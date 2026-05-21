Israels Polizeiminister löst mit Video diplomatische Kontroverse aus

Israels Polizeiminister löst diplomatische Kontroverse aus – Gallery Israels rechtsextremer Sicherheitsminister Itamar Ben-Gvir in einem von ihm selbst veröffentlichten Video in dem Gaza-Aktivist*innen gedemütigt werden. Bild: Office Of Itamar Ben Gvir/X Der israelische Polizeiminister Itamar Ben-Gvir provozierte schon öfter. (Archivbild) Bild: dpa Die Gaza-Hilfsflotte versuchte mit 51 Booten die Küste von Gaza zu erreichen. (Archivbild) Bild: dpa Israels Polizeiminister löst diplomatische Kontroverse aus – Gallery Israels rechtsextremer Sicherheitsminister Itamar Ben-Gvir in einem von ihm selbst veröffentlichten Video in dem Gaza-Aktivist*innen gedemütigt werden. Bild: Office Of Itamar Ben Gvir/X Der israelische Polizeiminister Itamar Ben-Gvir provozierte schon öfter. (Archivbild) Bild: dpa Die Gaza-Hilfsflotte versuchte mit 51 Booten die Küste von Gaza zu erreichen. (Archivbild) Bild: dpa

Israels rechtsextremer Polizeiminister Ben-Gvir scheut nicht vor Provokationen zurück. Ein Video sorgt nun für Empörung in Aussenministerien – und auch Kritik aus den eigenen Reihen.

DPA, Redaktion blue News dpa

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Israels rechtsextremer Minister Itamar Ben-Gvir sorgt mit einem demütigenden Video von Gaza-Aktivisten für Empörung im In- und Ausland.

Für die Aufnahmen hat Ben-Gvir international heftige Kritik geerntet.

Das Video zeigt den Minister mit einer Gruppe Anhängern und eine israelische Flagge schwenkend zwischen gefesselten und knienden Aktivist*innen der internationalen Gaza-Hilfsflotte in der israelischen Hafenstadt Aschdod.

Das EDA hat den israelischen Botschafter und die Behörden des Landes aufgefordert, die Grundrechte der festgenommenen Flottillen-Teilnehmenden aus der Schweiz zu achten. Mehr anzeigen

Ein Video des israelischen Polizeiminister Itamar Ben-Gvir, das Gaza-Aktivisten in demütigender Weise zeigt, hat für grosse Empörung in mehreren europäischen Aussenministerien gesorgt. Auch der israelische Chefdiplomat Gideon Saar sowie Regierungschef Benjamin Netanjahu reagierten mit deutlichen Worten auf den Videopost Ben-Gvirs auf der Plattform X. Die deutsche Regierung kritisierte das Verhalten des Ministers ebenfalls scharf. Diverse Staaten protestierten angesichts des Videos, mehrere Länder bestellten die israelischen Botschafter ein.

Aussenminister Johann Wadephul sagte der dpa, das Verhalten Ben-Gvirs sei «vollkommen inakzeptabel». «Es widerspricht den Werten, für die Deutschland mit Israel gemeinsam stehen will, fundamental», so der CDU-Politiker. Er sei seinem israelischen Amtskollegen Saar dankbar «für die klaren Worte, die er für dieses unsägliche Verhalten gefunden hat». Zuvor hatte der deutsche Botschafter in Israel, Steffen Seibert, ähnliche Worte der Kritik gefunden.

It is good to hear many Israeli voices - including the foreign minister - call out in all clarity Minister Ben Gvir‘s treatment of the detainees for what it is: wholly unacceptable and incompatible with the basic values of our countries. — Steffen Seibert (@GerAmbTLV) May 20, 2026

Das Video zeigt den Minister mit einer Gruppe Anhängern und eine israelische Flagge schwenkend zwischen gefesselten und knienden Aktivisten der internationalen Gaza-Hilfsflotte in der israelischen Hafenstadt Aschdod. «Willkommen in Israel, wir sind hier die Hausherren», ruft er auf dem Video, auf dem er die Aktivisten auch verspottet. An der Flotte hatten sich etwa 430 Aktivisten beteiligt, die von Israel festgehalten werden.

