Kurz nach Algen-Panne: Jetzt geht in Trumps Prestige-Pool auch noch die Farbe ab US-Präsident Donald Trump wollte den berühmten Reflecting Pool in Washington in neuem Glanz präsentieren. Doch bereits kurz nach der millionenteuren Sanierung kommen mehrere Probleme auf. 19.06.2026

US-Präsident Donald Trump wollte den berühmten Reflecting Pool in Washington in neuem Glanz präsentieren. Doch bereits kurz nach der millionenteuren Sanierung kommen mehrere Probleme auf.

Das Renovierungs-Desaster am Lincoln Memorial Reflecting Pool in Washington D.C. sorgt erneut für Kritik. In den sozialen Medien zirkulieren Videos, die zeigen, wie sich die dunkelblaue Lackfarbe schält und an die Oberfläche steigt.

X-User machen sich über Donald Trump lustig.

Denn erst nach der Wiedereröffnung des Pools im Juni folgte das erste Disaster und das Becken verwandelte sich in ein giftgrünes Algenparadies. Das bis heute noch nicht beseitigt werden konnte.

Donald Trump versprach am 4. Juni, dass die dunkelblaue Farbe zwischen 50 und 100 Jahre halten würde.

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