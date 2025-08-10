Als Protest gegen die geplante Ausweitung des Gaza-Kriegs haben israelische Friedensaktivisten eine Live-Sendung im Fernsehen gestürmt.
Während einer Abstimmung in der Show «Big Brother» sprangen mehrere junge Menschen mit weissen T-Shirts mit der Aufschrift «Wir verlassen Gaza» plötzlich auf die Bühne und setzten sich dort demonstrativ auf den Boden. «Das Volk fordert: Stellt das Feuer ein!», riefen sie immer wieder, während sie von Sicherheitsleuten weggetragen wurden.
Die Organisation Standing Together, die sich für Frieden zwischen Israelis und Palästinensern einsetzt, reklamierte die Protestaktion für sich. «Während nur eine Autostunde von den Studios von ‹Big Brother› entfernt Geiseln ihrem Schicksal überlassen werden und Kinder an Hunger sterben, berichten die Medien dem Volk nicht, was in Gaza geschieht, und suggerieren den Bürgern, alles sei wie gewohnt», teilte die Organisation auf ihrer Facebook-Seite mit.
Wenn die israelische Regierung die Geiseln im Stich lasse «und den Vernichtungs- und Aushungerungsfeldzug in Gaza im Namen eines messianischen Traums von Eroberung und Besiedlung fortsetzt – kann man nicht zur Tagesordnung übergehen», hiess es weiter in der Mitteilung.
Der Krieg könne nur gestoppt werden, «wenn wir alle unsere eigene Routine unterbrechen», forderten sie. «Wir müssen verhindern, dass die Regierung ihre Kriegspläne, die uns allen schaden, fortsetzt – und sie jetzt stoppen.»
