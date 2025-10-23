Ultraorthodoxe liefern sich Strassenschlachten – Israels Streit um den Militärdienst eskaliert in Jerusalem In Jerusalem eskaliert der Konflikt zwischen Ultraorthodoxen Juden und der Polizei. Festnahmen von Wehrdienstverweigerern sorgen für Empörung. Das Video erklärt, warum der Streit Israel spaltet. 23.10.2025

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In Israels Hauptstadt prallen religiöse Überzeugung und staatliche Ordnung mit voller Wucht aufeinander.

Die wachsende Zahl junger Gläubiger bringt das bisherige System der Wehrpflicht an seine Grenzen.

Unser Video zeigt, wie ein politischer Entscheid eine ganze Gemeinschaft in Aufruhr versetzt. Mehr anzeigen

In Jerusalem ist ein alter Konflikt neu entflammt: Ultraorthodoxe Juden protestieren heftig gegen die Einberufung zum Militärdienst – und stossen dabei mit der Polizei zusammen. Aber es geht um mehr als nur um Wehrpflicht.

Warum sich religiöse Überzeugung und staatliche Pflicht in Israel so hart gegenüberstehen – und weshalb dieser Streit das Land tief spaltet – zeigt unser Video.

