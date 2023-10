Israelisches Festival endete in Massaker Bei einem Musikfestival in Israel sind Hunderte einem Überfall der Hamas-Organisation zum Opfer gefallen. Bisher sind 260 Leichen bestätigt. Augenzeugen berichten von einem Massaker. 09.10.2023

Hunderte Besucher*innen eines Musikfestivals in Israel sind einem Überfall der Hamas zum Opfer gefallen. Bisher sind 260 Leichen bestätigt. Überlebende berichten von einem regelrechten Massaker.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Kämpfer der radikalislamischen Hamas haben am Samstag ein Musikfestival in Israel attackiert.

Bislang sind 260 Leichen auf dem Gelände geborgen worden. Zudem wurden zahlreiche Menschen entführt und in den Gazastreifen verschleppt.

Eine Augenzeugin berichtet: «Sie schossen [...] überall. Ich sah, wie die Menschen um mich herum starben.» Mehr anzeigen

Tausende Menschen waren am Samstag in den Süden von Israel gereist, um an einem Musikfestival nahe der Grenze zum Gazastreifen zu feiern. Das Fest fand anlässlich des jüdischen Feiertags Sukkoth statt.

Was fröhlich begann, endete in einer Tragödie. Die radikalislamische Hamas war auf das Festivalgelände eingedrungen und hatte Besucher*innen angegriffen, getötet und entführt. In den frühen Morgenstunden übertönten Sirenen und Raketen die elektronische Musik.

260 Leichen haben israelische Sicherheitskräfte bisher auf dem Areal geborgen. Das berichtete die Nachrichten-Seite Ynet unter Berufung auf den Rettungsdienst Zaka. Die Gesamtzahl der Opfer dürfte aber noch einiges höher liegen, da auch andere Rettungsdienste im Einsatz waren.

Dutzende Menschen weiterhin vermisst

Zahlreiche Menschen wurden vom Festivalgelände in den Gazastreifen verschleppt. Wie der israelische Fernsehsender Channel 12 berichtet, haben Freiwillige einer örtlichen Organisation eine Liste mit den Partygästen erstellt. Nach wie vor würden Dutzende Personen vermisst, so ein Freiwilliger.

Das Festivalgelände war eines von zahlreichen Zielen des Grossangriffs der Hamas auf Israel, der am Samstag begonnen hat. In sozialen Medien und von Medien veröffentlichte Videos zeigen Dutzende Festivalbesucher*innen, die über eine freie Fläche rannten, während Schüsse zu hören waren.

Eine Besucherin des Festivals berichtete dem Sender Channel 12, dass im Morgengrauen eine Sirene vor Raketenbeschuss gewarnt habe. Auf die Raketen seien dann schnell Schüsse gefolgt. «Fünfzig Terroristen kamen in Lieferwagen an, gekleidet in Militäruniformen», sagte die Frau.

«Sie gingen von Baum zu Baum und schossen»

Gili Yoskovich war am Festival vor Ort. Zunächst habe sie versucht, mit dem Auto zu fliehen, erzählt sie der britischen BBC. Weil sich schnell Staus gebildet hätten, habe sie sich in einer nahe gelegenen Obstplantage versteckt. «Sie gingen von Baum zu Baum und schossen. Überall. Von zwei Seiten. Ich sah, wie die Menschen um mich herum starben.»

«Ich war sehr ruhig. Ich habe nicht geweint, ich habe nichts getan», so Yoskovich. Dabei wurde sie von Todesangst begleitet: «Ich habe mir gesagt: ‹Es ist okay, atme einfach, schliesse deine Augen.›»

Sie habe gehört, wie die Angreifer einen Lieferwagen öffneten und weitere Waffen holten. «Ich war sicher, dass die Armee kommen und uns retten würde. Aber es war niemand da. Nur all diese Terroristen.» Nach drei Stunden gelingt Yoskovich die Flucht mithilfe israelischer Soldaten.

Unter den Opfern sind auch mehrere Ausländer*innen. Unklar ist weiterhin das Schicksal der Deutschen Shani Louk, die auf dem Festival feierte. Ihre Familie hat die 22-Jährige auf einem Video erkannt, das eine regungslose Frau auf der Ladefläche eines Trucks zeigt.