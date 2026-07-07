Mitch McConnell prägte als republikanischer Strippenzieher die US-Justiz für eine Generation und ermöglichte Trumps heutige Macht. Seit seiner Einlieferung ins Spital Mitte Juni ist der 84-Jährige nicht mehr öffentlich aufgetaucht.

Darum geht’s Der mächtige Republikaner Mitch McConnell (84) wurde am 14. Juni bewusstlos aufgefunden und ins Spital gebracht.

Seither fehlt öffentlich jede Spur von ihm, sein Büro gibt keine konkreten Auskünfte zum Gesundheitszustand.

Aufnahmen des Rettungsfunks deuten auf einen Herzstillstand mit Wiederbelebung an seiner Washingtoner Adresse hin. Offiziell ist nicht bestätigt, dass es sich um McConnell handelte.

Auf Polymarket wird mit 82 Prozent Wahrscheinlichkeit gewettet, dass sein Senatssitz vor dem 3. Januar 2027 frei wird.

Politisch sind die Republikaner in der Budget-Kommission auf seine Stimme angewiesen.

Der US-Politiker Mitch McConnell war jahrelang einer der wichtigsten Republikaner: Er war bis zur Wiederwahl von Donald Trump ins Präsidentenamt letztes Jahr zehn Jahre lang sowas wie der Fraktionschef der Republikanischen Partei im Senat.

In dieser Zeit prägte er die amerikanische Justiz wie kaum ein anderer: 2016 blockierte er die Nachbesetzung eines frei gewordenen Sitzes am Obersten Gerichtshof durch den damaligen demokratischen Präsidenten Barack Obama und hielt den Posten fast ein Jahr offen.

Unter Donald Trump verhalf er dann drei konservativen Richterinnen und Richtern ans höchste Gericht und zementierte so für eine Generation eine konservative Mehrheit. Es ist ein wesentlicher Baustein von Trumps Macht und seiner heute autoritär regierenden Partei. 2024 kam es zwischen den beiden Machtpolitikern zu einem Zerwürfnis.

McConnell-Team nennt keine Gründe

Vom heute 84-Jährigen fehlt seit Wochen jede Spur. Am 14. Juni wurde McConnell ohnmächtig aufgefunden und ins Spital gebracht. Seither ist er nicht mehr öffentlich gesehen worden. Sein Büro teilte damals lediglich mit, er sei am Morgen eingeliefert worden und werde «bestens versorgt». Konkretere Auskünfte zu seinem Gesundheitszustand gibt sein Team bis heute nicht, was Spekulationen befeuert.

Am 19. Mai 2026 wurde McConnell im Parlament fotografiert. AP

Auf der umstrittenen Wettplattform Polymarket wird etwa seit Tagen Geld auf die Frage verwettet, ob Mitch McConnell vor dem Ende der regulären Amtszeit aus dem Senat zurücktreten werde. Diese endet regulär am 3. Januar 2027. Als Rücktritt wird ein offizielle Rücktritt gewertet, aber auch jegliche andere Form von Vakanz seines Sitzes im Parlament.

Oder in einfachen Worten ausgedrückt: Es wird gewettet, ob McConnel vor dem 3. Januar 2027 stirbt. Mit Stand Dienstagmorgen lagen in der Wettkasse umgerechnet über 110'000 Franken mit einer Prognose, dass der Rücktritt zu 82 Prozent Wahrscheinlichkeit eintreten werde.

Schweizer Behörden bewerten Polymarket als illegale Wettplattform. Die Teilnahme an illegalen Wettplattformen ist für Spekulanten selbst nicht verboten. Sie werden aber vom Schweizer Recht nicht geschützt.

«Herzstillstand»-Einsatz nahe seiner Adresse

Nährstoff für solche Spekulationen bieten Aufnahmen des Rettungsfunks, die mehrere US-Medien vergangene Woche veröffentlichten.

Demnach leisteten Sanitäter am Morgen des 14. Juni an einer Adresse, die zu McConnells Wohnsitz in Washington passt, Wiederbelebung an einer bewusstlosen Person mit «Herzstillstand». Die Person wurde mit einem Rettungswagen für lebensbedrohliche Notfälle abtransportiert. Das berichtete NBC News.

McConnells Name fällt in den Aufnahmen nicht und offiziell ist nicht bestätigt, dass es sich um ihn handelte. Sein Büro wollte sich dazu nicht äussern und verwies stattdessen auf frühere Mitteilungen: McConnell «erholt sich weiter» und arbeite «eng mit seinem Stab an Angelegenheiten Kentuckys und des Senats, solange die Kammer nicht tagt».

Gründe für gesundheitliche Sorgen boten frühere Vorfälle: Bereits im Februar lag McConnell, der als Kind an Kinderlähmung erkrankt war und seither einen unsicheren Gang hat, über eine Woche mit grippeähnlichen Symptomen im Spital. 2023 erlitt er bei einem Sturz eine Gehirnerschütterung und erstarrte in der Folge zweimal vor laufenden Kameras mitten im Satz.

Seine Absenz hat zudem politische Relevanz. Seine Parlamentskammer ist zwar noch bis nächste Woche in der Sommerpause. In der Budget-Kommission sind die Republikaner auf seine Stimme angewiesen, da sich sonst die Demokraten durchsetzen könnten.

Video aus dem Ressort