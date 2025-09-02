  1. Privatkunden
«Unangenehm und peinlich» Jetzt rechnet Merz mit Ex-Vizekanzler Habeck ab

Sven Ziegler

2.9.2025

Robert Habeck verlässt den Bundestag. (Archivbild)
Robert Habeck verlässt den Bundestag. (Archivbild)
Sebastian Gollnow/dpa

Bundeskanzler Friedrich Merz hat den Abschied des Grünen-Politikers Robert Habeck scharf kritisiert. Habeck habe sich «unangenehm» und «peinlich» aus der Politik verabschiedet, sagte der CDU-Chef im Sat.1-Interview.

DPA

02.09.2025, 16:26

02.09.2025, 16:33

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Robert Habeck kündigte sein Ausscheiden aus dem Bundestag mit scharfer Kritik an Unionspolitikern an.
  • Friedrich Merz bezeichnete den Abgang des Ex-Vizekanzlers als «unangenehm» und «peinlich».
  • Habeck hatte Bundestagspräsidentin Julia Klöckner und CSU-Chef Markus Söder frontal attackiert.
Mehr anzeigen

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat deutliche Worte für den Abgang des früheren Vizekanzlers Robert Habeck gefunden. In einem Interview mit Sat.1, das am Dienstagabend ausgestrahlt werden sollte, erklärte Merz, er habe Habecks Abschied aus der aktiven Politik als «unangenehm» und «peinlich» empfunden. «Er hat damit Charakterzüge gezeigt, die wir immer schon vermutet haben», so der CDU-Chef.

Habeck hatte sein Ausscheiden aus dem Bundestag in einem Gespräch mit der «tageszeitung» angekündigt – und dabei kein Blatt vor den Mund genommen.

«Streckenweise interessant»

Bundestagspräsidentin Julia Klöckner (CDU) bezeichnete er als «Fehlbesetzung», die nur «polarisiert, polemisiert und gespalten» habe. Über CSU-Chef Markus Söder sagte Habeck: «Dieses fetischhafte Wurstgefresse ist ja keine Politik.»

Merz erklärte im Rückblick, Habeck sei für ihn «streckenweise ein interessanter Gesprächspartner» gewesen. «Aber so wie er sich verabschiedet hat, muss ich sagen, so möchte ich es bei politischen Freunden nicht sehen – und so möchte ich es auch bei mir nicht sehen.»

