Ist die Lage in den USA wirklich mit den Anfängen von Nazi-Deutschland zu vergleichen?

Nach tödlichen Schüssen: Grenzschutz-Kommandeur soll Minneapolis verlassen Umstrittener Grenzschutz-Kommandeur soll Minneapolis verlassen: Neben Gregory Bovino sollen in Kürze auch einige seiner Grenzschutzbeamten abgezogen werden. 27.01.2026

Gregory Bovino, Chef der Border Patrol, klagt auf einer Pressekonefrenz in Minneapolis, dass Teile der Presse und Protestierende ICE mit der Gestapo vergleichen und Nazis nennen – ausgerechnet Bovino mit einem speziellen Look. Aber was ist an dem Vorwurf dran? Dazu 3 Aspekte.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ist die Kritik berechtigt, die US-Administration und inbesondere ICE verhalte sich wie «Nazis» oder die «Gestapo»? Dazu 3 Aspekte.

Die Ästhetik und Slogans: «Erinnere dich, wer du bist, Amerikaner» – 9 Beispiele von umstrittenen Posts offizieller Social-Media-Kanäle.

Der Ton und die Sprache: Warum ein Hollywoodstar Donald Trumps jüdischen Berater mit Joseph Goebbels vergleicht.

Die allmächtige Sicherheitsbehsörde: Trump pumpt ICE zu einer riesigen Sicherheitsbehörde auf, die er als seine Privatarmee und Druckmittel gegen seine Gegner einsetzt. Mehr anzeigen

Die Ästhetik und Slogans

«Erinnere dich daran, wer du bist», lautet das Motto eines Videos, das vom US-Arbeitsministerium veröffentlicht wurde. Gründungsvater George Washington kommt darin von unten ins Bild, ein dumpfer Sound wummert und in schneller Reihenfolge flackern Szenen auf.

Unabhängigkeitskrieg, Pioniere, Werbung für Kriegsanleihen, der American Dream in Form glücklicher 50er-Jahre-Paare. Der Clip stmmt aber nicht etwa aus jener Zeit, sondern wurde am 11. Januar 2026 auf dem X-Kanal des Arbeitsministeriums veröffentlicht. Dazu steht geschrieben: «Eine Heimat, ein Volk, ein Erbe – erinnere dich daran, wer du bist, Amerikaner.»

One Homeland. One People. One Heritage.



Remember who you are, American. pic.twitter.com/2eh8njcz9Z — U.S. Department of Labor (@USDOL) January 11, 2026

Das ist nahe dran am Nazi-Slogan «Ein Volk, ein Reich, ein Führer». Wer nun meint, das sei ein Einzelfall, muss diese weiteren acht Beispiele mit zweifelhaften Social-Media-Posts der Trump-Administration sehen:

