JD Vance als Karikatur eines amerikanischen Vizepräsidenten

JD Vance fordert den Papst auf, bei theologischen Fragen vorsichtig zu sein US-Vizepräsident JD Vance wurde am Dienstag (14. April) bei einer Rede an einer Veranstaltung von Turning Point USA von Zwischenrufern unterbrochen. Dabei sagte er, Papst Leo solle «vorsichtig sein, wenn er über Fragen der Theologie spricht». 15.04.2026

Eigentlich sollte ein Auftritt bei der rechten Bewegung Turning Point USA ein Heimspiel für JD Vance sein. Doch Donald Trumps Vize spricht vor leeren Rängen, muss sich gegen Zwischenrufe wehren und seine Arbeit rechtfertigen. Der einstige Star der Republikaner wird immer unbeliebter.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Am 14. April ist JD Vance bei einem einst so gut besuchten Treffen von Turning Point USA vor leeren Rängen aufgetreten.

Der Veranstalter gibt «linken Gruppen» die Schuld daran.

Vance spricht über den Papst, den Iran, die Ukraine, Gaza und den Epstein-Skandal.

Vance ist laut Umfragen der unpopulärste Vizepräsident der Geschichte, erfreut sich aber bei Karikaturisten grosser Beliebtheit.

Die konservative «Financial Times» bezweifelt inzwischen, dass Vance Trump dereinst nachfolgen wird. Mehr anzeigen

Turning Point USA (TPUSA) ist eine rechtspopulistische Initiative, die für konservative Standpunkte wirbt. Gegründet wurde sie von dem im September 2025 ermordeten Charlie Kirk, fortgeführt wird sie von der Witwe Erika Kirk.

Zuletzt haben die TPUSA-Veranstaltungen Zehntausende angezogen: Ende Oktober sagte Erika Kirk, dass niemand ihren Gatten in der Organisation ersetzen könne. «Aber ich sehe sehr wohl einige Ähnlichkeiten zwischen meinem Ehemann und Vizepräsident JD Vance, das tue ich.»

Am 14. April sieht das Ganze in Athens im US-Bundesstaat Georgia ganz anders aus. Erika Kirk tritt nicht auf, nachdem es laut dem Veranstalter «sehr ernste Drohungen» gegen die Witwe gegeben habe. Der Headliner ist JD Vance, der beim Publikum aber offensichtlich nicht zieht.

Gähnende Leere trotz Gratis-Tickets

Nur wenige Menschen finden ihren Weg in die Halle, die eigentlich 8000 Menschen fasst, berichtet der rechte Sender «NewsNation». Und das, obwohl 10'000 Gratis-Tickers verteilt worden seien, erklärt Andrew Kolvet von TPUSA.

Doors were supposed to close at 4 for the Turning Point event that had announced starting time at 5. I got in a few after 4 and this is the scene: pic.twitter.com/YWP5m2q1i8 — Matthew Boedy (@MatthewBoedy) April 14, 2026

«Es stellte sich heraus, dass mit dem Ticketverkaufssystem Unfug getrieben wurde. Linke Gruppen haben versucht, sich die Tickets unter den Nagel zu reissen. Aber wir hatten trotzdem über 2000 Leute, hauptsächlich Studenten, was einer grossen Uni-Veranstaltung entspricht», sagt Kolvet über die «tolle Veranstaltung».

Same at 5 https://t.co/FhoJs0GmVu — Matthew Boedy (@MatthewBoedy) April 15, 2026

Vielleicht sind einige Besuchende ausgeblieben, weil Erika Kirk nicht gekommen ist. Vielleicht zeigt der geringe Zuspruch aber auch, wie unbeliebt das Zugpferd der Veranstaltung ist: «J.D. Vance ist der unbeliebteste neue Vizepräsident der Geschichte», hält «Washington Monthly» fest.

Unbeliebtester Vize ever

Während Erika Kirk grosse Stücke auf den 41-Jährigen hält, ist die amerikanische Öffentlichkeit nicht so überzeugt: Zwar zeigen sich 41,7 Prozent mit seiner Arbeit zufrieden, doch weil 44,8 Prozent unzufrieden sind, ergibt sich ein Wert von -3,1. Zum Vergleich: Sein Boss kommt auf -0,9.

