Trump will keine Obdachlosen mehr in Washington D.C. Alex Brandon/AP/dpa

US-Präsident Donald Trump will Obdachlose aus der Hauptstadt vertreiben – angeblich, um Kriminalität und Müll zu bekämpfen. In sozialen Medien kündigte er an, Unterkünfte «weit weg von D.C.» zu schaffen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Donald Trump droht, Obdachlose in Washington, D.C. zwangsweise umzusiedeln.

Er verbindet die Ankündigung mit einer geplanten Sicherheitskampagne gegen angebliche Kriminalität in der Hauptstadt.

Offizielle Zahlen zeigen jedoch, dass Gewaltverbrechen in D.C. auf dem niedrigsten Stand seit 30 Jahren sind. Mehr anzeigen

Nach einer Fahrt zu seinem Golfclub im US-Bundesstaat Virginia hat US-Präsident Donald Trump den Ton gegenüber Obdachlosen in Washington, D.C. verschärft. Auf seiner Plattform Truth Social schrieb er: «Die Obdachlosen müssen verschwinden, SOFORT.» Zwar kündigte er an, Unterkünfte bereitzustellen – diese sollen jedoch «weit weg von der Hauptstadt» liegen. Konkrete Details zu den Plänen nannte das Weisse Haus laut der Nachrichtenagentur Reuters nicht.

Dem Beitrag waren Fotos beigefügt, die offenbar aus Trumps Fahrzeugkolonne aufgenommen wurden und Zelte sowie Müll am Strassenrand zeigen. Zudem verwies der Präsident auf eine Pressekonferenz am Montag, bei der es um die «Beendigung von Gewaltverbrechen» in Washington gehen soll. Trump hatte die Hauptstadt bereits in der Vergangenheit als besonders gefährlich dargestellt und drohte erneut, auch Bundeskräfte einzusetzen.

Wie die «Washington Post» berichtet, unterstützen derzeit rund 120 FBI-Agenten die örtliche Polizei bei nächtlichen Patrouillen. Offizielle Zahlen der Stadtverwaltung widersprechen jedoch Trumps Darstellung: Die Gewaltkriminalität liegt auf dem niedrigsten Niveau seit drei Jahrzehnten.

Kommt Nationalgarde zum Einsatz?

In einem weiteren Truth-Social-Post vermischte Trump seine Kampagne gegen Verbrechen mit seiner Forderung nach der Räumung von Obdachlosenlagern: «Wir werden nicht nur Mord und Tod in der Stadt beenden, sondern auch die Sauberkeit wiederherstellen.»

Beobachter fürchten, dass Trump – ähnlich wie in Los Angeles – Einheiten der Nationalgarde ohne Zustimmung lokaler Behörden einsetzen könnte. Entsprechende Pläne für Washington liegen laut der «Washington Post» bereits vor, die nur noch seine Zustimmung benötigen.

🚨President Trump says press conference on the "beautification" of D.C. will be held at 10:00 A.M. EST Monday at the White House.



"The Homeless have to move out, IMMEDIATELY."



"The Criminals, you don’t have to move out. We’re going to put you in jail."



"Be prepared! There will… pic.twitter.com/ZjjpqijIXE — Breaking911 (@Breaking911) August 10, 2025

Kritiker werfen Trump vor, mit dem Thema Politik auf Kosten der Schwächsten zu machen. Die Debatte dürfte in den kommenden Tagen an Schärfe gewinnen – vor allem, wenn die Regierung ihre Pläne konkretisiert.