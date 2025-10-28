Beim Skifahren gilt in Italien künftig eine Helmpflicht. sda

Ab dem 1. November gilt in Italien eine landesweite Helmpflicht für alle, die Ski, Snowboard oder Schlitten fahren. Wer ohne Kopfschutz erwischt wird, muss mit happigen Bussen und sogar mit dem Entzug des Skipasses rechnen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ab 1. November gilt auf allen italienischen Skipisten eine Helmpflicht für alle Altersgruppen

. Wer ohne Helm fährt, riskiert eine Busse zwischen 100 und 150 Euro – und im Wiederholungsfall den Entzug des Skipasses.

Die Schweiz verzichtet weiterhin auf eine gesetzliche Pflicht, hat aber die europaweit höchste Helmquote. Mehr anzeigen

Italien zieht die Sicherheitsleine: Auf allen Skipisten gilt ab dieser Wintersaison eine Helmpflicht für sämtliche Schneesportlerinnen und Schneesportler – egal ob auf Ski, Snowboard oder Schlitten. Die Vorschrift tritt am 1. November 2025 in Kraft und betrifft damit auch zahlreiche Schweizer Touristinnen und Touristen, die ihre Ferien in Südtirol oder im Aostatal verbringen.

Das deutsche Auswärtige Amt weist in seinen Reiseinformationen ausdrücklich auf die neue Regelung hin. Sie ergänzt eine bereits seit 2022 bestehende Versicherungspflicht: Wer in Italien auf die Piste will, muss über eine Haftpflichtversicherung verfügen, die mögliche Schäden gegenüber Dritten abdeckt.

Hohe Bussen und Skipassentzug

Wie der ADAC schreibt, drohen bei Verstössen Bussen zwischen 100 und 150 Euro. Bei wiederholtem Fehlverhalten kann zudem der Skipass entzogen oder gesperrt werden. Zusätzlich gilt in Italien eine Promillegrenze von 0,5 – wer betrunken Ski fährt, riskiert bis zu 1000 Euro Busse. Ab 0,8 Promille handelt es sich um eine Straftat.

Schweiz setzt weiter auf Eigenverantwortung

In der Schweiz gibt es keine gesetzliche Helmpflicht. Auch Deutschland und Frankreich verzichten bisher auf verbindliche Vorschriften. Nur in Österreich besteht in fast allen Bundesländern eine Helmpflicht für Kinder und Jugendliche – meist bis 15 Jahre.

Trotzdem liegt die Schweiz beim Tragen von Helmen europaweit an der Spitze. Laut dem Fachmagazin «Snow Online» tragen über 90 Prozent aller Skifahrerinnen und Snowboarder hierzulande einen Helm. Grund sei die «vorbildliche Aufklärungsarbeit» der Skigebiete.