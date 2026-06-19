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Kurz nach Algen-Panne Jetzt geht in Trumps Prestige-Pool auch noch die Farbe ab

Nicole Agostini

19.6.2026

Kurz nach Algen-Panne: Jetzt geht in Trumps Prestige-Pool auch noch die Farbe ab

Kurz nach Algen-Panne: Jetzt geht in Trumps Prestige-Pool auch noch die Farbe ab

US-Präsident Donald Trump wollte den berühmten Reflecting Pool in Washington in neuem Glanz präsentieren. Doch bereits kurz nach der millionenteuren Sanierung kommen mehrere Probleme auf.

19.06.2026

US-Präsident Donald Trump wollte den berühmten Reflecting Pool in Washington in neuem Glanz präsentieren. Doch bereits kurz nach der millionenteuren Sanierung kommen mehrere Probleme auf.

Nicole Agostini

19.06.2026, 19:48

Das Renovierungs-Desaster am Lincoln Memorial Reflecting Pool in Washington D.C. sorgt erneut für Kritik. In den sozialen Medien zirkulieren Videos, die zeigen, wie sich die dunkelblaue Lackfarbe schält und an die Oberfläche steigt.

X-User machen sich über Donald Trump lustig.

Denn erst nach der Wiedereröffnung des Pools im Juni folgte das erste Disaster und das Becken verwandelte sich in ein giftgrünes Algenparadies. Das bis heute noch nicht beseitigt werden konnte.

Donald Trump versprach am 4. Juni, dass die dunkelblaue Farbe zwischen 50 und 100 Jahre halten würde.

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Viel war über den Vollkontakt-Kampf auf dem Rasen des Weissen Hauses geredet worden – gestern liessen UFC-Grössen den Worten dann Fäuste folgen: Nicht nur bei den Beteiligten sorgt die Veranstaltung am Tag danach für Kopfweh.

15.06.2026

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