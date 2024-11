Ist das nur der Anfang einer viel grösseren Krise?

Scholz kündigt Vertrauensfrage an und entlässt Finanzminister Lindner

Berlin, 06.11.2024: Dramatische Momente für die Ampel-Koalition: Bundeskanzlerkanzler Olaf Scholz entlässt Finanzminister Christian Lindner. Zudem will will er die Vertrauensfrage stellen. Der Bundestag solle darüber am 15. Januar abstimmen. Lindner hatte zuvor vorgeschlagen, dass die Ampel-Parteien schnellstmöglich Neuwahlen für Anfang 2025 anstreben sollten, um «geordnet und in Würde» eine neue Regierung für Deutschland zu ermöglichen. Die Gespräche hätten gezeigt, dass keine ausreichende Gemeinsamkeit in der Wirtschafts- und Finanzpolitik herzustellen sei, zitieren Teilnehmer Lindner. Es sei im Interesse des Landes, schnell Stabilität und Handlungsfähigkeit zurückzugewinnen. Zuvor hatten sich die Spitzen von SPD, Grünen und FDP getroffen, um Lösungen für die Ampel-Krise zu erarbeiten. Zentrale Themen waren, das Milliardenloch im Haushalt 2025 zu stopfen und die angeschlagene deutsche Wirtschaft wieder in Schwung zu bringen.

06.11.2024