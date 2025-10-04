  1. Privatkunden
Historischer Schritt Japans Regierungspartei wählt erstmals eine Frau als Vorsitzende

SDA

4.10.2025 - 08:35

Sanae Takaichi gilt nun als Favoritin für das Amt der Premierministerin.
Sanae Takaichi gilt nun als Favoritin für das Amt der Premierministerin.
KEYSTONE

Sanae Takaichi hat Geschichte geschrieben: Die erzkonservative Politikerin wird als erste Frau Vorsitzende von Japans Regierungspartei LDP – und könnte bald Premierministerin werden.

Keystone-SDA

04.10.2025, 08:35

04.10.2025, 09:21

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Sanae Takaichi wurde als erste Frau zur Vorsitzenden der regierenden LDP gewählt und gilt als Favoritin für das Amt der Premierministerin.
  • Trotz des Verlusts der Oberhausmehrheit im Juli wird erwartet, dass sie am 15. Oktober zur Regierungschefin gewählt wird.
  • Die zersplitterte Opposition hat kaum Chancen, einen gemeinsamen Gegenkandidaten aufzustellen.
Mehr anzeigen

Mit der ehemaligen Innenministerin Sanae Takaichi ist erstmals eine Frau zur Vorsitzenden von Japans regierender Liberaldemokratischen Partei (LDP) gewählt worden. In einer Stichwahl konnte sich die erzkonservative Takaichi mit 185 Stimmen gegen den moderaten Kandidaten Shinjiro Koizumi durchsetzen, der auf 156 Stimmen kam. Das Wahlergebnis setzt sich sowohl aus Stimmen von LDP-Parteiabgeordneten sowie aus Stimmen einfacher Parteimitglieder zusammen.

Nach der Übernahme des Parteivorsitzes dürfte die 64-jährige Takaichi im Laufe des Monats auch zur nächsten – und ersten weiblichen – Premierministerin Japans gewählt werden.

Zwar hat die Koalition aus LDP und ihrem Juniorpartner Komeito im Juli bei der Wahl zum Oberhaus die Mehrheit verloren und stellt seither nur noch eine Minderheitenregierung. Dennoch dürfte die LDP-Chefin aller Wahrscheinlichkeit nach im Parlament ebenfalls zur Regierungschefin gewählt werden.

Rechtspopulistische Parteien haben an Beliebtheit gewonnen

Das zersplitterte Oppositionslager müsste sich alternativ auf einen gemeinsamen Kandidaten einigen, was zurzeit als nicht möglich erscheint. Es wird erwartet, dass über den Posten des Premierministers am 15. Oktober entschieden wird.

Für Japan wäre es der vierte Premierminister in nur fünf Jahren. Zuletzt war Shigeru Ishiba Anfang September nach weniger als einem Jahr im Amt zurückgetreten. Er begründete seine Entscheidung mit der historischen Wahlniederlage seiner Partei bei der Oberhauswahl im Juli.

Grund für die Unzufriedenheit vieler Japaner mit ihrer Regierung waren die während der letzten Jahre stark angestiegenen Preise sowie die zunehmende Einwanderung von Migranten. Zuletzt haben rechtspopulistische Kleinparteien, vor allem die offen ausländerfeindliche Sanseito, an Beliebtheit gewonnen.

Dürfte für Spannungen mit China und Südkorea sorgen

Takaichi dürfte die LDP nach dem vergleichsweise liberalen Shigeru Ishiba nun wieder auf einen rechtskonservativen Kurs führen. Sie hat sich in der Vergangenheit wiederholt kritisch gegenüber Zuwanderung geäussert und vertritt einen harten politischen Kurs gegenüber der Volksrepublik China. Als Verbündete des 2022 ermordeten Ex-Premiers Shinzo Abe teilt sie auch dessen nationalistische und revisionistische Ansichten.

So ist Takaichi unter anderem bekannt für Pilgergänge zum umstrittenen Kriegsschrein Yasukuni in Tokio. In dem Shinto-Heiligtum wird der in Kriegen für das japanische Kaiserreich Gestorbenen gedacht – darunter auch verurteilte und hingerichtete Kriegsverbrecher. Für Kritiker ist der Yasukuni-Schrein in Tokio ein Symbol des ehemaligen Militarismus. Besuche japanischer Politiker und Opfergaben in dem Schrein lösten in der Vergangenheit wiederholt Spannungen mit China und Südkorea aus, gegen die Japans Aggressionen im Zweiten Weltkrieg gerichtet waren.

