump erklärte jedoch öffentlich, er wolle keinerlei Anreicherung – «nicht einmal 20 Prozent». Ein Durchbruch blieb aus.

Der Zeitpunkt des Militärschlags ist deshalb politisch extrem brisant.

Menschen beobachten die Angriffe auf Teheran. KEYSTONE

Was wir nicht wissen

Welche Ziele genau getroffen wurden

Bislang ist unklar, ob es sich primär um Angriffe auf Nuklearanlagen, Raketenstellungen, Einrichtungen der Revolutionsgarden oder politische Ziele handelte. Sollte Nuklearinfrastruktur beschädigt worden sein, hätte das internationale Folgen – auch sicherheitstechnisch und umweltpolitisch.

Wie gross das Ausmass der Schäden und Opfer ist

Es gibt derzeit keine verlässlichen Angaben zu Toten oder Verletzten. Iranische Behörden haben keine offiziellen Opferzahlen veröffentlicht. Auch über das tatsächliche Schadensbild liegen keine unabhängigen Bestätigungen vor.

Wie der Iran militärisch reagieren wird

Israel warnt bereits vor «unmittelbaren» Drohnen- und Raketenangriffen. Der Iran verfügt über ein grosses Arsenal ballistischer Raketen sowie über regionale Verbündete wie die Hisbollah im Libanon.

Offen ist, ob Teheran direkt vom eigenen Staatsgebiet aus reagieren wird oder über Stellvertreterorganisationen in Libanon, Syrien, Irak oder im Jemen.

Menschen sind auch in Israel in Bunker geflohen. KEYSTONE

Wie tief die USA tatsächlich involviert sind

Unklar bleibt, ob US-Kampfjets aktiv Bombardements flogen oder ob Washington vor allem logistische Unterstützung, Geheimdienstinformationen oder Luftbetankung bereitstellte.

Ein direkter, bestätigter Kampfeinsatz der USA würde den Konflikt deutlich ausweiten und könnte weitere Akteure in den Krieg ziehen.

Ob es bei einem Schlag bleibt – oder eine neue Kriegsphase beginnt

Der Begriff «Präventivschlag» deutet auf eine begrenzte Operation hin. Doch die militärischen Vorbereitungen der letzten Wochen sprechen auch für eine mögliche längere Phase koordinierter Angriffe.

Ob es sich um einen isolierten Schlag oder den Beginn einer grösseren regionalen Eskalation handelt, hängt nun massgeblich von Irans Reaktion ab.