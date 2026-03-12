Japanische Ministerin entschuldigt sich bei der Nation – wegen fünf Minuten Verspätung Wenn Pünktlichkeit das Wichtigste ist: Weil die japanische Ministerin Kimi Onoda nach einem Unfall fünf Minuten zu spät zu einer Kabinettssitzung erschien, entschuldigte sie sich bei der Nation. 12.03.2026

In Japan gelten die Menschen dem Klischee nach als ordentlich, höflich – und überaus pünktlich. Welche Bedeutung die Tugend Pünktlichkeit im fernöstlichen Inselstaat wirklich besitzt, zeigte nun auch eine für westliche Beobachter kuriose Begebenheit: Eine japanische Ministerin bat wegen fünf Minuten Verspätung öffentlich bei der Nation um Vergebung.

«Ich entschuldige mich, dass ich heute fünf Minuten zu spät zur Kabinettssitzung kam», sagte Ministerin Kimi Onoda hochoffiziell vor versammelten Medienvertretern, wie TV-Aufnahmen zeigen. Ein Unfall auf der Autobahn, so die Ministerin, habe den Verkehr lahmgelegt. Sie werde «zukünftig versuchen, mit solchen unerwarteten Situationen besser umzugehen», so die Politikerin: «Ich bitte Sie, eine Entschuldigung anzunehmen».

Zuvor, so ist in den Aufnahmen des japanischen Fernsehsenders zu sehen, war die japanische Ministerin für wirtschaftliche Sicherheit vor laufenden Kameras an Medienvertretern vorbei in den Sitzungssaal gerannt.