ככה אנחנו מקבלים את תומכי הטרור



Welcome to Israel 🇮🇱 pic.twitter.com/7Hf8cAg7fC — איתמר בן גביר (@itamarbengvir) May 20, 2026

Kabinettskollege Saar spricht von «beschämenden Auftritt»

Israels Aussenminister Gideon Saar distanzierte sich auf X mit deutlichen Worten von seinem rechtsextremen Kabinettskollegen, der zu den umstrittensten Mitgliedern der Regierung Netanjahus gehört. Er habe «unserem Staat mit diesem beschämenden Auftritt wissentlich Schaden zugefügt – und das nicht zum ersten Mal», schrieb Saar. Ben-Gvir sei «nicht das Gesicht von Israel». Wenig später postete das israelische Aussenministerium unter der Überschrift «Dies sind unsere Werte» Bilder von israelischen Polizisten, die Wasser an die festgehaltenen Aktivisten austeilen und mit ihnen sprechen.

You knowingly caused harm to our State in this disgraceful display - and not for the first time.



You have undone tremendous, professional, and successful efforts made by so many people - from IDF soldiers to Foreign Ministry staff and many others.



No, you are not the face of… https://t.co/KOj6fhpyM7 — Gideon Sa'ar | גדעון סער (@gidonsaar) May 20, 2026

Netanjahu schrieb, Ben-Gvirs Umgang mit den Aktivisten entspreche nicht den Werten und Normen Israels. Gleichzeitig betonte er, Israel habe das Recht, «Flotillen von Hamas-Unterstützern am Eindringen in unsere Hoheitsgewässer und am Erreichen des Gazastreifens zu hindern.» Er habe die zuständigen Behörden angewiesen, die Aktivisten so schnell wie möglich auszuweisen.

Prime Minister Benjamin Netanyahu:

“Israel has every right to prevent provocative flotillas of Hamas terrorist supporters from entering our territorial waters and reaching Gaza.



However, the way that Minister Ben Gvir dealt with the flotilla activists is not in line with… — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) May 20, 2026

Israelische Botschafter einbestellt

Die Chefdiplomaten mehrerer Staaten reagierten empört auf das Video und bestellten den jeweiligen israelischen Botschafter ins Aussenministerium ein. «Das Video von Minister Ben-Gvir ist absolut inakzeptabel und verstösst gegen jeden elementaren Schutz der Menschenwürde», schrieb Italiens Aussenminister Antonio Tajani auf X. Regierungschefin Giorgia Meloni schrieb, Italien fordere darüber hinaus eine Entschuldigung für die Behandlung der Aktivisten.

Quanto emerge dal video del Ministro Ben Gvir è assolutamente inaccettabile e contro ogni elementare tutela della dignità umana.

D’intesa con il Presidente del Consiglio ho fatto convocare immediatamente alla Farnesina l’Ambasciatore d’Israele in Italia. — Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) May 20, 2026

Der französische Aussenminister Jean-Noel Barrot kündigte auf X die Einbestellung des israelischen Botschafters an, um die Entrüstung Frankreichs mitzuteilen. Ben-Gvirs Verhalten sei nicht akzeptabel. Französische Teilnehmer der Gaza-Hilfsflotte müssten mit Respekt behandelt und so schnell wie möglich freigelassen werden, schrieb Barrot.

Minister fordern Freilassung der Aktivisten

«Ich habe ein monströses, unmenschliches und unwürdiges Video gesehen, in dem Mitglieder der Flottille, darunter Spanier und Spanierinnen, von einem israelischen Minister und der Polizei ungerecht und auf demütigende Weise behandelt wurden. Das halte ich für äusserst alarmierend», sagte der spanische Aussenminister José Manuel Albares am Rande eines Besuchs in Berlin. Er habe deshalb die Geschäftsträgerin Israels in Madrid dringend einbestellt. Alabares forderte die sofortige Freilassung der Aktivisten und eine öffentliche Entschuldigung Israels. Auch Portugal bestellte den israelischen Botschafter ein.

