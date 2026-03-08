  1. Privatkunden
«Gewaltige» Rauchwolke über Teheran Israels Luftschläge treffen Ölreserven im Iran

Lea Oetiker

8.3.2026

Auch am Sonntagmorgen brennt es noch.
Auch am Sonntagmorgen brennt es noch.
Screenshot X

Nach einer neuen Angriffswelle Israels ist es in Teheran zu schweren Explosionen gekommen. Mehrere Öl- und Treibstoffanlagen standen in Flammen, während die iranische Luftabwehr aktiv war.

Lea Oetiker

08.03.2026, 07:01

08.03.2026, 07:43

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • In Teheran haben am Samstagabend heftige Explosionen Öl- und Treibstoffanlagen in Brand gesetzt, nachdem Israel erneut Ziele im Iran angegriffen hatte.
  • Laut iranischen und israelischen Angaben handelte es sich um Schläge gegen nationale Ölreserven und militärisch relevante Einrichtungen.
  • Die Angriffe führten zu einer weiteren Eskalation im Nahen Osten.
Mehr anzeigen

In Teheran ist es am Samstagabend zu massiven Explosionen gekommen. Augenzeugen berichteten von meterhohen Flammen und einer gewaltigen Rauchwolke über dem Süden der iranischen Hauptstadt. Aus mehreren Quellen in den sozialen Medien gingen Bilder und Videos hervor, die das Ausmass der Detonationen zeigen. Nach Angaben eines AFP-Reporters war auch die Luftabwehr im Einsatz.

Iranische Medien sprachen von einem Angriff auf Industrieanlagen. Ziel der Explosionen seien unter anderem Raffinerien, Treibstofflager und Ölreserven gewesen. Laut der Nachrichtenagentur AP handelt es sich dabei um einen der ersten gezielten Schläge gegen zivile Industriekomplexe seit Beginn des aktuellen Kriegs. Kurz zuvor hatte das israelische Militär eine erneute Angriffswelle auf Teheran eingeleitet.

Aus Washington und Jerusalem folgten politische Reaktionen: US-Präsident Donald Trump hatte bereits am Samstagmorgen angekündigt, der Iran werde «noch am selben Tag hart getroffen». Israels Premierminister Benjamin Netanyahu erklärte wenige Stunden später, die militärischen Operationen seien Teil einer grösseren Strategie – und kündigte «weitere Überraschungen» an.

Weitere Öl- und Treibstoffanlagen getroffen

Auch ausserhalb Teherans wurden Öl- und Treibstoffanlagen getroffen. Wie die iranische Nachrichtenagentur Fars unter Berufung auf Kreise im Ölministerium berichtete, betrafen die Explosionen mehrere Städte. Später am Abend bestätigte ein Sprecher der israelischen Armee, man habe gezielt Einrichtungen der iranischen Führung und nationale Ölreserven attackiert. Etwa 30 Tanks sollen getroffen worden sein.

Die Revolutionsgarden (IRGC) bestätigten ihrerseits den Angriff auf eine Raffinerie im Süden Teherans und erklärten, ihrerseits eine militärische Reaktion eingeleitet zu haben – unter anderem mit Raketenbeschuss auf die israelische Hafenstadt Haifa.

Grosse Rauchwolke am Sonntagmorgen

Nach den israelischen Angriffen lodern im Öldepot Sharan im Norden Teherans auch am Sonntagmorgen weiter grosse Brände. Videos in sozialen Netzwerken zeigen eine massive Rauchwolke, die über dem Gebiet aufsteigt.

