Krieg gegen den Iran: Pete Hegseth sieht USA «klar im Plan» Verteidigungsminister Pete Hegseth spricht am 19. März 2026 über den Verlauf des Krieges gegen den Iran. 19.03.2026

Die USA und Israel setzen ihre Bombardements im Iran in der Nacht fort, der feuert zurück. Israels Regierungschef sagt, der Erzfeind sei «schwächer denn je» – ein Ende des Krieges ist nicht in Sicht. Das sind die Entwicklungen der vergangenen Stunden.

Agenturen Helene Laube

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Bei dem Angriff auf das iranische Gasfeld «South Pars» hat Israel laut Ministerpräsident Benjamin Netanjahu alleine gehandelt.

Um die für den internationalen Transport von Öl und Flüssiggas wichtige Strasse von Hormus wieder zu öffnen, setzen die USA offenbar verstärkt tief fliegende Kampfflugzeuge ein, um iranische Kriegsschiffe zu beschiessen.

Die israelischen Streitkräfte haben laut der Armee eine neue «Welle» an Luftangriffen im ganzen Iran begonnen.

Derweil griff Teheran in der Nacht erneut mehrere Golfstaaten an. Mehr anzeigen

Laut Benjamin Netanjahu geschah der israelische Angriff auf das weltgrösste Gasfeld im Alleingang ohne die USA. Israel greift weitere Ziele im Iran an.

blue News fasst zusammen, was in der Nacht auf Freitag (20.3.) passiert ist.

Israel hat laut Netanjahu bei Angriff auf Gasfeld alleine gehandelt

Bei dem Angriff auf das iranische Gasfeld «South Pars» hat Israel laut Ministerpräsident Benjamin Netanjahu alleine gehandelt. US-Präsident Donald Trump habe Israel im Anschluss gebeten, «weitere Angriffe auszusetzen, und wir halten uns daran», sagte Netanjahu bei einer Pressekonferenz in Jerusalem.

Einem Bericht der US-Zeitung «Wall Street Journal» zufolge habe Trump von dem bevorstehenden israelischen Angriff gewusst und ihn unterstützt um den Druck auf den Iran zu erhöhen, die für den Ölmarkt bedeutende Strasse von Hormus freizugeben. Nach dem Angriff vom Mittwoch hatte Trump aber öffentlich erklärt, die USA hätten davon «nichts gewusst». Israel werde «keine weiteren Angriffe» auf das Gasfeld ausführen, schrieb Trump auf seiner Plattform Truth Social.

Irans wichtigstes Gasfeld «South Pars» nahe der iranischen Stadt Asaluyeh. (Archivbild) Bild: Keystone/AP Photo/Vahid Salemi

Israel habe die USA nicht zum Krieg gegen den Iran gedrängt, sagte Netanjahu bei der Pressekonferenz weiter. Diese Behauptung sei eine Lüge und absurd. Netanjahu zählte eine Reihe iranischer Angriffe und Drohungen gegen Amerika im Laufe der Jahrzehnte auf und erklärte, Trump habe ihm vor über einem Jahr gesagt: «Bibi, wir müssen sicherstellen, dass Iran keine Atomwaffen besitzt.»

Strasse von Hormus weiter umkämpft

Um die für den internationalen Transport von Öl und Flüssiggas wichtige Strasse von Hormus wieder zu öffnen, setzen die USA nach Informationen des «Wall Street Journal» verstärkt tief fliegende Kampfflugzeuge ein, um iranische Kriegsschiffe zu beschiessen. Apache-Kampfhelikopter seien in der Region zudem im Einsatz, um Drohnen des Irans abzuschiessen, hiess es unter Berufung auf US-Militärvertreter. Es werde jedoch wahrscheinlich noch Wochen dauern, bis die USA Irans Militäranlagen im Gebiet der Meerenge ausgeschaltet haben.

Sardar Dschabari, Berater des Kommandeurs der iranischen Revolutionsgarden, sagte dagegen laut Nachrichtenagentur Tasnim, die USA könnten die Strasse von Hormus nicht beherrschen. Farzin Nadimi, Experte für iranische Verteidigungssysteme am Washington Institute for Near East Policy, sagte dem «Wall Street Journal», man gehe davon aus, dass der Iran nach wie vor über grosse Bestände an Minen und auf Lastwagen montierten Marschflugkörpern verfügt. Zudem habe das Land wohl Hunderte unbeschädigte Boote in versteckten Anlagen entlang der Küste und auf Inseln. «Ich denke, es wird Wochen dauern, bis ein Punkt erreicht ist, an dem sichere Operationen in der Meerenge möglich sind.»

Laut dem «Wall Street Journal» davon aus, dass die Ölpreise über 180 Dollar pro Barrel steigen könnten, sollten die durch den Krieg verursachten Versorgungsengpässe bis Ende April andauern. Vor Beginn des Iran-Krieges hatte ein Barrel noch um die 70 Dollar gekostet.

Israels Armee fliegt neue Angriffe im Iran

Israels Luftwaffe greift weiter im Iran an. Die Streitkräfte hätten eine neue «Welle» an Luftangriffen im ganzen Land begonnen, teilte die israelische Armee in der Nacht mit. Ziel sei «Infrastruktur des iranischen Terrorregimes», hiess es in einer kurzen Mitteilung auf Telegram ohne nähere Einzelheiten. Kurz zuvor hatte der Iran gleich mehrere Raketensalven auf Israel abgefeuert. Berichte über Verletzte oder grössere Schäden gab es nicht.

Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu hatte zuvor noch laut der Zeitung Times of Israel gesagt: «Der Iran ist schwächer denn je.» Nach knapp drei Wochen Krieg könne der Iran kein Uran mehr anreichern und auch keine ballistischen Raketen mehr herstellen. Die Angriffe auf die Islamische Republik würden dennoch weitergehen, «solange dies notwendig ist», sagte Netanjahu.

Derweil griff Teheran in der Nacht erneut mehrere Golfstaaten an. Die Armee Kuwaits musste Beschuss durch Raketen und Drohnen abwehren. Auch Saudi-Arabien wehrte laut Verteidigungsministerium mehrere Drohnenangriffe ab. Die Behörden in den Vereinigten Arabischen Emiraten meldeten ebenfalls auf X die erfolgreiche Abwehr eines Luftangriffs. In Bahrain geriet nach Angaben des Innenministeriums ein Lagerhaus durch herabfallende Trümmer in Brand. Das Feuer sei unter Kontrolle gebracht worden. Es gebe keine Verletzten, hiess es.