«Ich bin zutiefst entsetzt über das Video, das der israelische Kabinettsminister Ben-Gvir veröffentlicht hat und in dem er die Teilnehmer der Globalen Sumud-Flottille verhöhnt», schrieb die britische Aussenministerin Yvette Cooper. «Dies verstösst gegen die grundlegendsten Standards von Respekt und Würde im Umgang mit Menschen.» Ihre irische Amtskollegin Helen McEntee schrieb, sie sei entsetzt und schockiert über das Video.

I am truly appalled at the video posted by Israeli Cabinet Minister Ben-Gvir taunting those involved in the Global Sumud Flotilla.



This violates the most basic standards of respect and dignity in the way people should be treated.



We are in touch with the families of a number… — Yvette Cooper (@YvetteCooperMP) May 20, 2026

Der niederländische Aussenminister Tom Berendsen schrieb, er habe sich mit Saar wegen des Videos in Verbindung gesetzt. Zugleich begrüsste er, dass Saar und Netanjahu sich klar von Ben-Gvir distanziert hätten.

The images shared by extremist Minister Ben-Gvir of detained Flotilla activists are shocking and unacceptable. This treatment of detainees violates basic human dignity. I raised this directly with my Israeli colleague @gidonsaar and will summon the Israeli ambassador. 1/2 — Tom Berendsen (@ministerBZ) May 20, 2026

Belgiens Aussenminister Maxime Prevot sprach von zutiefst verstörenden Bildern. «Menschen werden gefangen gehalten, gefesselt und mit dem Gesicht nach unten gezwungen, während ein Regierungsmitglied ihre Demütigung in den sozialen Medien öffentlich zur Schau stellt.»

EDA pocht auf Achtung der Grundrechte der Aktivisten

Das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) forderte den israelischen Botschafter und die Behörden des Landes auf, die Grundrechte der festgenommenen Flottillen-Teilnehmenden aus der Schweiz zu achten. Bislang wurde das Departement nicht über die Anzahl der Festgenommenen informiert.

#Flotilla | Le DFAE déplore le traitement inacceptable réservé à certains participants, qui semble incompatible avec les assurances reçues des autorités israéliennes quant au respect du #DroitInternational et des #droits fondamentaux.



Ces engagements doivent être respectés dans… — EDA - DFAE (@EDA_DFAE) May 20, 2026

Die israelische Armee hat Anfang der Woche die meisten Boote der internationalen Gaza-Hilfsflotte gestoppt. An Bord waren auch Schweizer Staatsbürger*innen. Diese wurden gemäss Informationen der Schweizer Botschaft in Tel Aviv festgenommen und sollen in das Gefängnis Ktzi'ot überführt werden, wie das EDA auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA am Mittwoch mitteilte.

Die israelischen Behörden seien wiederholt aufgefordert worden, humane Haftbedingungen, Verfahrensgarantien und das Recht auf Verteidigung, sowie das Völkerrecht und das Seerecht einzuhalten, so das EDA weiter. Jede Intervention gegen die Flottille müsse dem Grundsatz der Verhältnismässigkeit entsprechen. Die Wahrung der Rechte ihrer Mandanten obliegt nach Aussage des EDA aber primär den Anwält*innen der Festgenommenen. Die Schweizer Behörden leisteten gemäss Auslandschweizer-Gesetz subsidiäre konsularische Unterstützung.

Das EDA hat nach eigenen Angaben die Organisatoren der Schweizer Delegation zur Globalen Sumud-Flottille im April zu einem Treffen eingeladen und sie auf die erheblichen Risiken hingewiesen. «Schweizer Staatsangehörige, die sich trotz dieser Warnungen zur Teilnahme an der Flottille entschlossen haben, handeln fahrlässig und auf eigenes Risiko». so das EDA.