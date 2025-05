Jetzt fährt Trump Panzer und Kampftruppen an der Grenze auf

Mit Panzerfahrzeugen ist die US-Armee an der mexikanischen Grenze unterwegs. KEYSTONE

Mit massivem militärischem Aufgebot will Donald Trump die Südgrenze der USA «unter Kontrolle bringen». Inzwischen sind 8600 Soldaten im Einsatz, begleitet von Spionageflugzeugen, Drohnen und Kriegsschiffen – ein historischer Bruch mit bisherigen Gepflogenheiten.

Stefan Michel Sven Ziegler

Was einst ein innenpolitischer Dauerbrenner war, ist nun zum militärischen Grossprojekt geworden: In nur vier Monaten hat US-Präsident Donald Trump die Truppenpräsenz an der Grenze zu Mexiko massiv ausgeweitet.

Über 8600 Soldaten, Hunderte gepanzerte Fahrzeuge, Aufklärungsdrohnen, Spionageflugzeuge und sogar zwei Kriegsschiffe sind mittlerweile Teil einer beispiellosen Operation. Ihr Ziel: «100 Prozent Kontrolle» über die Südgrenze zu erreichen, berichtet unter anderem die «New York Times».

Bereits zum Ende der Biden-Regierung war die Zahl illegaler Grenzübertritte gesunken. Doch seit dem Amtsantritt Trumps ist sie nochmals drastisch zurückgegangen: Im April 2025 wurden laut US-Regierung nur 8000 Personen festgenommen – im Vorjahr waren es noch über 120'000.

Kosten über eine halbe Milliarde Dollar

Ein wesentlicher Teil der neuen Strategie sind militärisch gesicherte Korridore entlang der 2000 Meilen langen Grenze. In Texas und New Mexico hat das Pentagon schmale Landstreifen faktisch zu militärischen Sperrzonen erklärt. Migranten, die diese betreten, gelten als Eindringlinge und können festgehalten werden – ein juristisch heikler Schritt, der bereits zu ersten Freisprüchen geführt hat.

Die Kosten der Operation summieren sich auf über eine halbe Milliarde Dollar. Kritiker im Kongress befürchten, dass die Einsätze die militärische Einsatzbereitschaft für Konflikte in Europa oder Asien schwächen. So wurde etwa die geplante Entsendung eines Stryker-Bataillons nach Südkorea verschoben: Es patrouilliert nun in der Wüste von Arizona.

Ein Soldat an der mittlerweile schwer gesicherten Grenze. KEYSTONE

Doch aus Sicht der Armee selbst hat die Mission auch Vorteile: Junge Soldaten, die nie in Afghanistan oder im Irak im Einsatz waren, erhalten nun reale Aufgaben. Generalmajor Scott Naumann nennt den Einsatz gegenüber der «New York Times» gar «die Mission ihrer Generation». Die Auslastung der Einheiten liegt gemäss eigenen Angaben über 90 Prozent.

Frage nach Verhältnismässigkeit

Dennoch ist die Grenze kein Kriegsschauplatz – und wird es aus Sicht vieler Experten auch nie sein. Der Einsatz hoch entwickelter Technologie wie U-2-Aufklärer oder P-8-Überwachungsflugzeuge zur Bekämpfung von Schlepperbanden wirft Fragen nach der Verhältnismässigkeit auf.

Der Einsatz von Kampffahrzeugen an Schulhöfen, um Misstrauen in lokalen Gemeinden abzubauen, verdeutlicht die politisch heikle Lage.

Und die Risiken sind real: Bei einem Unfall nahe El Paso kamen zwei Marines ums Leben, ein dritter wurde schwer verletzt. Derweil nutzen mexikanische Kartelle nun offenbar bereits Drohnen, um US-Stellungen auszuspähen.

Mit Marine-Helis und schwerem Geschütz fährt die US-Armee an der Grenze auf. KEYSTONE

Noch hat Trump den Einsatz des Insurrection Act, der dem Militär polizeiliche Befugnisse gibt, nicht aktiviert. Doch vieles deutet darauf hin, dass die Militarisierung der US-Grenzpolitik weitergehen wird – mit ungewissem Ausgang für Rechtsstaat, Ressourcen und politische Stabilität.