Sprache und Ästethik: Zweifelhafte Social-Media-Posts der Trump-Administration «Nehmt den Amerikanismus an», tönt in Verbindung mit dem Bild etwas merkwürig. Schräg wird es, weil das US-Arbeitsministerium am 14. Januar 2026 dazu schreibt: «Amerika ist für Amerikaner.» Das ist ein Motto des rassistischen Ku-Klux-Klans und erinnert an den Nazi-Spruch «Deutschland den Deutschen». Bild: Screenshot vom 26. Januar 2026 »I want you for U.S. Army»: Mit dieser Aufforderung wirbt «Uncle Sam» im Ersten Weltkrieg als personifizierte Nation um Rekruten. Das Heimatschutzministerium greift am 29. Juli 2025 das Sujet auf und schreibt: «Kriminelle und Triebtäter sind in Amerika eingefallen. Wir brauchen dich, um sie rauszuwerfen.» Bild: Screenshot vom 26. Januar 2026 «Wir werden wieder unser Zuhause haben», schreibt das Heimatschutzministerium am 9. Januar 2026 zum Bild eines Cowboys und eines B-2-Bombers im Berg-Panorama, um Mitglieder für die Einwanderungsbehörde ICE zu rekrutieren. «We'll Have Our Home Again» ist auch ein Lied der Pine Tree Riots, das in rechten Kreisen gern gehört wird. Bild: Screenshot vom 26. Januar 2026 Am 24. Juli 2025 zeigt das Heimatschutzministerium auf X das Bild «American Progress» von John Gast von 1872. Der Maler stammt aus Berlin und wanderte in die USA aus. Dazu das Motto: «Ein Erbe, auf das man stolz sein kann, eine Heimat, die es wehrt ist, verteidigt zu werden.» Bild: Screenshot vom 26. Januar 2026 Dass Amerika angegriffen wird, suggeriert am 22. Oktober 2025 auf Instagram auch dieser Versuch des Heimatschutzministeriums, Rekruten für ICE anzuwerben: «Verteidige das Heimatland», heisst es zum Bild des grüssenden Gründungsvaters George Washington. Im Text steht in Grossbuchstaben: «Amerika für Amerikaner.» Bild: Screenshot vom 26. Januar 2026 «Zerstöre die Flut», heisst es in diesem X-Post des Heimatschutzministeriums. Das Bild stammt aus em Computerspiel «Halo», wo die «Flut» aus parasitären Aliens besteht. Auch Rechtsextreme klagen stets über eine «Flut» von Migranten. «Diesen Kampf beenden», schreibt die Behörde dazu am 27. Oktober 2025. Bild: Screenshot vom 27. Januar 2026 «Which Way Western Man?»: So heisst ein rassistisches und antisemitisches Pamphlet, das der US-Neonazi William Gayley Simpson 1978 geschrieben hat. «Which way, American man?», fragt das Heimatschutzministerium am 11. August 2025. Uncle Sam steht am Scheideweg: Wählt er «Kultureller Niedergang» oder «Invasion»? Oder doch «Recht & Gesetz», «Heimatland», «Dienst» oder «Gelegeheit»? Bild: Screenshot vom 26. Januar 2026 Am 14. Januar 2026 beweist auch das Weisse Haus auf X, dass es die Anleihe an die amerikanische Neonazi-Bibel nicht scheut: «Which way, Greenland man?» heisst es diesmal. Der Ton und die Sprache

Im Oktober spricht Schauspieler Robert De Niro bei MSNBC über Donald Trumps Top-Berater Stephen Miller. Er sei so etwas wie der Joseph Goebbels des Kabinetts. «Er ist ein Nazi. Ja, das ist er, und er ist jüdisch – er sollte sich schämen.»

Nun muss man nicht so viel darauf geben, was ein 82-jähriger Hollywoodstar, der den amtierenden Präsidenten hasst, über dessen Vordenker in Sachen Einwanderungspolitik sagt. Aber De Niro ist nicht der einzige, der den Vergleich zwischen dem Propagandaminister der Nazis und Miller zieht.

Actor Robert De Niro: “He will not want to leave. He’s set it up with his Goebbels of the cabinet — Stephen Miller. He’s a Nazi, yes he is. And he’s Jewish and he should be ashamed of himself.” pic.twitter.com/vW11cSyoWp — Marco Foster (@MarcoFoster_) October 19, 2025

Das liegt vor allem an einer Rede des 40-Jährigen, die er nach der Ermordung des rechten Aktivisten Charlie Kirk gehalten hat – und die dank seines Vortrags entfernt an Goebbels Sportpalastrede von 1943 erinnert. Miller fragt zwar nicht, ob man den «totalen Krieg» wolle, aber er schwelgt ähnlich im Pathos – und verteufelt seine Gegner.

«Der Sturm wispert dem Krieger zu: ‹Du kannst meiner Stärke nicht widerstehen.› Und der Krieger wispert zurück: ‹Ich bin der Sturm.›», erzählt Miller da etwa. «Wir sind der Sturm, und unsere Feinde können unsere Stärke, unsere Bestimmtheit, unsere Entschlossenheit, unsere Leidenschaft nicht begreifen.»