Kann der Vizepräsident in Athens, Georgia, mit seinen Aussagen Boden gutmachen? Vance fasst einige heisse Eisen an, wirkt aber wenig überzeugend. Hier 5 Beispiele:

Vance zu Trumps Streit mit dem Papst

«Ich denke, es ist sehr, sehr wichtig, dass der Papst vorsichtig ist, wenn er über theologische Fragen spricht»,, sagt Vance zu Donald Trumps Streit mit Leo XIV. – siehe Video ganz oben. «Eines der Probleme ist, dass man vorsichtig sein muss, wenn man sich zu theologischen Themen äussert. Man muss sicherstellen, dass es in der Wahrheit verankert ist.»

Vance zum Krieg im Iran

Vance hat in Islamabad in Pakistan mit dem iranischen Parlamentssprecher Mohammad Bagher Ghalibaf verhandelt: Ist er die richtige Ansprechperson? «Das weiss man nie», erklärt der Republikaner. Es habe seit 49 Jahren keine Gespräche hochrangiger Regierungsvertreter mehr gegeben, führt Vance aus.

What the hell is JD Vance talking about?



No wonder why he failed at reaching a deal with Iran. He's just as insane as his boss:



"My wife has the right to skydive, but she doesn't jump out of an airplane. Because she and I have an agreement that she's not going to do that,… pic.twitter.com/VJ9IqgERoW — Brian Krassenstein (@krassenstein) April 12, 2026

Es gebe viel Misstrauen, aber: «Ich denke, die Leute, denen wir gegenübersitzen, wollen einen Deal machen. [...] Aber man weiss nie, nicht wahr? Ich habe US-Senatoren gegenübergesessen, von denen ich dachte, dass wir übereinstimmen. Und bei denen Leuten weiss man es nicht, nicht wahr? Ich sage aber nicht, wer: Ihr könnt es euch denken.»

Éste Vance está desesperado al igual que el pedofilo. Irán les dió una lección en lo militar y ahora en lo diplomático.

El vicepresidente de EEUU James D. Vance, afirmó que el presidente del país, Donald Trump, busca llegar a "un gran acuerdo" con Irán. pic.twitter.com/bvPGT9ei2p — Adel El Zabayar (@Zabayar) April 15, 2026

Oberstes Ziel der Verhandlungen sei es, Teheran die Atombombe zu verwehren. Die Waffenruhe bewähre sich. Weiter sei man noch nicht, weil sein Boss den grossen Wurf wage: «Der Präsident will keinen kleinen Deal machen. Er will das grosse Geschäft machen.» Trump biete an, der Iran werde ökonomisch «florieren», wenn er auf nukleares Arsenal verzichte.

Vance zum Gaza-Krieg

Auf einen Zwischenruf hin, laut dem die USA Kinder bombardieren, sagt Vance : «Als wir ins Amt kamen, war die humanitäre Lage in Gaza eine absolute Katastrophe. Wisst Ihr, wer ein Friedensabkommen für Gaza erreicht hat? Donald J. Trump.»

Israel bombed Gaza on 36 of the past 40 days while the war raged in Iran https://aje.news/udp489



[image or embed] — Al Jazeera English (@aljazeera.com) 9. April 2026 um 18:30

Heute würde mehr humanitäre Hilfe Gaza erreichen «als zu irgendeinem Zeitpunkt in den vergangenen fünf Jahren». Washington habe «die Situation ernst genommen» – siehe Video ganz oben.

JD Vance got heckled at a Turning Point USA event over Gaza.



His response: blame Biden.



Someone in the room — at a conservative event — stood up and said you’re killing children.



Vance’s answer was to point at the previous administration.



2,000 dead in Lebanon. Al-Khiam… pic.twitter.com/OS3osgvecu — Brian Allen (@allenanalysis) April 14, 2026

Tatsächlich sei ein anderer schuld an dem Leid der Palästinenser: «Wenn Sie, Sir, sich also darüber beschweren wollen, was in Gaza passiert, warum beschweren Sie sich nicht über Joe Biden und die letzte Administration? Wir sind die Administration, die das Problem gelöst habt.»

