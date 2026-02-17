Operationspersonal unterstützt Chirurgen bei einem Eingriff am stillstehenden Herzen eines wenige Tage alten Säuglings. Die Aufnahme entstand im Sommer 2010 am Universitäts-Kinderspital Zürich. (Archivbild) KEYSTONE/Gaetan Bally

Was lief schief beim Transport des Spenderorgans? Nach einer dramatisch verlaufenen Herztransplantation in Neapel kämpft ein Zweijähriger ums Leben. Ermittler prüfen nun, ob Protokolle verletzt wurden – europaweit wird nach einem neuen Organ gesucht.

Redaktion blue News Carlotta Henggeler

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der zweijährige Tommaso kämpft nach einer fehlgeschlagenen Herztransplantation in Neapel ums Überleben und wird seit rund 60 Tagen auf der Intensivstation von einer Maschine unterstützt.

Ermittler vermuten, dass das Spenderherz beim Transport in einer Hartplastikbox ohne Temperaturüberwachung und mit Trockeneis beschädigt wurde, weshalb gegen sechs Beteiligte ermittelt wird und zwei Chirurgen suspendiert wurden.

Während das Gesundheitsministerium Protokolle überprüft und europaweit nach einem neuen Organ gesucht wird, bleibt der Junge laut Ärzten weiterhin transplantationsfähig. Mehr anzeigen

Ganz Italien bangt um den zweijährigen Tommaso, der dringend auf ein neues Spenderherz angewiesen ist. Der Bub kämpft seit einer fehlgeschlagenen Transplantation um sein Leben und befindet sich in äusserst kritischem Zustand.

Das ursprünglich transplantierte Herz des kleinen Tommaso erwies sich unmittelbar nach dem Eingriff als nicht funktionsfähig. Das Organ stammte von einem vierjährigen Spenderkind, das in der Provinz Bozen verstorben war. Entnommen wurde das Herz im Krankenhaus von Bozen.

Ermittler untersuchen die Vorgänge rund um die Organentnahme und den Transport. Nach Angaben der Familie soll das Spenderherz während des Transports mit Trockeneis statt mit herkömmlichem Eis gekühlt worden sein und dabei Schaden genommen haben. Entsprechende Berichte wurden im Februar 2026 bekannt.

Die Staatsanwaltschaft Neapel ermittelt gegen sechs Mitarbeitende des beteiligten Krankenhauses wegen des Verdachts auf fahrlässige Körperverletzung. Zudem wurden zwei Chirurgen suspendiert, berichtet die italienische Medienagentur Ansa.

Kritischer Zustand

Um zu entscheiden, ob der seit zwei Monaten in äusserst kritischem Zustand befindliche Junge nach der fehlgeschlagenen Herztransplantation ein weiteres Organ erhalten kann, hat das Spital Monaldi in Neapel landesweit Experten zu einer Konsultation eingeladen.

Die klinische Beurteilung durch interne Spezialisten ist für Mittwoch angesetzt. Am Abend wurde bekannt gegeben, dass nun neu führende Mediziner*innen aus der Region eingebunden werden. Bis zur Entscheidung am Mittwoch bleibt das Kind auf der Transplantationsliste.

«Ich gebe nicht auf, ich verliere die Hoffnung nicht», sagt Mutter Patrizia, die auch heute wie jeden Tag ihren «kleinen Kämpfer» besuchte und mit den Ärzten sprach. Schlechte Nachrichten kamen am Sonntag vom römischen Kinderkrankenhaus Bambino Gesù, das um eine Stellungnahme gebeten worden war. Nach Einschätzung der Klinik kann der Junge keinen zweiten Herztransplantationseingriff erhalten. Grund sind schwere Komplikationen nach fast zwei Monaten an einer Maschine, die Atmung und Blutkreislauf ausserhalb des Körpers übernimmt.

Ohne ein funktionierendes Herz ist die Prognose des Kindes ebenfalls schlecht. Die bestehenden Erkrankungen würden sich mit der Zeit weiter verschlechtern.

Ermittlungen laufen

Parallel zur angespannten Situation der Familie laufen Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Neapel. Bislang wurden sechs Mitarbeitende des Monaldi-Krankenhauses – Ärzte und Pflegepersonal – wegen des Verdachts auf fahrlässige Körperverletzung ins Ermittlungsregister eingetragen.

Untersucht werden die Abläufe vom 23. Dezember: Ein Ärzteteam reiste nach Bozen, um das Spenderherz zu entnehmen. Noch am selben Nachmittag wurde es transplantiert – doch das Organ funktionierte von Beginn an nicht.

Spenderherz soll in Plastikbox transportiert worden sein

Nach Angaben der Familie sei das Organ während des Transports durch die Verwendung von Trockeneis statt herkömmlichem Eis «verbrannt» worden. Zudem hat vor dem Eingriff niemand die Schäden am Herzen bemerkt.

Die Ermittlungen sind komplex – einerseits, weil der Vorfall fast zwei Monate zurückliegt, andererseits wegen der vielen beteiligten Personen. Geprüft wird sowohl in Bozen, wo am 23. Dezember mehrere Organe von einem Spender entnommen wurden, als auch im Monaldi-Krankenhaus in Neapel.

Kordiologe im Mittelpunkt der Ermittlungen

Die Staatsanwaltschaft befragte heute als sachkundige Person den für die Nachsorge nach der Transplantation zuständigen Kardiologen, der als möglicher Schlüsszeuge gilt. Der Arzt trat am 29. Dezember 2025 zurück, sechs Tage nach dem fehlgeschlagenen Eingriff.

Am Abend fand vor dem Krankenhaus ein Fackelzug der Angehörigenvereinigung transplantierter Kinder statt. «Wir stehen dem Kind und seiner Familie nahe und hoffen weiterhin, dass eine Lösung für diesen kleinen Patienten gefunden werden kann», sagte Gesundheitsminister Orazio Schillaci.

Zur laufenden Untersuchung erklärte er, es sei Vorsicht geboten, man müsse die Ergebnisse abwarten. Man habe Vertrauen in die Justiz und die Spezialeinheit der Carabinieri (Nas). Auch die Inspektoren des Ministeriums würden ihre Arbeit leisten, anschliessend würden Schlussfolgerungen gezogen.

Am Mittwoch findet die vom Monaldi-Krankenhaus einberufene Grosskonsultation statt, um über das weitere Vorgehen zu entscheiden.