Die französische Finanzstaatsanwaltschaft hat im Zuge der Epstein-Affäre Durchsuchungen angeordnet. Betroffen ist unter anderem das Pariser Kulturinstitut Institut du Monde Arabe – ausgerechnet während der Abschiedszeremonie seines langjährigen Präsidenten Jack Lang.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Pariser Finanzstaatsanwaltschaft ermittelt gegen Jack Lang und seine Tochter wegen Verdachts auf Geldwäsche und schweren Steuerbetrug.

Durchsucht wurde unter anderem das Institut du Monde Arabe, dessen Präsident Lang bis vor kurzem war.

Lang weist alle Vorwürfe zurück und spricht von «Naivität» im Umgang mit Jeffrey Epstein. Mehr anzeigen

Die Ermittlungen gegen Frankreichs frühere Kultur-Ikone Jack Lang nehmen Fahrt auf. Nach der Veröffentlichung neuer Epstein-Dokumente ordnete die Finanzstaatsanwaltschaft Durchsuchungen an – unter anderem im Pariser Kulturinstitut, das Lang über ein Jahrzehnt leitete.

blue News beantwortet die wichtigsten Fragen.

Worum geht es konkret?

Die französische Finanzstaatsanwaltschaft ermittelt gegen den früheren Kulturminister Jack Lang und seine Tochter Caroline Lang. Der Verdacht lautet auf Geldwäsche und schweren Steuerbetrug im Zusammenhang mit mutmasslichen finanziellen Verbindungen zum verstorbenen US-Multimillionär Jeffrey Epstein.

Am Montag wurden Durchsuchungen angeordnet. Betroffen war unter anderem das Pariser Kulturinstitut Institut du Monde Arabe, dessen Präsident Lang bis vor kurzem war. Die Ermittler suchten dort nach Unterlagen zu möglichen finanziellen Verflechtungen.

Warum steht Lang in Zusammenhang mit Epstein?

Auslöser sind Dokumente aus den sogenannten «Epstein-Files», die von der US-Justiz veröffentlicht wurden. In diesen Unterlagen taucht Langs Name hunderte Male auf.

Nach Medienberichten geht es insbesondere um eine 2016 gegründete Offshore-Gesellschaft mit Sitz auf den Virgin Islands. Diese Firma soll von Epstein ins Leben gerufen worden sein, wobei Caroline Lang laut Berichten die Hälfte der Anteile hielt. Gegenstand der Ermittlungen ist, ob diese Struktur ordnungsgemäss deklariert wurde und ob steuerrechtliche Pflichten verletzt wurden.

Was wird Jack Lang konkret vorgeworfen?

Nach bisherigen Angaben gibt es keinen Hinweis darauf, dass Lang in Epsteins Sexualverbrechen involviert gewesen sein soll. Die Ermittlungen konzentrieren sich ausschliesslich auf finanzielle Aspekte.

Die Justiz prüft, ob es zu unzulässigen Geldflüssen oder steuerlich relevanten Versäumnissen kam. Zudem wird untersucht, ob mögliche Leistungen oder Vorteile im Zusammenhang mit Epstein korrekt offengelegt wurden. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Warum trat Lang zurück?

Der 86-Jährige legte Anfang Februar sein Amt als Präsident des Institut du Monde Arabe nieder. Der Rücktritt erfolgte unter wachsendem politischen Druck.

Lang erklärte, er habe «nichts zu verbergen» und wolle dem Institut weiteren Schaden ersparen. Er weist sämtliche Vorwürfe zurück und spricht von «Naivität» im Umgang mit Epstein. Auch seine Tochter trat inzwischen aus mehreren Funktionen zurück.

Welche politische Bedeutung hat der Fall?

Jack Lang ist in Frankreich eine Symbolfigur der Kulturpolitik. Unter Präsident François Mitterrand war er in den 1980er- und 1990er-Jahren Kulturminister und prägte die französische Kulturszene nachhaltig. Er initiierte unter anderem die «Fête de la Musique», die jährlich am 21. Juni weltweit gefeiert wird.

Dass nun ausgerechnet er im Kontext der Epstein-Affäre genannt wird, sorgt in Frankreich für erhebliche politische und gesellschaftliche Unruhe. Der Fall reiht sich ein in eine Serie internationaler Ermittlungen gegen ehemalige Regierungsvertreter, deren Namen in den veröffentlichten Epstein-Dokumenten auftauchen.

Wie geht es jetzt weiter?

Die Durchsuchungen sind Teil eines laufenden Ermittlungsverfahrens. Eine Anklage wurde bislang nicht erhoben. Die Finanzstaatsanwaltschaft prüft die sichergestellten Unterlagen.

Ob es zu einer formellen Anklage kommt, ist offen. Klar ist jedoch: Die Epstein-Affäre zieht weiterhin weite Kreise – und erschüttert nun auch die französische Kulturszene.