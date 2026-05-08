Extremer Hagel und Tornados erschüttern italienische Ferien-Region Heftige Unwetter haben in beliebten Ferienregionen Italiens für Chaos gesorgt. In der Toskana wurden Tornados gesichtet, Strassen überflutet und ganze Orte von Hagelmassen bedeckt. In der Lombardei mussten teils sogar Schneeräumfahrzeuge ausrücken. 08.05.2026

Heftige Unwetter haben in beliebten Ferienregionen Italiens für Chaos gesorgt. In der Toskana wurden Tornados gesichtet, Strassen überflutet und ganze Orte von Hagelmassen bedeckt. In der Lombardei mussten teils sogar Schneeräumfahrzeuge ausrücken.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In der Toskana und der Lombardei haben schwere Unwetter Überschwemmungen und Hagel-Chaos ausgelöst.

In mehreren Regionen wurden Tornados gesichtet, Strassen standen unter Wasser.

Behörden warnen vor weiteren Gewittern – betroffen sind auch beliebte Ferienorte. Mehr anzeigen

Italien erlebt derzeit eine massive Unwetterlage. Besonders betroffen sind die Toskana sowie Teile der Lombardei im Norden des Landes. So verwandelten sich Strassen innert kürzester Zeit in regelrechte Flüsse aus Wasser und Eis.

Allein in Massa in der Toskana fielen demnach innerhalb von nur drei Stunden mehr als 100 Millimeter Regen – ungefähr so viel wie sonst in einem ganzen Monat. Besonders brisant: Die betroffenen Regionen zählen zu beliebten Reisezielen.

Tornados über der Toskana

Für zusätzliche Nervosität sorgten mehrere Tornados, die in verschiedenen Teilen der Toskana gesichtet wurden.

Betroffen waren laut Berichten unter anderem Gebiete rund um Empoli, Vinci und Cascina in der Provinz Pisa. In Videos in sozialen Netzwerken sind dunkle Windhosen und heftige Sturmböen zu sehen.

An zahlreichen Orten standen Strassen und Bahnübergänge unter Wasser. In Massa konnte sogar eine Ambulanz ihren Einsatzort nicht mehr direkt erreichen. Rettungskräfte mussten den Patienten demnach zu Fuss zum Ambulanzfahrzeug bringen.

Italien plötzlich weiss vor Hagel

In Cislago fiel so viel Hagel, dass die Bewohner ihn wegschaufeln mussten. X

Besonders surreale Szenen spielten sich nördlich von Mailand ab. In Orten wie Cislago fiel laut Berichten derart viel Hagel, dass ganze Strassen plötzlich aussahen wie mitten im Winter. Teilweise kamen sogar Schneeräumfahrzeuge zum Einsatz, um die Eismassen von den Strassen zu schieben.

Anwohner räumten Autos und Gehwege mit Schneeschaufeln frei. Auch in Como und Lurago d’Erba gingen heftige Hagelstürme nieder.

Die italienischen Behörden beobachten die Entwicklung inzwischen mit Sorge. In mehreren Regionen wurden Warnungen herausgegeben. Experten rechnen damit, dass weitere heftige Gewitter folgen könnten. Besonders problematisch sei die Kombination aus Starkregen, Hagel und lokalen Tornados.

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