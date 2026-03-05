Party trotz Krieg: Israelis feiern ausgelassen im Bunker in Tel Aviv Kurz nach dem Angriff auf den Iran wird in Israel das Purimfest gefeiert. Während draussen die Sirenen heulen, steigt im Bunker die Party. Historisch ist das Fest eng mit dem Iran verbunden. 05.03.2026

Sie singen den Discohit «I will survive» von Gloria Gaynor und tanzen verkleidet als Pharao oder Matrose. Im ersten Moment erinnert nichts an eine Krisensituation. Nur der Ort der Feierlichkeiten verrät die Ausnahmesituation. Videos zeigen, wie Einwohner Tel Avivs in einem Schutzraum ausgelassen feiern – auch wenn sich Israel seit Samstag mit dem Iran im Krieg befindet.

Ein Fest mit historischem Hintergrund

Es handelt sich allerdings um ein traditionelles Fest mit einem historischen Hintergrund.

Beim Purimfest wird eine biblische Geschichte gefeiert. Darin wird das jüdische Volk in Persien gerettet. Das persische Reich entspricht in grossen Teilen dem heutigen Iran.

