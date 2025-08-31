  1. Privatkunden
Gouverneur Gavin Newsom ahmt Trump auf den sozialen Medien nach

Nicole Agostini

31.8.2025

«Kannst den König nicht imitieren»: Gouverneur Gavin Newsom dreht Trump-Parodien – und veröffentlicht sie

«Kannst den König nicht imitieren»: Gouverneur Gavin Newsom dreht Trump-Parodien – und veröffentlicht sie

Gavin Newsom imitiert im Netz Donald Trump und wird deswegen vom US-Vizepräsident JD Vance stark kritisiert. Im Video erfährst du, was der Republikaner von der Parodie hält.

29.08.2025

Gavin Newsom imitiert im Netz Donald Trump und wird deswegen vom US-Vizepräsident JD Vance stark kritisiert. Im Video erfährst du, was der Republikaner von der Parodie hält.

Nicole Agostini

31.08.2025, 11:53

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Seit Mitte August parodiert Gouverneur Gavin Newsom im Netz US-Präsidenten Donald Trump.
  • Wahrscheinlich, weil er bei den nächsten Präsidentschaftswahlen 2028 kandidieren will.
  • Seine Imitation über den Republikaner kommen im Netz unterschiedlich an, die Demokraten feiern ihn und Trump-Anhänger nicht.
  • Im Video erfährst du, was US-Vizepräsident JD Vance dazu meint.
Mehr anzeigen

Gouverneur Gavin Newsom macht sich auf den sozialen Medien über Donald Trump lustig. Er imitiert ihn in allen möglichen Situationen und übernimmt Trumps Humor. Die Anhänger*innen der Demokraten freuen sich darüber, die Republikaner nicht.

Doch wie steht US-Vizepräsident JD Vance dazu? In einem Interview sagt er ganz klar: «Du kannst den König nicht imitieren.» Was er sonst noch sagt, erfährst du im Video.

Mehr Videos aus dem Ressort

#01: Trump – das ist nicht neutral: Wie man mit Trump umgehen muss, ohne eine reinzukriegen

#01: Trump – das ist nicht neutral: Wie man mit Trump umgehen muss, ohne eine reinzukriegen

Im ersten Teil der Reihe «Trump – das ist nicht neutral» gilt es, von den Fehlern von Wolodymyr Selenskyj und Justin Trudeau im Umgang mit dem US-Präsidenten zu lernen. Emmanuel Macron und Keir Starmer machen vor, wie es geht.

06.03.2025

Mehr aus dem Ressort

