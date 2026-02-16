  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Olympia 2026
  6. Ski
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Motorsport
  10. Weitere
  11. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Durchsuchungen und Ermittlungen Plötzlich steht auch Frankreichs Kultur-Ikone im Epstein-Fokus

SDA

16.2.2026 - 16:27

Die Vorwürfe gegen den früheren französischen Kulturminister Jack Lang wiegen schwer. (Archivfoto)
Die Vorwürfe gegen den früheren französischen Kulturminister Jack Lang wiegen schwer. (Archivfoto)
Bertrand Guay/AFP/dpa

Die französische Finanzstaatsanwaltschaft hat im Zuge der Epstein-Affäre Durchsuchungen angeordnet. Betroffen ist unter anderem das Pariser Kulturinstitut Institut du Monde Arabe – ausgerechnet während der Abschiedszeremonie seines langjährigen Präsidenten Jack Lang.

,

Keystone-SDA, Sven Ziegler

16.02.2026, 16:27

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die Pariser Finanzstaatsanwaltschaft ermittelt gegen Jack Lang und seine Tochter wegen Verdachts auf Geldwäsche und schweren Steuerbetrug.
  • Durchsucht wurde unter anderem das Institut du Monde Arabe, dessen Präsident Lang bis vor kurzem war.
  • Lang weist alle Vorwürfe zurück und spricht von «Naivität» im Umgang mit Jeffrey Epstein.
Mehr anzeigen

Die Ermittlungen gegen Frankreichs frühere Kultur-Ikone Jack Lang nehmen Fahrt auf. Nach der Veröffentlichung neuer Epstein-Dokumente ordnete die Finanzstaatsanwaltschaft Durchsuchungen an – unter anderem im Pariser Kulturinstitut, das Lang über ein Jahrzehnt leitete.

blue News beantwortet die wichtigsten Fragen.

Worum geht es konkret?

Die französische Finanzstaatsanwaltschaft ermittelt gegen den früheren Kulturminister Jack Lang und seine Tochter Caroline Lang. Der Verdacht lautet auf Geldwäsche und schweren Steuerbetrug im Zusammenhang mit mutmasslichen finanziellen Verbindungen zum verstorbenen US-Multimillionär Jeffrey Epstein.

Am Montag wurden Durchsuchungen angeordnet. Betroffen war unter anderem das Pariser Kulturinstitut Institut du Monde Arabe, dessen Präsident Lang bis vor kurzem war. Die Ermittler suchten dort nach Unterlagen zu möglichen finanziellen Verflechtungen.

Warum steht Lang in Zusammenhang mit Epstein?

Auslöser sind Dokumente aus den sogenannten «Epstein-Files», die von der US-Justiz veröffentlicht wurden. In diesen Unterlagen taucht Langs Name hunderte Male auf.

Sie nannte ihn «Onkel Jeffrey». Wie Epsteins Schatten eine der mächtigsten Juristinnen stürzte

Sie nannte ihn «Onkel Jeffrey»Wie Epsteins Schatten eine der mächtigsten Juristinnen stürzte

Nach Medienberichten geht es insbesondere um eine 2016 gegründete Offshore-Gesellschaft mit Sitz auf den Virgin Islands. Diese Firma soll von Epstein ins Leben gerufen worden sein, wobei Caroline Lang laut Berichten die Hälfte der Anteile hielt. Gegenstand der Ermittlungen ist, ob diese Struktur ordnungsgemäss deklariert wurde und ob steuerrechtliche Pflichten verletzt wurden.

Was wird Jack Lang konkret vorgeworfen?

Nach bisherigen Angaben gibt es keinen Hinweis darauf, dass Lang in Epsteins Sexualverbrechen involviert gewesen sein soll. Die Ermittlungen konzentrieren sich ausschliesslich auf finanzielle Aspekte.

Die Justiz prüft, ob es zu unzulässigen Geldflüssen oder steuerlich relevanten Versäumnissen kam. Zudem wird untersucht, ob mögliche Leistungen oder Vorteile im Zusammenhang mit Epstein korrekt offengelegt wurden. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Warum trat Lang zurück?

Der 86-Jährige legte Anfang Februar sein Amt als Präsident des Institut du Monde Arabe nieder. Der Rücktritt erfolgte unter wachsendem politischen Druck.

Digitale Rekonstruktion. So einfach stöberst du durch Epsteins Mails

Digitale RekonstruktionSo einfach stöberst du durch Epsteins Mails

Lang erklärte, er habe «nichts zu verbergen» und wolle dem Institut weiteren Schaden ersparen. Er weist sämtliche Vorwürfe zurück und spricht von «Naivität» im Umgang mit Epstein. Auch seine Tochter trat inzwischen aus mehreren Funktionen zurück.

Welche politische Bedeutung hat der Fall?

Jack Lang ist in Frankreich eine Symbolfigur der Kulturpolitik. Unter Präsident François Mitterrand war er in den 1980er- und 1990er-Jahren Kulturminister und prägte die französische Kulturszene nachhaltig. Er initiierte unter anderem die «Fête de la Musique», die jährlich am 21. Juni weltweit gefeiert wird.

Dass nun ausgerechnet er im Kontext der Epstein-Affäre genannt wird, sorgt in Frankreich für erhebliche politische und gesellschaftliche Unruhe. Der Fall reiht sich ein in eine Serie internationaler Ermittlungen gegen ehemalige Regierungsvertreter, deren Namen in den veröffentlichten Epstein-Dokumenten auftauchen.

Wie geht es jetzt weiter?

Die Durchsuchungen sind Teil eines laufenden Ermittlungsverfahrens. Eine Anklage wurde bislang nicht erhoben. Die Finanzstaatsanwaltschaft prüft die sichergestellten Unterlagen.

Ob es zu einer formellen Anklage kommt, ist offen. Klar ist jedoch: Die Epstein-Affäre zieht weiterhin weite Kreise – und erschüttert nun auch die französische Kulturszene.

Trump auf Epstein-Fotos zu sehen

Trump auf Epstein-Fotos zu sehen

US-Präsident Donald Trump ist auf Bildern aus dem Nachlass des verstorbenen Sexualstraftäters Jeffrey Epstein zu sehen, die aus der Phase vor seiner Amtszeit stammen. Die Bilder wurden am 12. Dezember 2025 von den Demokraten publiziert.

13.12.2025

Meistgelesen

McGrath fädelt auf Gold-Kurs ein – was dann geschieht, zerreisst uns das Herz
Hillary Clinton spricht eine deutliche Warnung an Europa aus
Meillard holt Olympia-Sieg im Slalom! Drama um McGrath
Schnee-Walze rollt über die Schweiz – schick uns jetzt deine Winter-Bilder
Erstes Bild zeigt Zug nach Lawinen-Entgleisung

Mehr aus dem Ressort

Ukraine. Selenskyj kündigt neue Treffen mit Partnern an

UkraineSelenskyj kündigt neue Treffen mit Partnern an

Ungarn. US-Aussenminister Rubio lobt Orbans enges Verhältnis zu Trump

UngarnUS-Aussenminister Rubio lobt Orbans enges Verhältnis zu Trump

Putin als treibende Kraft. Hillary Clinton spricht eine deutliche Warnung an Europa aus

Putin als treibende KraftHillary Clinton spricht eine deutliche Warnung an Europa aus