UN-Sicherheitsrat unterstützt Gaza-Feuerpausen-Vorschlag der USA

STORY: Der UN-Sicherheitsrat hat sich hinter den Vorschlag der USA für eine Feuerpause im Gaza-Krieg gestellt. Das Gremium nahm eine entsprechende Resolution am Montag mit 14 Ja-Stimmen und der Enthaltung Russlands an. Die radikal-islamische Hamas wurde aufgefordert, das Abkommen zu akzeptieren. Sie begrüsste die Resolution in einer ersten Stellungnahme und gelobte eine Zusammenarbeit mit Vermittlern, um den Plan umzusetzen. Die Resolution beinhaltet einen dreistufigen Plan für einen Waffenstillstand, den US-Präsident Joe Biden Ende Mai vorgestellt und als israelische Initiative bezeichnet hatte. Seit Monaten versuchen Unterhändler aus den USA, Ägypten und Katar, einen Waffenstillstand zu vermitteln. Israel war in den Küstenstreifen einmarschiert, nachdem Hamas-Kämpfer am 7. Oktober Israel überfallen hatten. Dabei wurden nach israelischen Angaben mehr als 1200 Menschen getötet und mehr als 250 Geiseln von der Hamas in den Gazastreifen verschleppt. Seit dem Einmarsch Israels wurden im Gazastreifen nach Angaben der von der Hamas kontrollierten palästinensischen Gesundheitsbehörde mehr als 37.000 Palästinenser getötet.

12.06.2024