«Ihr habt keine Ahnung von dem Drachen, den Ihr geweckt habt!» Stephen Miller in Richtung seiner Gegner

Und: «Unsere Linie und unser Vermächtnis gehen zurück bis Athen, Rom, Phildalphia und Monticello. Unsere Vorfahren haben die Städte gebaut», sagt Miller. «[Charlie Kirks Witwe] Erika steht auf den Schultern von Kriegern aus Tausenden von Jahren.» Seinen Gegnern ruft er zu: «Ihr seid nichts! Ihr seid Boshaftigkeit, Ihr seid Neid, Ihr seid Hass, Ihr seid nichts!»

Donald Trump:



“We will root out the...radical left thugs that live like vermin.”



“We’ve got a lot of bad genes in our country right now.”



“They’re destroying the blood of our country…I never read Mein Kampf. They said, ‘Hitler said that.’” pic.twitter.com/titECk298p — Republican Accountability (@AccountableGOP) October 23, 2024

Millers Rede ist kein Ausrutscher. Mitunter werden von Trump und seiner Adminstration auch Begriffe übernommen, die Signalworte in rechten Kreisen sind: «Noch nie stand mehr auf dem Spiel, und das Ziel war nie klarer: Remigration jetzt», fordert etwa das Heimatschutzministerium am 28. November 2025 auf X.

Das Wort «Remigration» stammt eigentlich aus der Sozialwissenschaft und meint Menschen, die nach einem Arbeitsleben in ihr Herkunftsland zurückkehren. Rechtsextreme haben diesen Begriff in Europa schon länger gekapert: Sie verstehen darunter den Zwang zur Abschiebung. Die USA ziehen nun nach.

Ein X-Post des Arbeitsministeriums vom 8. Januar: «Globalismus ist gescheitert. Amerikanismus wird sich durchsetzen». Screenshot vom 27. Januar 2026

Ähnlich verhält es sich mit dem Wort «Globalismus», dem bösen Bruder des Wortes «Globalisierung», der die weltweite Vernetzung als allein vom Markt getrieben kritisiert. Sie wird damit zu einem neoliberalen Übel, das man bekämpfen muss. Rechtsextreme und Antimesemiten nutzen den Terminus, um gegen «Globalisten» und «globalistische Eliten» zu hetzen.

“The Trump Administration and I are here to make a very clear point—GLOBALISM HAS FAILED the West and the United States of America.”



Their dream of a one world government is OVER.

The “Great Reset” is dead.



pic.twitter.com/qq6w7zEg1o — ĐⱤØ₲Ø🇺🇸 (@KAGdrogo) January 20, 2026

Im oben stehenden X-Post etwa jubelt ein User dem US-Handelsminister Howard Lutnick zu, der beim WEF in Davos erklärt, dass der «Globalismus» versagt habe. Der User glaubt auch an Verschwörungstheorien des rechten Lagers: die Mär von der globalen Einheitsregierung, die alle Nationen unterjocht, und die Fabel vom «Great Reset», bei der die Völker durchmischt werden, um eine Weltherrschaft von Eliten zu ermöglichen.

Die allmächtige Sicherheitsbehörde

Während das Jahresbudget der Einwanderungsbehörde ICE noch vor zehn Jahren bei unter sechs Milliarden Dollar gelegen hat, sind es nun dank des sogenannten Big Beautiful Bills 85 Milliarden Dollar, rechnet NPR nach. Das seien mehr als alle andere Sicherheitsdienste des Bundes zusammen hätten, heisst es mit Blick auf FBI, CIA, Küstenwache und Co. weiter.

ICE just launched a “wartime recruitment” campaign and seeks agents who want to “defend” their “culture.” There will be more Renee Goods. newrepublic.com/post/205122/...



