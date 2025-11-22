  1. Privatkunden
Verdacht auf Lebensmittelvergiftung 25 Menschen nach Restaurantbesuch in Istanbul im Spital

SDA

22.11.2025 - 11:41

Erst vor wenigen Tagen hatte der Tod einer Hamburger Familie für Entsetzen gesorgt.
. Erst vor wenigen Tagen hatte der Tod einer Hamburger Familie für Entsetzen gesorgt.
Onur Dogman/SOPA Images via ZUMA Press Wire/dpa

Nach einem Restaurantbesuch in Istanbul wurden 25 Menschen ins Spital eingeliefert. Die Behörden vermuten eine Lebensmittelvergiftung.

Keystone-SDA

22.11.2025, 11:41

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • In Istanbul sind 25 Menschen nach dem Verzehr von Lahmacun mit Verdacht auf Lebensmittelvergiftung ins Spital gekommen.
  • Das betroffene Restaurant wurde versiegelt und hatte offenbar keine Lizenz.
  • Auch in der Nachbarprovinz Kocaeli erkrankten 14 Schüler nach einem Schulessen an ähnlichen Symptomen.
  • Erst kürzlich starb eine Familie aus Deutschland aufgrund einer Vergiftung in Istanbul.
Mehr anzeigen

In Istanbul sind 25 Menschen nach einem Restaurantbesuch mit dem Verdacht auf Lebensmittelvergiftung ins Spital gekommen. Die Betroffenen seien «bei allgemein guter Gesundheit» und erhielten «die nötigen medizinischen Untersuchungen und Behandlungen», schrieb der Chef der zuständigen Gesundheitsbehörde der türkischen Metropole, Abdullah Emre Güner, auf der Plattform X.

Alle 25 Leute sollen demnach am Freitagabend in einem Lokal im Istanbuler Bezirk Sisli die traditionelle Speise Lahmacun bestellt haben – ein mit Hackfleisch, Gemüse und verschiedenen Gewürzen bestrichenes Fladenbrot.

Dem Sender CNN Türk zufolge klagten die Besucher nach dem Essen über Übelkeit und Erbrechen. Die örtlichen Behörden versiegelten das Restaurant, dem laut CNN keine Betriebserlaubnis vorlag.

14 Schüler*innen im Spital

Ebenfalls am Freitag kamen örtlichen Medienberichten zufolge in Istanbuls Nachbarprovinz Kocaeli 14 Schüler nach dem Verzehr eines Hühnchengerichts ins Spital.

Laut der Zeitung «Habertürk» plagten die Schüler ebenfalls Übelkeit und Erbrechen kurz nach dem Mittag in der Schulkantine. Die Schüler seien mittlerweile in guter Verfassung, hiess es am Samstag von Behördenseite.

Die Vorfälle werfen Fragen zu Lebensmittelsicherheit und mangelhaften Inspektionen in der gerade für seine Kulinarik gefragten Metropole auf. Erst vor wenigen Tagen hatte der Tod einer Hamburger Familie für Entsetzen gesorgt. Der anfängliche Verdacht einer Lebensmittelvergiftung erhärtete sich dabei allerdings nicht – die Behörden gehen inzwischen von einer chemischen Vergiftung nach einer Schädlingsbekämpfung im Hotel aus.

