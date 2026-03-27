Chat-Verläufe des untreuen Verlobten aufs Auto gesprüht: Ob die Vorwürfe zutreffen, ist nicht bekannt. leggo.it/Instagram

Ein Auto, besprüht mit Verwünschungen und tapeziert mit Chat-Verläufen impliziert die Untreue eines Mannes. Dahinter soll seine betrogene Verlobte stecken. Bestätigt ist indes nichts.

Sara Matasci fon

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In Süditalien wurde ein BMW mit «Traditore» (Betrüger) beschmiert und mit ausgedruckten Chatverläufen beklebt, die angeblich eine Affäre des Besitzers zeigen.

Der Vorfall verbreitete sich viral, wobei viele Kommentierende die mutmasslich betrogene Frau unterstützen.

Die Aktion könnte rechtliche Folgen haben, da sowohl Sachbeschädigung als auch die Veröffentlichung privater Nachrichten ohne Einwilligung der Beteiligten strafbar sind. Mehr anzeigen

Auf den ersten Blick ist es Vandalismus, verübt an einem BMW. Bei genauerem Hinsehen wird klar: Hier wollte jemand nicht nur ein Auto verunstalten, sondern dessen Besitzer im Innersten treffen, bestrafen, blossstellen.

«Traditore» (Betrüger) ist in weisser Farbe über die Seite des Autos gesprüht, das zu diesem Zeitpunkt in Altamura in der Provinz Bari in Süditalien, abgestellt ist. Darüber kleben Papiere an den Scheiben.

Diese enthalten Chat-Verläufe. Aus dem Zusammenhang ergibt sich: Es sind wohl Konversationen eines Verlobten mit seiner Liebhaberin.

Ob die Vorwürfe zutreffen, ob die Chat-Protokolle tatsächlich einer Affäre eines Verlobten entspringen, wissen die Passant*innen nicht, die das Schandmal fotografieren, filmen und die Bilder auf den sozialen Medien weiterverbreiten. Auch today.it, das von dem Fall berichtet, kennt die Hintergründe nicht.

Die mehrheitlich weiblich auftretenden Kommentator*innen schlagen sich auf die Seite der mutmasslich hintergangenen Frau, die hinter der Sache steckt. Sie beglückwünschen sie für die Aktion und geben höchstens zu bedenken, dass sie diese noch teuer zu stehen kommen könnte.

Denn wenn dies nicht alles eine Inszenierung ist, sind hier Straftaten begangen worden: das Verunstalten des Wagens und die Veröffentlichung mutmasslich privater Botschaften ohne Einwilligung der Beteiligten.

Wie today.it plausibel folgert, könnte der Beschuldigte vor Gericht seine Version der Geschichte vorbringen – obwohl diese dort gar nicht zur Verhandlung stünde, sondern lediglich die Racheaktion seiner Verlobten. Oder ehemaligen Verlobten?