Vance zum Ukraine-Krieg

«Es gab jemanden, der [bei einer Veranstaltung] zu mir kam», erzählt Vance. «Und ich bin mir sicher, dass es eine grossartige Person war. Es war ein ukrainischer Amerikaner in Cleveland, Ohio. Ich habe für den Senat kandidiert. Es gibt viele ukrainische Amerikaner in Cleveland, Ohio.»

Israel bombed Gaza on 36 of the past 40 days while the war raged in Iran https://aje.news/udp489



[image or embed] — Al Jazeera English (@aljazeera.com) 9. April 2026 um 18:30

Jene Wahl in Ohio war übrigens im Herbst 2022. «Und diese Person wurde sehr erregt, weil ich sagte: ‹Wir sollten aufhören, den Ukraine-Krieg zu finanzieren.› Okay? Und ich glaube das offensichtlich immer noch.»

JD Vance: Stopping funding for Ukraine is one of the things I’m proudest we’ve done in this administration. pic.twitter.com/iJy5453j0J — Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump) April 14, 2026

Es sei eine der grössten Errungenschaften seiner Administration: Wir haben Europa gesagt, dass sie Waffen kaufen können, wenn sie es wollen, aber die USA kaufen keine Waffen mehr und schicken sie in die Ukraine.»

Vance zum Fall Epstein

Ja, Jeffrey Epstein war ein «Mistkerl», bekundet Vance. Ja, der verstorbene Pädophile habe «aussergewöhnliche Beziehungen» zu Geheimdiensten im In- und Ausland sowie den Reichen und Mächtigen gehabt, räumt der Vizepräsident ein. «Ich bin wahrscheinlich besessener davon als die meisten hier im Raum», versichert er dem Publikum.

VANCE DEFENDS TRUMP’S EPSTEIN COMMENTS



“I have to defend the President on this because when he said that it was a hoax, what he was talking about was this democratic idea that he's connected to Epstein…Like, the president has said he knew Jeffrey Epstein, and he was a scumbag.… pic.twitter.com/r0nTR3wszq — Real America's Voice (RAV) (@RealAmVoice) April 15, 2026

Dann holt Vance diese Geschichte heraus: «Wenn man sieht, wie jemand etwas in einer E-Mail sagt, sie suggeriert... Wisst Ihr, es gab eine E-Mail, die ich vor einer Weile gelesen habe, in der es darum ging... Wisst Ihr, eine Person hat Jeffrey Epstein eine E-Mail geschrieben: ‹Oh, es gab wirklich nette Pizzen und Traubenlimonade›, oder sowas Ähnliches.»

This email between Epstein and JD Vance’s tech oligarch benefactor Peter Thiel where they plan to “collapse” society to create investment opportunities for themselves. pic.twitter.com/xER9FPRzcZ — Dr.Sam Youssef Ph.D.,M.Sc.,DPT. (@drhossamsamy65) April 16, 2026

Und woran erinnert das JD Vance? «Es hat sich angehört wie die Pizzagate-Verschwörungstheorie. Und hier stand das in der E-Mail eines Typen. Und meine Reaktion war: Wir sollten absolut gegen diese Person ermitteln.» Er werde nachverfolgen, ob das auch geschieht, tönt Vance. Sexueller Missbrauch müsse bestraft werden, «egal, ob man mächtig ist, oder nicht» .

"We're not shielding anything."



Vice President JD Vance was asked about the Epstein files Monday and took the opportunity to defend President Trump and his handling of the ongoing saga.



"The president has been very clear," Vance said.



