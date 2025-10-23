Ultraorthodoxe liefern sich Strassenschlachten – Israels Streit um den Militärdienst eskaliert in Jerusalem
In Jerusalem eskaliert der Konflikt zwischen Ultraorthodoxen Juden und der Polizei. Festnahmen von Wehrdienstverweigerern sorgen für Empörung. Das Video erklärt, warum der Streit Israel spaltet.
23.10.2025
In Jerusalem eskaliert der Konflikt zwischen ultraorthodoxen Juden und der Polizei. Festnahmen von Wehrdienstverweigerern sorgen für Empörung. Das Video erklärt, warum der Streit Israel spaltet.
Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen
- In Israels Hauptstadt prallen religiöse Überzeugung und staatliche Ordnung mit voller Wucht aufeinander.
- Die wachsende Zahl junger Gläubiger bringt das bisherige System der Wehrpflicht an seine Grenzen.
- Unser Video zeigt, wie ein politischer Entscheid eine ganze Gemeinschaft in Aufruhr versetzt.
In Jerusalem ist ein alter Konflikt neu entflammt: Ultraorthodoxe Juden protestieren heftig gegen die Einberufung zum Militärdienst – und stossen dabei mit der Polizei zusammen. Aber es geht um mehr als nur um Wehrpflicht.
Warum sich religiöse Überzeugung und staatliche Pflicht in Israel so hart gegenüberstehen – und weshalb dieser Streit das Land tief spaltet – zeigt unser Video.
Mehr Videos aus dem Ressort
China und Indien kämpfen ums Wasser – Mega-Staudämme im Himalaya drohen die Kultur der Ureinwohner zu zerstören
Am Siang-Fluss im Nordosten Indiens drohen mehrere Staudämme das Leben tausender Ureinwohner*innen zu zerstören. Für das indigene Volk der Adi geht es um Leben und Tod. Warum, erfährst du im Video.
02.10.2025