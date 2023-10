Entführte Deutsch-Israelin Shani Louk offenbar tot

STORY: Die beim Angriff der radikal-islamischen Palästinenser-Organisation Hamas am 7. Oktober entführte Deutsch-Israelin Shani Louk ist nach Angaben ihrer Familie tot. Ihre Schwester postete eine Todesanzeige am Montag auf Instagram. Aus dem Umfeld der Familie wurde der Nachrichtenagentur Reuters die Nachricht bestätigt. Eine offizielle Bestätigung gab es in Deutschland bislang nicht. Das Auswärtigen Amt bestätigte am Montag zunächt nur den Tod einer weiteren Person mit deutscher Staatsangehörigkeit. Die junge Frau war beim Angriff der Hamas auf ein Musikfestival entführt und in den Gazastreifen verschleppt worden.