Read more: https://t.co/vRmKhJcCNT pic.twitter.com/3T8Ql5UPs0 — ABC News (@ABC) July 29, 2025

Ja, die Mächtigen müssten bestraft werden, aber den Präsidenten müsse er verteidigen: «Jeder in Palm Beach kennt jeden», redet Vance das nachbarschaftliche Verhältnis von Trump und Epstein klein. «Der Präsident hat gesagt, dass er Jeffrey Epstein kannte und dass er ein Dreckskerl war. Aber aus diesen E-Mails geht hervor, dass Jeffrey Epstein Donald Trump hasste, und Donald Trump hasste Jeffrey Epstein.»

Vance als Karikatur

Der Vizepräsident konnte zuletzt keine Erfolge vorweisen. Nicht nur die Iran-Verhandlungen sind zunächst gescheitert. Auch Vances Wahlkampfhilfe für Ungarns inzwischen abgewählten Premier Viktor Orbán ging spektakulär in die Hose.

Immerhin: Die Karikaturisten freut's.

War criminals, spitting on the memories of the young men and women they sent off to die… for nothing. May I live long enough to see these monsters face justice. Nuremberg 2.0 will be a spectacle for the entire world to behold. Cartoon by @pxmolina.bsky.social



[image or embed] — Eric Badofsky (@ebadofsky.bsky.social) 20. März 2026 um 05:20

Recurring🧵of cartoons: when you get to the end, click on Read 1 more reply. If you save a cartoon, keep caption w/ artist's name & handle. Previous 🧵s under Feeds tab of my profile. Bruce MacKinnon @mackinnonart.bsky.social



[image or embed] — Fiona "Fi" Webster 🌎🌍🌏 (@fiona-webster22.bsky.social) 14. April 2026 um 23:01

Brilliant. Note: #Vance's shoes are too big for him. Will

he be thrown under the bus by #BillionaireBoys? https://t.co/VrEJ0nyCp3 — Robin Strasser (@robinstrasser) April 14, 2026

Vizepräsident am Ende?

Die konservative «Financial Times» zweifelt inzwischen daran, dass er Donald Trump einmal beerben wird: «Vance strauchelt», hält das Blatt fest. «Er ist also nicht mehr der offensichtliche Nachfolger von Trump. Der Präsident macht es sich zur Gewohnheit, Vance bei öffentlichen Veranstaltungen leicht zu necken.»

JD Vance on Donald Trump’s Truth Social post depicting himself as Jesus:



“Trump was posting a joke and, of course, he took it down because he recognized that a lot of people weren’t understanding his humor in that case.” pic.twitter.com/G6tzb85Urg — Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump) April 13, 2026

Die linke «New Republic» frohlockt, weil Vances TPUSA-Veranstaltung in Georgia so «peinlich leer» war. Und ausgerechnet die rechte Podcasterin Candace Owens macht öffentlich, dass «Fox News» Bilder früherer TPUSA-Treffen zeigte, um zu kaschieren, wie wenig Zuspruch es wirklich vom Publikum gab – siehe unten stehender X-Post.

Candace Owens exposes Turning Point USA for using fake footage on Fox News. She reveals they spliced together old events to hide the fact that Vice President JD Vance spoke to an empty room. The propaganda machine is collapsing in real time. pic.twitter.com/wLLCohwRbS — Furkan Gözükara (@FurkanGozukara) April 16, 2026

Es ist übrigens nicht das einzige «friendly fire» von Candace Owens: Die rechte Aktivistin schiesst auch scharf gegen Erika Kirk. Sie glaubt nicht an Morddrohungen: «Du hast wegen der miesen Ticket-Verkäufe abgesagt», wirft sie der Witwe vor. «Die Menschen glauben dir nicht und stehen nicht für dich an, weil du dich schwer tust, selbst bei den grundlegendsten Fakten die Wahrheit zu sagen.»

Stop. This is exhausting. You pulled out because of bad ticket sales. For the same reason TPFaith had to “reschedule” the Pastor’s Summit and various other events quietly.

People don’t believe you and don’t line up for you because you struggle to tell the truth about even the… https://t.co/5MWC9SOZo5 — Candace Owens (@RealCandaceO) April 14, 2026

Es rumort ganz offensichtlich innerhalb der Maga-Gemeinde: Ob JD Vance diese Krise der Republikaner politisch überleben wird, muss sich erst noch zeigen.