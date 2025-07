Jetzt reden die Frauen hinter dem «Schei**-AfD»-Jodler

robbingwood0815 also ich fand sie ganz schön schön, diese Kunstaktion.

Gratulation an den Chor: Braucht Mut, dieses Bekenntnis zur Offenheit in diesen Zeiten der überlauten, anhaltenden Hassrede.

(wo man singt, da lass Dich nieder ;-)

oberdlik Kultur-Demos gegen Hass-Parolen.

Es gibt nichts widersprüchlicheres. Ist das schon auf Augenhöhe oder braucht es da noch mehr mutige und innovative Kampagnen? Die demokratischen Grundrechte unterliegen nicht einer nach Dogma ausgerichteten Interpretation. Notfalls auch mal über die Stränge schlagen, wenn Gefahr droht...

robbingwood0815 oberdlik vielleicht erinnern Sie sich an vergleichbare «paradoxe Interventionen» (so richtung Forumtheater). Polizisten, die bei ihrer üblichen Strassen-Präsenz zwar oberkorrekt ihre Uniformen trugen – nur dass sie sich mit den kleinen Fingern verhakelten – und so seelenruhig durch Luzern marschierten (soweit meine Erinnerung – die verstohlenen Blicke der Passanten waren köstlich)

Ging damals wohl gegen Homophobie – inzwischen sind Xenophobie und Misogynie hinzugekommen ... Anlass genug, diese Kunstform wieder vermehrt einzusetzen ... (ich war und bin kein Aktivist in diesem Ressort – aber ich geniesse derlei.)

Jack Ist das Demokratie? Sicher nicht!!

Hanno Jack Demokratie muss sich gegen Populismus, ob links oder rechts wehren. Frau Weidel fehlt Demokratieverständnis.

oberdlik Jack 20 Mio. AfD-Wählerschaft? Das scheint mir in der Kategorie "Alternative facts" zu laufen und repräsentiert wohl eher das Wunschdenken der Anhänger.

An der Wahl im Februar 2025 machten 82,5 % der 60'510'361 Wahlberechtigten in Deutschland von ihrem Stimmrecht Gebrauch. 20,8 % davon fiel auf die genannte Partei; also eine völlig andere Zahl?

Statistik ist das eine; Schönfärberei das andere....

robbingwood0815 Hanno Sie verstand unter Demokratie schon immer das «(Meinungs) Diktat der (vermeintlichen) Mehrheit» – in Wahrheit der lautstärksten Minderheit.

Jack Hanno Ich bin weder für noch gegen Frau Weidel. Aber Demokratie funktioniert anders. Über 20 Millionen !! Deutsche Bürger haben diese Partei gewählt und das sind sicher nicht alles Leute mit null Ahnung von Politik.....Ich weiss nicht, wie gut Sie Deutschland kennen? Ich kenne dieses Land von Basel bis Flensburg (Nord -Süd West-Ost) und habe viele Kontakte........aus der Ferne zu ver-- urteilen ist nicht fair.

Kermit82 Hanno Weidel ist nicht populistisch, sondern Rechtsextrem. Das muss bekämpft werden. Wenn die Kanzlerin würde, dann gute Nacht Europa.

Kermit82 Jack Wer Rechtsextremisten wählt, und das ist die Weidel, macht sich mitschuldig. Weidel ist an verbaler Gewalt in ihren Reden nicht mehr zu überbieten. Es ist einfach schrecklich, was die Frau herumschreit. Wie hitler. wollen wir das nochmals erleben? Nein. Rechtsextremisten müssen bekämpft und diese Partei verboten werden. Sonst stürzt D ein zweites Mal in den Abgrund. Und wir machen uns mitschuldig wenn wir diese saubere Frau hier dulden. Remigration für Weidel.

oberdlik Jack Da die wahlberechtigte Bevölkerung nicht zu 100% zur Urne schritt, ist der Vergleich der "20 Mio." Partei-Zustimmenden (bei einer Population von knapp über 80 Mio.) wohl eher dem Wunschdenken geschuldet und würde auch keiner Überprüfung standhalten.

Also, schön 'die Kirche im Dorf' lassen und akzeptieren, dass Minderheiten keine Sonderrechte geniessen und ihren Wähleranteil aus Eigennutz kurz mal multiplizieren dürfen, um grösser als in Wirklichkeit dazustehen.

Glücklicherweise sind hier "alternative facts" noch nicht salonfähig...