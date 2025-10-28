  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Bei Verstössen drohen happige Bussen Italien führt knallharte Helmpflicht auf der Skipiste ein

Sven Ziegler

28.10.2025

Beim Skifahren gilt in Italien künftig eine Helmpflicht. 
Beim Skifahren gilt in Italien künftig eine Helmpflicht. 
sda

Ab dem 1. November gilt in Italien eine landesweite Helmpflicht für alle, die Ski, Snowboard oder Schlitten fahren. Wer ohne Kopfschutz erwischt wird, muss mit happigen Bussen und sogar mit dem Entzug des Skipasses rechnen.

Sven Ziegler

28.10.2025, 12:43

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Ab 1. November gilt auf allen italienischen Skipisten eine Helmpflicht für alle Altersgruppen
  • . Wer ohne Helm fährt, riskiert eine Busse zwischen 100 und 150 Euro – und im Wiederholungsfall den Entzug des Skipasses.
  • Die Schweiz verzichtet weiterhin auf eine gesetzliche Pflicht, hat aber die europaweit höchste Helmquote.
Mehr anzeigen

Italien zieht die Sicherheitsleine: Auf allen Skipisten gilt ab dieser Wintersaison eine Helmpflicht für sämtliche Schneesportlerinnen und Schneesportler – egal ob auf Ski, Snowboard oder Schlitten. Die Vorschrift tritt am 1. November 2025 in Kraft und betrifft damit auch zahlreiche Schweizer Touristinnen und Touristen, die ihre Ferien in Südtirol oder im Aostatal verbringen.

Das deutsche Auswärtige Amt weist in seinen Reiseinformationen ausdrücklich auf die neue Regelung hin. Sie ergänzt eine bereits seit 2022 bestehende Versicherungspflicht: Wer in Italien auf die Piste will, muss über eine Haftpflichtversicherung verfügen, die mögliche Schäden gegenüber Dritten abdeckt.

Hohe Bussen und Skipassentzug

Wie der ADAC schreibt, drohen bei Verstössen Bussen zwischen 100 und 150 Euro. Bei wiederholtem Fehlverhalten kann zudem der Skipass entzogen oder gesperrt werden. Zusätzlich gilt in Italien eine Promillegrenze von 0,5 – wer betrunken Ski fährt, riskiert bis zu 1000 Euro Busse. Ab 0,8 Promille handelt es sich um eine Straftat.

Schweiz setzt weiter auf Eigenverantwortung

In der Schweiz gibt es keine gesetzliche Helmpflicht. Auch Deutschland und Frankreich verzichten bisher auf verbindliche Vorschriften. Nur in Österreich besteht in fast allen Bundesländern eine Helmpflicht für Kinder und Jugendliche – meist bis 15 Jahre.

Trotzdem liegt die Schweiz beim Tragen von Helmen europaweit an der Spitze. Laut dem Fachmagazin «Snow Online» tragen über 90 Prozent aller Skifahrerinnen und Snowboarder hierzulande einen Helm. Grund sei die «vorbildliche Aufklärungsarbeit» der Skigebiete.

Mehr internationale News

Politik. Hamas übergibt Überreste falscher Leiche – Wut in Israel

PolitikHamas übergibt Überreste falscher Leiche – Wut in Israel

Russland. UN: Systematische russische Drohnenangriffe auf Zivilisten

RusslandUN: Systematische russische Drohnenangriffe auf Zivilisten

Auch Deutsche an Bord. Touristen-Flugzeug stürzt in Kenia ab – 11 Tote

Auch Deutsche an BordTouristen-Flugzeug stürzt in Kenia ab – 11 Tote

Meistgelesen

Wie die neue Ski-Generation Lara Gut-Behrami wütend macht
Shiffrin über Kilde: «Er wird für den Rest seines Lebens eingeschränkt bleiben»
Kandidat legt sich mit Günther Jauch an – das Publikum liebt es
Touristen-Flugzeug stürzt in Kenia ab – 11 Tote
Warum das karibische Inselparadies vor Mega-Hurrikan «Melissa» so zittert