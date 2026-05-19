  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. Podcasts
  6. TV-Programm
  7. Im Kino
  8. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Spannungen verschärft Gaza-Hilfsflotte gestoppt – sämtliche Schweizer «von Israel entführt»

SDA

19.5.2026 - 21:55

Boote der «Global Sumud Flotilla» verlassen den Hafen von Marmaris in der Türkei in Richtung Gaza. (Archiv)
Boote der «Global Sumud Flotilla» verlassen den Hafen von Marmaris in der Türkei in Richtung Gaza. (Archiv)
Keystone/AP/Murat Kocabas

Die israelische Armee hat die meisten Boote der internationalen Gaza-Hilfsflotte gestoppt. An Bord sind auch Schweizer Staatsbürger. Diese wurden nach Angaben der Aktivisten sämtlich festgenommen.

Keystone-SDA

19.05.2026, 21:55

19.05.2026, 21:59

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die israelische Marine hat einen grossen Teil der internationalen Gaza-Hilfsflotte gestoppt und zahlreiche Aktivisten festgenommen.
  • Unter ihnen befinden sich laut Organisatoren auch mehrere Schweizer Staatsangehörige.
  • Während Israel von einer Provokation spricht, werfen die Aktivisten der Armee einen völkerrechtswidrigen Einsatz auf hoher See vor.
Mehr anzeigen

Mitten auf dem Mittelmeer stoppt die israelische Marine eine internationale Hilfsflotte für Gaza – darunter auch Boote mit Schweizer Aktivist*innen an Bord. Die Organisatoren sprechen von einer «Entführung», Israel von einer gezielten Provokation. Der Vorfall verschärft die Spannungen rund um den Gaza-Krieg erneut.

Die Marine sei über Nacht weiter gegen die Global Sumud Flotilla vorgegangen und habe mehr als die Hälfte von insgesamt 57 Booten unter ihre Kontrolle gebracht, berichtete der israelische Rundfunk am Dienstag. Rund 250 Aktivisten seien bei dem Einsatz westlich von Zypern bisher festgenommen worden.

Bereits am Montag hatte die israelische Marine laut den Organisatoren eine Gaza-Flottille vor Zypern gestoppt. Unter den Festgenommenen befinden sich nach Angaben der Aktivisten vier Schweizer*innen, darunter die Lausanner Künstlerin Anne Rochat.

Aktivisten: «Von Israel entführt»

Die Veranstalter der Protestaktion sprachen von einer «Entführung» der Aktivist*innen und teilten mit, zehn Boote seien weiterhin unterwegs in Richtung Gazastreifen. Mehr als 40 weitere seien seit Montag gestoppt worden.

Auf einem Instagram-Post von Swiss Global Sumud vom Dienstagabend wurden insgesamt sieben Schweizerinnen und Schweizer abgebildet, die sämtlich festgenommen worden seien. «Alle 7 Schweizer/innen auf internationalen Gewässern von Israel entführt», heisst es dort wörtlich.

Eskalation trifft Schweizer Haushalte. Bald merkst du den Krieg auch in deinem Portemonnaie

Eskalation trifft Schweizer HaushalteBald merkst du den Krieg auch in deinem Portemonnaie

Der Einsatz der israelischen Armee 250 Seemeilen von Gaza entfernt gegen die Hilfsflotte sei «eine weitere illegale Aggression auf hoher See», hiess es in einer Mitteilung auf der Webseite der Organisation. Ziel der Gaza Sumud Flotilla sei es gewesen, «einen humanitären Korridor einzurichten und Israels illegale Blockade des Gazastreifens zu durchbrechen».

Israel: Bisher keine Hilfsgüter auf Booten gefunden

Das israelische Aussenministerium sprach von einer Provokation und teilte mit, auf den Booten seien bisher keine humanitären Hilfsgüter gefunden worden. Das israelische Nachrichtenportal «ynet» berichtete, die Aktivist*innen sollten nach ihrer Festnahme auf ein Schiff der Marine gebracht werden, auf dem sich ein «schwimmendes Gefängnis» befinde. Von dort sollten sie in die israelische Hafenstadt Aschdod gebracht werden. In der Vergangenheit waren internationale Aktivist*innen stets nach einer Weile wieder in ihre Heimatländer abgeschoben worden.

Experten warnen vor Optimismus. «Wahnsinn», staunt Markus Lanz über diese Trump-Insiderin

Experten warnen vor Optimismus«Wahnsinn», staunt Markus Lanz über diese Trump-Insiderin

Die Aussenminister der Länder Jordanien, Indonesien, Spanien, Pakistan, Brasilien, Türkei, Bangladesch, Kolumbien, Libyen und der Malediven verurteilten in einer gemeinsamen Mitteilung «die erneuten israelischen Angriffe auf die Global Sumud Flottilla, eine friedliche zivile humanitäre Initiative, die darauf abzielt, internationale Aufmerksamkeit auf das katastrophale humanitäre Leid des palästinensischen Volkes zu lenken».

EDA hat auf Risiken hingewiesen

Aktuell habe das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) von den israelischen Behörden noch keine Informationen zur Situation der Schweizer Teilnehmenden erhalten, teilte dieses am Dienstag mit. Das EDA habe die zuständigen Behörden in Israel zur Achtung der Grundrechte der Teilnehmenden der Flotille wie auch zur Einhaltung des Völkerrechts und des Seerechts aufgefordert.

Die Schweizer Delegation sei vom EDA ausdrücklich auf die erheblichen Risiken hingewiesen worden. Schweizer Staatsangehörige, die sich trotz dieser expliziten Warnungen für eine Teilnahme an der Gaza-Flotille entschieden hätten, «handeln fahrlässig und auf eigene Verantwortung». Gemäss Auslandschweizergesetz könne die konsularische Hilfe in solchen Fällen verweigert oder eingeschränkt werden.

«Ich habe gar nichts unterschätzt», sagt Trump

«Ich habe gar nichts unterschätzt», sagt Trump

US-Präsident Donald Trump weist Vorwürfe zurück, die Widerstandsfähigkeit des Irans unterschätzt zu haben.

16.05.2026

Mehr zum Thema

Stille Wende im Iran-Krieg. Deshalb halten die Emirate und Saudi-Arabien ihre Angriffe geheim

Stille Wende im Iran-KriegDeshalb halten die Emirate und Saudi-Arabien ihre Angriffe geheim

Konjunktur. OECD: Nahost-Kriege bremsen Wachstum der Weltwirtschaft

KonjunkturOECD: Nahost-Kriege bremsen Wachstum der Weltwirtschaft

Massengebet in Washington. Trump, Gott und die Nation – was hinter der «Rededicate 250» steckt

Massengebet in WashingtonTrump, Gott und die Nation – was hinter der «Rededicate 250» steckt

Meistgelesen

Gaza-Hilfsflotte gestoppt – sämtliche Schweizer «von Israel entführt»
Ralf Schumacher über Hochzeit, Coming-out und sein neues Leben
Kein Gegenmittel: Wie gefährlich ist die Ebola-Epidemie?
Kleinkind stirbt nach Infektion in ägyptischem Fünf-Sterne-Resort
Vor diesem Nati-Trio zieht Experte Reto Suri den Hut