Die Aktivist*innen trugen weisse T-Shirts mit der Aufschrift X/Clash Report

Viele israelische Medien berichten nur selektiv über die katastrophalen Zustände im Gazastreifen nach fast zwei Jahren Krieg. Junge Aktivisten platzen in eine Live-Sendung, um darauf hinzuweisen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Friedensaktivisten unterbrachen eine Live-Sendung von «Big Brother» in Israel, um gegen die geplante Ausweitung des Gaza-Kriegs zu protestieren.

Die Aktivisten forderten öffentlich einen Waffenstillstand und kritisierten, dass Medien das Leid in Gaza verschweigen und den Alltag als normal darstellen.

Standing Together warf der Regierung vor, Geiseln im Stich zu lassen und einen Vernichtungs- und Aushungerungsfeldzug zu führen. Mehr anzeigen

Als Protest gegen die geplante Ausweitung des Gaza-Kriegs haben israelische Friedensaktivisten eine Live-Sendung im Fernsehen gestürmt.

Während einer Abstimmung in der Show «Big Brother» sprangen mehrere junge Menschen mit weissen T-Shirts mit der Aufschrift «Wir verlassen Gaza» plötzlich auf die Bühne und setzten sich dort demonstrativ auf den Boden. «Das Volk fordert: Stellt das Feuer ein!», riefen sie immer wieder, während sie von Sicherheitsleuten weggetragen wurden.

Die Organisation Standing Together, die sich für Frieden zwischen Israelis und Palästinensern einsetzt, reklamierte die Protestaktion für sich. «Während nur eine Autostunde von den Studios von ‹Big Brother› entfernt Geiseln ihrem Schicksal überlassen werden und Kinder an Hunger sterben, berichten die Medien dem Volk nicht, was in Gaza geschieht, und suggerieren den Bürgern, alles sei wie gewohnt», teilte die Organisation auf ihrer Facebook-Seite mit.

Cracks in the edifice…



Israeli peace activists storm a live broadcast of “Big Brother,” wearing t-shirts that read “Leave Gaza.”



(I saw it via @dana_olmert)pic.twitter.com/fVZNXjzfWL — Niall Stanage (@NiallStanage) August 10, 2025

Aufruf zum Stopp des Gaza-Kriegs

Wenn die israelische Regierung die Geiseln im Stich lasse «und den Vernichtungs- und Aushungerungsfeldzug in Gaza im Namen eines messianischen Traums von Eroberung und Besiedlung fortsetzt – kann man nicht zur Tagesordnung übergehen», hiess es weiter in der Mitteilung.

Der Krieg könne nur gestoppt werden, «wenn wir alle unsere eigene Routine unterbrechen», forderten sie. «Wir müssen verhindern, dass die Regierung ihre Kriegspläne, die uns allen schaden, fortsetzt – und sie jetzt stoppen.»

