«Kurzsichtige Feiern»Israels Minister Smotrich lehnt Gaza-Deal ab
SDA
9.10.2025 - 13:21
Während international Hoffnung auf eine Waffenruhe aufkommt, schlägt in Israel Kritik aus dem rechten Lager hohe Wellen: Finanzminister Smotrich warnt eindringlich vor den Folgen der Einigung mit der Hamas.
Keystone-SDA
09.10.2025, 13:21
09.10.2025, 13:30
SDA
Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen
Israels Finanzminister Bezalel Smotrich lehnt die Vereinbarung mit der Hamas entschieden ab und kündigte an, dem Deal nicht zuzustimmen.
Zwar begrüsst er die Rückkehr der Geiseln, warnt jedoch vor der Freilassung palästinensischer Gefangener, die er als Sicherheitsrisiko bezeichnet.
Die israelische Regierung will am Nachmittag über die Einigung beraten; erst danach soll die vereinbarte Waffenruhe im Gazastreifen in Kraft treten.
Der rechtsextreme israelische Minister Bezalel Smotrich hat sich deutlich gegen die Übereinkunft zwischen Israel und der islamistischen Hamas ausgesprochen. Er und seine Partei würden dem Deal nicht zustimmen, schrieb Smotrich auf der Plattform X.
Der Finanzminister äusserte zwar «grosse Freude» über die bevorstehende Rückkehr der Geiseln, sprach jedoch zugleich von «grosser Sorge» über die Freilassung palästinensischer Häftlinge.
BREAKING: Israel's finance minister, Bezalel Smotrich, says he will not vote in favor of Trump's Gaza peace deal. pic.twitter.com/DGR1tuXhvB
Er beschrieb eine «ungeheure Angst» vor den Folgen einer «Entleerung der Gefängnisse und der Freilassung der nächsten Generation terroristischer Führungspersönlichkeiten, die alles tun werden, um hier weiterhin Ströme jüdischen Blutes zu vergiessen». Aus diesem Grund könne er sich den kurzsichtigen Feiern nach der Einigung bei den Gesprächen nicht anschliessen.
Israels Regierung soll am späten Nachmittag zusammenkommen, um über die Punkte der Einigung zu beraten und diese offiziell abzusegnen. Dies berichtete die «Times of Israel» unter Berufung auf das Büro von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu. Es wird davon ausgegangen, dass auch dann erst die Waffenruhe im Gazastreifen in Kraft tritt. Offizielle Angaben zu den nächsten Schritten nach der Einigung in der Nacht gab es zunächst nicht.
«Auf Krieg vorbereiten»: US-Verteidigungsminister schwört Militär ein
Pete Hegseth, US-Verteidigungsminister: «Von diesem Moment an ist die einzige Mission des neu wiederhergestellten Kriegsministeriums: Krieg führen, sich auf den Krieg vorbereiten und sich auf den Sieg vorbereiten.»
01.10.2025
Pistorius: Russland wird für Nato mehr und mehr zur Gefahr
Der deutsche Verteidigungsminister Boris Pistorius in Warschau: Auf dem dortigen Sicherheitsforum ruft er zu verstärkten Anstrengungen bei der Luftverteidigung der Nato auf.Russland werde für das Bündnis immer mehr zur Gefahr – gleichzeitig warnt Pistorius davor, in eine von Kremlchef Wladimir Putin aufgebaute Falle fortgesetzter Eskalation zu gehen.
30.09.2025
Verdächtiger nach Kirk-Tod festgenommen: Wer ist Tyler Robinson?
Orem, 13.09.2025:
Nach dem tödlichen Angriff auf den rechten US-Aktivisten Charlie Kirk ist der Tatverdächtige gefasst. Der Tatverdächtige ist nach übereinstimmenden US-Medienberichten 22 Jahre alt.
Was ist über ihn bekannt?
Der Tatverdächtige war kein Student der Uni, an der sich die Tat ereignete. Er soll in den vergangenen Jahren laut einem Familienmitglied politischer geworden sein.
Unklar ist, ob sich der Tatverdächtige bisher zu den Vorwürfen geäussert hat. Und auch das genaue Motiv ist bisher noch unklar.
Zuletzt hatte die Bundespolizei FBI intensiv nach dem Schützen gesucht. Die Behörde veröffentlichte dazu eine Videosequenz und weitere Fotos. Eine mögliche Tatwaffe wurde in einem Wald entdeckt. Der Schütze könnte laut Berichten von einem Dach auf Kirk geschossen haben.
15.09.2025
«Auf Krieg vorbereiten»: US-Verteidigungsminister schwört Militär ein
Pistorius: Russland wird für Nato mehr und mehr zur Gefahr
Verdächtiger nach Kirk-Tod festgenommen: Wer ist Tyler Robinson?