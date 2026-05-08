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Schockmoment im Video Jetskifahrer rammt Wal und wird verletzt

Nicole Agostini

8.5.2026

Schockmoment im Video: Jetskifahrer rammt Grauwal vor der kanadischen Küste

Schockmoment im Video: Jetskifahrer rammt Grauwal vor der kanadischen Küste

Gerade noch bläst er eine Fontäne, dann folgt der Schockmoment: Ein Jetskifahrer kollidiert vor der Küste Vancouvers mit einem Grauwal. Augenzeugen halten den dramatischen Unfall auf Video fest.

08.05.2026

Gerade noch bläst er eine Fontäne, dann folgt der Schockmoment: Ein Jetskifahrer kollidiert vor der Küste Vancouvers mit einem Grauwal. Augenzeugen halten den dramatischen Unfall auf Video fest.

Nicole Agostini

08.05.2026, 14:44

Am 4. Mai rammt ein Mann auf einem Jetski einen Grauwal. Er ist vor der Küste Vancouvers unterwegs, als der Meeressäuger auftaucht.

Der Mann fährt sehr schnell und kann dem Tier nicht mehr rechtzeitig ausweichen. Bei der Kollision wird der Mensch verletzt und muss in der Folge ins Spital gebracht werden.

Diesen Schockmoment siehst du im Video und erfährst auch, ob solche Vorfälle öfter vorkommen.

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