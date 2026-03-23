Ist der Iran-Krieg jetzt vorbei? Und was passiert nun mit dem Ölpreis?

Trump spricht bei Fox News US-Präsident Donald Trump stellt eine Waffenruhe im Iran-Konflikt in Aussicht – verschärft gleichzeitig aber den Ton deutlich. Neue Aussagen zeigen: Der Druck auf Teheran bleibt massiv. 23.03.2026

Donald Trump fährt mit der Weltöffentlichkeit Achterbahn: Erst ist der Krieg gegen den Iran «fast vorbei», dann folgt eine verbale Eskalation – und nun ruft das Weisse Haus eine Waffenruhe aus. Ist das jetzt wirklich das Ende? Experten sind skeptisch.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Washingtons Hin und Her im Rückblick: Erst ist der Konflikt schon fast gewonnen, dann eskalieren die verbalen Drohungen – und nun herrscht plötzlich Waffenruhe.

Experten sind vor Trumps Ankündigung überwiegend skeptisch, dass der Krieg schnell beendet werden kann.

Was wird mit dem Ölpreis passieren? Experten rechnen selbst für den Fall nicht mit schneller Besserung, dass der Krieg endet.

Warum hat Trump vor knapp zwei Wochen gesagt, der Krieg sei bereits beendet? Sein früherer Sicherheitsberater wirft ihm mögliche Manipulation des Marktes vor. Mehr anzeigen

Donald Trump hat im Krieg mit dem Iran eine fünftägige Waffenruhe verkündet. Wird jetzt alles gut? Dazu drei Fragen – und welche Antworten die Experten darauf geben.

Ist der Krieg jetzt vorbei?

Es lohnt sich, bei Politikerinnen und Politikern eher darauf zu schauen, was sie tun, als auf das, was sie sagen. So hat Donald Trump «CBS News» am 9. März in seinem Golfclub in Doral, Florida, erzählt: «Ich denke, der Krieg ist so ziemlich vollständig. Wenn man sich das ansieht, haben sie nichts mehr. Es ist nichts mehr übrig im militärischen Sinne.»

Und dennoch lassen die amerikanischen Luftangriffe in der Folge nicht nach. Im Gegenteil: Das Pentagon schickt zusätzlich amphibische Angriffsschiffe mit 2500 Marines in die Region, was Spekulationen anheizt, die USA könnten bald Bodentruppen gegen den Iran in Stellung bringen.

Zuletzt ist der Krieg auch verbal immer mehr eskaliert: Trump stellt Teheran ein Ultimatum: Innert 48 Stunden müsse die Strasse von Hormus passierbar sein. Andernfalls würde Washington die iranische Energie-Infrastruktur ins Visier nehmen.

Trumps Post vom 22. März. TruthSocial/@RealDonaldTrump

Die Reaktion? Der Iran droht seinerseits, die Meerenge zu schliessen, falls die Gasversorgung oder die Struktur für den Ölexport Schaden nehmen. Der Sprecher des iranischen Parlaments setzt noch einen drauf: Laut Mohammad Bagher Ghalibaf seien auch wirtschaftliche Ziele legitim, die das US-Militär finanzierten.

Alongside military bases, those financial entities that finance the US military budget are legitimate targets. US treasury bonds are soaked in Iranians' blood. Purchase them, and you purchase a strike on your HQ and assets.



We monitor your portfolios. This is your final notice. — محمدباقر قالیباف | MB Ghalibaf (@mb_ghalibaf) March 22, 2026

Ein Sprecher der Revolutionsgarden sekundiert: «Die gesamte Infrastruktur für Treibstoff, Energie, Informationstechnologie und Entsalzung wird bei der ersten Gelegenheit brennen und in Asche gesetzt» werden, falls die iranische Energie-Infrastruktur angegriffen werde, warnt Khatam al-Anbiya mehreren Berichten zufolge.

Das iranische TV zeigte diese Karte mit Energieanlagen von Ländern im Nahen Osten, die den USA helfen. via Iran International

Auf der einen Seite tut Trump so, als sei der Krieg gewonnen. Am 20. März schreibt er auf Truth Social, fünf Ziele seien erreicht: Teherans Raketenarsenal sei dezimiert, die Rüstungsindustrie planiert, die Marine, Luftwaffe und Flugabwehr seien zerstört, die nuklearen Kapazitäten getilgt und die Verbündeten im Nahen Osten würden geschützt.

Auf der anderen Seite eskaliert der Konflikt derzeit verbal weiter. Serbiens Präsident Alexander Vucic warnt am 20. März in der rechten «Berliner Zeitung»: «Es wird schwierig, den Dritten Weltkrieg zu verhindern. Er mag bereits begonnen haben, aber wir sprechen noch nicht offiziell darüber.» Es laufe bereits ein internationales Wettrennen um Rohstoffe wie Öl, Gas und seltene Erden.

In den letzten zwei Wochen hat Teheran konstant 30 Raketen und 70 Drohnen täglich abgefeuert, weiss der Autor und Analyst Dmitri Alperovitch. Er sagt dem «Independent»: «Ich denke, man kann davon ausgehen, dass [der Iran] bei dieser Feuerrate mindestens noch Wochen, vielleicht auch länger, weitermachen kann.».

«Aus iranischer Sicht wird dies als ein langer Krieg gesehen, ein Marathon, bei dem es mal mehr und mal weniger Raketen gibt», ergänzt Renad Mansour von der Denkfabrik Chatham House in London.

Und weiter: «Seit dem Juni-Krieg im letzten Jahr haben sich die Iraner in gewisser Weise auf diese Möglichkeit vorbereitet. Ihnen war klar, dass es sich um einen asymmetrischen Krieg handeln würde, in dem sie mit dem amerikanischen und israelischen Militär, der Technologie und dem Geheimdienst nicht mithalten können. Aber es gab bestimmte Karten, die der Iran ausspielen könnte.» Damit meint er wohl die asymmetrische Kriegsführung und die Gefährdung der Strasse von Hormus.