[image or embed] — Donald Rettmann (@donaldrettmann.bsky.social) 15. Januar 2026 um 08:03

Alleine acht Milliarden Dollar sind dafür vorgesehen, neue ICE-Agenten anzuwerben: 220'000 Personen hätten sich dort letztes Jahr beworben. Zu den bestehenden 10'000 Bundesbeamten seien dadurch 12'000 neue ICE-Mitglieder hinzugekommen – unter anderem wegen solcher Videos:

Der Personalbestand von 22'000 Personen soll weiter aufgestockt werden: Wie viele dieses Jahr hinzukommen sollen, wurde bisher laut «Government Executive» noch nicht festgelegt. Heidi Beirich vom amerikanischen Global Project Against Hate and Extremism warnt bei CBC, dass Rechte offenbar ganz bewusst angesprochen werden.

DHS used a song beloved by white supremacists in a recruitment ad for ICE. The self-pitying “We’ll Have Our Home Again,” which equates living in a diverse community with being oppressed, has long been an anthem for racist terrorists, neo-Nazi groups and the Proud Boys. www.salon.com/2026/01/16/h...



[image or embed] — Expats Post (@expatspost.bsky.social) 19. Januar 2026 um 20:58

Etwa mit dem Slogan «We'll Have Our Home Again», der auch der Titel eines Songs der Band Pine Tree Apples ist. «Es ist ein Lied, das nur in weissen nationalistischen Kreisen bekannt ist,» weiss Beirich. Das sei nicht bloss ein «Fehler». «Das Gefährlichste daran ist, dass dies wahrscheinlich weisse Rassisten und andere Extremisten anzieh.» Lande diese bei ICE, entstehe «eine sehr giftige, sehr gefährliche Situation».

These poorly trained Ice agents are Proud boys, Oath keepers and every cosplay militant organization in America. pic.twitter.com/KZHOZzeQ8j — Jay 💙 (@JazzyJ87283918) January 24, 2026

Die Situation ist bereits gefährlich, wie nicht nur die beiden toten Zivilisten in Minneapolis zeigen. Es ist weiterhin fraglich, ob die Ausbildung der neuen Rekruten ausreicht. Fest steht dagegen, dass es Rassisten unter jenen ICE-Agenten gibt. Denn sie haben in Minnesota offenbar Warnungen hinterlassen, die man aus Zeiten kennt, die man längst als überwunden wähnte.

Das «Colorado Public Radio» berichtet, dass die Bundesbeamten eine Karte hinter den Scheibenwischer der Autos jener heften, die sie nicht antreffen: ein Pik As. «Spade», also Pik, war ab den 1920ern ein herabwürdigender Begriff für Schwarze, den der Bürgerrechtler Malcolm X mit dem Gedicht «My Ace of Spades» umdeuten wollte.

Voces Unidas

Was wird aus dieser wilden und maskierten Truppe, die rechtslastig durch die USA tourt, während laut«Wired» mitunter nicht mal ihre Fahrzeuge sie als Bundesbeamte zu erkennen geben? Es ist offensichtlich, dass Trump ICE als sein persönliches Paramilitär und Druckmittel gegen demokratisch regierte Städte und Staaten einsetzt, warnt die «Washington Post».

Minneapolis protester as he's being brutalized by feds: "You're gonna have to kill me! You're gonna have to kill me! I've done nothing wrong! My name is Matthew James! I'm a US citizen! You're gonna kill me! Is that what you want?" (You can hear his wife screaming) pic.twitter.com/Ow4i6eOPoo — Aaron Rupar (@atrupar) January 24, 2026

Mit ICE hat der Präsident viel Spielraum: Er kann für Chaos in der Heimat seiner politischen Gegnern sorgen, Veranstaltungen von unliebsamen Parteien oder Organiationen oder auch Wahlen stören – und durch Härte und Gewalt sogar Aufstände anzetteln. Adolf Hitler hat 1920 für sowas auch eine Gruppe gründet: die Sturmabteilung alias SA.