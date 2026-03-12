  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Unpünktlich wegen Unfall Japanische Ministerin kommt fünf Minuten zu spät – und entschuldigt sich bei der Nation

Maximilian Haase

12.3.2026

Japanische Ministerin entschuldigt sich bei der Nation – wegen fünf Minuten Verspätung

Japanische Ministerin entschuldigt sich bei der Nation – wegen fünf Minuten Verspätung

Wenn Pünktlichkeit das Wichtigste ist: Weil die japanische Ministerin Kimi Onoda nach einem Unfall fünf Minuten zu spät zu einer Kabinettssitzung erschien, entschuldigte sie sich bei der Nation.

12.03.2026

Wenn Pünktlichkeit das Wichtigste ist: Weil die japanische Ministerin Kimi Onoda fünf Minuten zu spät zu einer Kabinettssitzung erschien, entschuldigte sie sich im Fernsehen bei der Nation.

Maximilian Haase

12.03.2026, 19:20

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Eine japanische Ministerin hat sich im Fernsehen bei der Nation entschuldigt - wegen einer leichten Verspätung.
  • Zuvor war Ministerin Kimi Onoda fünf Minuten zu spät zu einer Kabinettssitzung erschienen.
  • In ihrer Rede bat sie um Entschuldigung und begründete die Verspätung mit einem Unfall, der die Autobahn blockiert habe.
Mehr anzeigen

In Japan gelten die Menschen dem Klischee nach als ordentlich, höflich – und überaus pünktlich. Welche Bedeutung die Tugend Pünktlichkeit im fernöstlichen Inselstaat wirklich besitzt, zeigte nun auch eine für westliche Beobachter kuriose Begebenheit: Eine japanische Ministerin bat wegen fünf Minuten Verspätung öffentlich bei der Nation um Vergebung.

«Ich entschuldige mich, dass ich heute fünf Minuten zu spät zur Kabinettssitzung kam», sagte Ministerin Kimi Onoda hochoffiziell vor versammelten Medienvertretern, wie TV-Aufnahmen zeigen. Ein Unfall auf der Autobahn, so die Ministerin, habe den Verkehr lahmgelegt. Sie werde «zukünftig versuchen, mit solchen unerwarteten Situationen besser umzugehen», so die Politikerin: «Ich bitte Sie, eine Entschuldigung anzunehmen».

Zuvor, so ist in den Aufnahmen des japanischen Fernsehsenders zu sehen, war die japanische Ministerin für wirtschaftliche Sicherheit vor laufenden Kameras an Medienvertretern vorbei in den Sitzungssaal gerannt.  

blue News testet Japanese Cheesecake: «Uh, das ist mega fein» – «Sieht aus wie Katzenfutter»

blue News testet Japanese Cheesecake: «Uh, das ist mega fein» – «Sieht aus wie Katzenfutter»

Auf TikTok geht der Japanese Cheesecake gerade viral – ein Dessert zum Verlieben oder ein Flop? Die Redaktor*innen von blue News haben es getestet.

29.01.2026

Mehr zum Thema

Neuer Fitness-Trend. 10'000 Schritte waren gestern – jetzt kommt der Japanese Walk

Neuer Fitness-Trend10'000 Schritte waren gestern – jetzt kommt der Japanese Walk

Vom Thron ausgeschlossen. Das traurige Schicksal von Japans Prinzessin Aiko

Vom Thron ausgeschlossenDas traurige Schicksal von Japans Prinzessin Aiko

Überraschendes Ergebnis. Pokémon wird 30 – wer ist der Liebling der Schweizer?

Überraschendes ErgebnisPokémon wird 30 – wer ist der Liebling der Schweizer?

Meistgelesen

Notfall bei seiner Rede? Trump (79) reagiert wie ein sehr, sehr alter Mann
Russischer Gastanker treibt im Mittelmeer auf Lampedusa zu +++ Gefahr für andere Schiffe
Die Schweiz gibt ihre Ölreserven nicht frei +++ Schiffseskorten durch Strasse von Hormus noch nicht möglich
Wie Barbara Davidavičius zum Rap-Star wurde – und wie sie daran zerbricht
Traditionsreiches Berghotel macht im Winter fortan dicht