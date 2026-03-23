Jetzt reagieren Christian Ulmens Freunde auf die Vorwürfe von Collien Fernandes

Fahri Yardim, Pheline Roggan und Christian Ulmen bei einem «jerks»-Event 2019. Yardim und Roggan haben sich mittlerweile zu den Vorwürfen gegen Ulmen geäussert. imago

Nach den schweren Vorwürfen von Collien Fernandes gegen ihren Ex-Mann Christian Ulmen haben sich Freund*innen und Schauspielkolleg*innen zu Wort gemeldet – und gehen teils deutlich auf Distanz.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Schauspielerin Collien Fernandes erhebt schwere Vorwürfe gegen Ex-Mann Christian Ulmen wegen angeblicher digitaler sexualisierter Gewalt.

Zahlreiche Prominente, darunter auch Freunde von Ulmen wie Benjamin von Stuckrad-Barre und Fahri Yardim, bekunden Solidarität mit Fernandes und distanzieren sich teils deutlich von Ulmen.

Für Ulmen gilt die Unschuldsvermutung. Seine Anwälte kündigten rechtliche Schritte gegen die «Spiegel»-Berichterstattung an. Mehr anzeigen

Erst wenige Tage ist es her, seit Schauspielerin und Moderatorin Collien Fernandes im «Spiegel» schwere Vorwürfe gegen ihren Ex-Mann Christian Ulmen erhoben hat: Er soll sie «digital vergewaltigt» haben, indem er mit Fake-Profilen in ihrem Namen mit Männern kommunizierte und ihnen manipulierte Nacktbilder sowie Sexvideos schickte.

Der öffentliche Aufschrei folgte prompt. Zahlreiche Prominente äusserten sich und bekundeten ihre Solidarität mit Fernandes. Am Sonntag demonstrierten vor dem Brandenburger Tor in Berlin mehrere Tausend Menschen gegen sexualisierte digitale Gewalt und forderten ein entschlosseneres Vorgehen.

Nun haben sich auch Freund*innen und Schauspielkolleg*innen von Christian Ulmen gemeldet.

Benjamin von Stuckrad-Barre veröffentlichte ein Statement auf Instagram. «Bei Gewalt endet alles, wirklich alles», schreibt der Schriftsteller, der nach eigenen Angaben fast 30 Jahre mit Ulmen befreundet war. «Mit meinem Freund Christian konnte ich das ihm vorgeworfene entwürdigende Verhalten zwar überhaupt nicht zusammenbringen, ich muss das aber jetzt tun, das ist die Lage.» Sein Mitgefühl und seine Solidarität gehörten allein Fernandes. «Ich muss mich hier ganz klar von meinem Freund Christian distanzieren», so von Stuckrad-Barre weiter.

Klare Worte oder ChatGPT?

Auch Ulmens Schauspielkollege aus der Serie «jerks», Fahri Yardim, äusserte sich auf Instagram. Zwischen 2017 und 2023 spielte er in fünf Staffeln eine Hauptrolle. «Verspätet. Unvollständig», beginnt sein Statement. «Ich bin genauso geschockt wie viele andere. Ich bewundere Colliens Mut. Ich bin dankbar für den Zuspruch, den sie erhält. Ich fühle mit ihr.» Opfern zu glauben sei für ihn «eine grundlegende normative Haltung». Dennoch habe er Zeit gebraucht, auch wenn ihm bewusst sei, dass Zögern nicht neutral sei. Dem wolle er sich nun stellen.

Die Reaktionen auf die beiden Statements fallen unterschiedlich aus: Während von Stuckrad-Barre für seine klaren Worte gelobt wird, vermuten einige Kommentator*innen unter Yardims Beitrag hinter der gewählten Sprache gar den Einsatz von ChatGPT.

Auch weitere «jerks»-Schauspieler*innen haben reagiert. Emily Cox, die in der Serie Ulmens Freundin spielte, schrieb in einer Instagram-Story: «Liebe Collien, ich bewundere deinen Mut, deine Klarheit, deine Kraft – ich bewundere dich. Ich umarme dich!»

Pheline Roggan, die in der Serie Yardims Freundin verkörperte, schrieb in einem Kommentar: «Liebe Collien, es tut mir so wahnsinnig leid was dir angetan wurde! Und ich bewundere dich dafür, dass du den Mut und die Kraft hast, damit an die Öffentlichkeit zu gehen, damit die Scham endlich die Seite wechselt!» Auch teilte sie den Aufruf zur Demonstration vom Sonntag in ihrer Instagram-Story.

«Ich kriege das Kotzen und bin so voller Wut»

Comedian und Schauspieler Hendrik von Bültzingslöwen – er wirkte in acht Folgen von «jerks» mit – meldete sich ebenfalls zu Wort. In einem auf Instagram veröffentlichten Video zeigt er sich erschüttert: «Ich möchte Collien meine vollste Solidarität aussprechen. Ich wünsche ihr ganz viel Kraft.» Die Schweizer Schauspielerin Jasna Fritzi Bauer, ebenfalls in mehreren Folgen von «jerks» zu sehen, teilte den Aufruf zur Demonstration in Berlin in ihrer Instagram-Story. Inez Björg David, die eine Gastrolle in der Serie hatte, strich «jerks» gar aus ihrem Lebenslauf. «Ich kriege das Kotzen und bin so voller Wut», schrieb sie dazu.

Für Ulmen gilt die Unschuldsvermutung. Seine Anwälte kündigten rechtliche Schritte gegen die Berichterstattung des «Spiegel» an. Diese verbreite «unwahre Tatsachen aufgrund einer einseitigen Schilderung».