«Es droht Chaos», sagt Sicherheitsexperte Markus Popp von der ETH Zürich mit Blick auf die Strasse von Hormus bei SRF4. Auch er rechnet nicht mit einem baldigen Kriegsende. «Warum sollten die Iraner einen Krieg beenden, ohne ihre Kriegsziele zu erreichen?» Sie fordern Reparationen und den Rückzug der Amerikaner. Selbst wenn Trump das Ganze beenden wolle, sei der Krieg noch nicht vorbei.

Nun verkündet Trump eine fünftägige Waffenruhe. Ob diese anhalten und zu einem Frieden führen wird, muss sich zeigen: Es ist kaum abzusehen, ob die weiteren Verhandlungen den Krieg tatsächlich beenden.

Was wird mit dem Ölpreis passieren?

Seit dem Beginn des Iran-Kriegs am 28. Februar zieht der Ölpreis stetig an. Als Trump am 9. März tönt, der Waffengang sei so gut wie abgeschlossen, gibt es eine merkliche Delle – doch seither kennt der Gegenwert für ein Barrel Brent und andere Sorte nur einen Weg: aufwärts. Auch die Gaspreise haben sich seit Ende Februar mehr als verdoppelt.

Der Verlauf des Preises für ein Barrel Brent-Öl, das in Europa am gefragtesten ist. Oilprice.com

«Die Marktweisheit geht immer noch davon aus, dass der Krieg schnell enden wird und die Strasse von Hormuz bald wieder geöffnet wird», analysiert Albert Edwards von der Société Générale im «Guardian» die Lage. «Vielleicht hat der Markt Recht, aber meiner Meinung nach sind die Risiken asymmetrisch, dass eine Stagflation die Selbstzufriedenheitsblase platzen lässt.»

Sprich: Die Händler halten eine potenzielle Bedrohung des Schiffsverkehrs in der Strasse von Hormus und der Energieanlagen im Nahen Osten weiter für einen entscheidenden Faktor, wenn es um die Energie-Preise geht.

«Ein dichter Nebel ist durch die Kommunikation über den Krieg entstanden: über seine Ziele, seine Dauer, seine mögliche Ausweitung und/oder seine Ausweichmöglichkeiten», ordnet die Bank Barclays laut «Guardian» die Situation ein. Ein Problem: Selbst wenn der Krieg heute endete, würde es dauern, bis das Vorkriegsniveau wiederhergestellt wäre, zitiert CNBC die Bank Wall Street.

Konkret heisst das: «Wir gehen jetzt davon aus, dass der Hormus-Verkehr für eine längere Frist von 6 Wochen bei nur 5 Prozent des normalen Niveaus bleiben, bevor sie sich allmählich für einen Monat erholen», so die Bank Wall Street-

Ross Harrison vom Middle East Institute rechnet mit weiter steigenden Preisen. «Solange [die USA] nicht alle Reaktionsmöglichkeiten der Iraner ausschalten – was meiner Meinung nach nicht der Fall ist –, würden militärische Mittel allein zur Öffnung der Meerenge wahrscheinlich nicht den gewünschten Effekt der Entspannung auf den Ölmärkten und bei den Preisen haben», warnt er bei «NBC News».

Derzeit sei die Lage festgefahren: «Die Schiffe werden [die Strasse von Hormus] nicht passieren, und die Versicherungsgesellschaften werden keine Schiffe versichern, solange der Krieg aktiv ist.»

Trumps Warnungen an Teheran machen die Situation auch nicht besser, ergänzt Aniseh Bassiri Tabrizi von der Londoner Denkfabrik Chatham House.

«Die Drohungen werden wahrscheinlich keine Auswirkungen haben, und der Iran wird weiterhin versuchen, die Kriegskosten zu erhöhen, weil er denkt, dass dies der einzige Weg für die USA und damit auch für Israel ist, um weitere Bedrohungen zu verhindern, sobald dieser Krieg vorbei ist», meint Tabrizi.

Die nun von Trump verkündete Waffenruhe dürfte die Energiepreise zwar zunächst senken, doch bis das Vorkriegsniveau erreicht ist, wird noch Zeit vergehen – und das auch nur, wenn die Waffen weiter schweigen.

Warum hat Trump vor Tagen gesagt, der Krieg sei bereits beendet?

Wie kommt Donald Trump am 9. März dazu, zu behaupten, ein Emde des Krieges sei bereits in Sicht? Der 79-Jährige könnte geglaubt haben, dass das stimmt, sagt sein früherer Sicherheitsberater John Bolton CNN. Es gebe aber auch eine andere Möglichkeit: «Er könnte die Märkte manipulieren», sagt der Ex-Diplomat ganz direkt.

Nahost-Konflikt Immer wieder kommt es zu Eskalationen im Nahen Osten. Jüngst sorgten die USA und Israel mit Angriffen auf den Iran für Unruhen. blue News informiert dich laufend über alle wichtigen Entwicklungen in Nahost.

Durch den starken Anstieg der Ölpreise sei der Aktienmarkt abgerauscht, erklärt Bolton am 10. März. «Nur durch seine Worte hat sich der Trend in beiden Märkten umgedreht. Und wenn es etwas gibt, von dem der Präsident besessen ist, sind es die Märkte und der Preis von Benzin an der Tankstelle.»

Eine dritte Erklärung könnte sein, dass sich das Weisse Haus darauf vorbereite, einen Sieg in dem Konflikt zu verkünden. Das hat sich bis heute nicht bewahrheitet.