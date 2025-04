Jetzt schickt Putin Billig-Söldner auf Sabotage-Mission in Europa

Der russische Präsident Wladimir Putin setzt offenbar «Wegwerfagenten» ein. sda

Russische Geheimdienste setzen vermehrt auf sogenannte «Wegwerfagenten» – unauffällige Amateure, die Sabotageakte im Westen ausführen. Eine Recherche zeigt die Strategie Moskaus.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Russland nutzt zunehmend billig rekrutierte «Single Use Agents» für gezielte Sabotageakte im Westen.

Ein brennendes Paket im DHL-Frachtzentrum Leipzig war Teil einer grösseren Operation mit Brandbomben in Europa.

Die Spuren führen zu einer GRU-nahen Einheit und einem umfassenden Netzwerk aus Drahtziehern, Mittelsmännern und Lockvögeln. Mehr anzeigen

Es hätte ein Inferno in der Luft werden können: Ein DHL-Frachtflugzeug auf dem Weg nach London – mit einer brennbaren Paketladung im Laderaum. Am 20. Juli 2024 gelingt es der Feuerwehr in Leipzig gerade noch rechtzeitig, den Brand eines Gefahrgutcontainers zu löschen.

Wenige Tage später brennen Pakete in Polen und England – allesamt versendet aus Litauen, unter Angabe derselben russischen E-Mail-Adresse. Der Verdacht: Sabotage im Auftrag Moskaus.

Die gefährlichen Sendungen – harmlos getarnt als Massagegeräte – enthalten hochentzündliches Magnesium, wie die «Süddeutsche Zeitung» berichtet. Ermittler in Deutschland, Polen, Grossbritannien, Litauen, den USA und Kanada sehen klare Hinweise: Die Paketbomben waren Teil einer koordinierten Aktion russischer Geheimdienste.

Massen-Sabotage als Methode?

Die Spur führt zur berüchtigten GRU-Einheit 29155, die bereits für den Giftanschlag auf Sergej Skripal in England und Explosionen in Tschechien verantwortlich gemacht wurde. Heute operiert sie offenbar unter neuer Struktur – dem SSD («Dienst für besondere Aktivitäten»).

Was die Recherchen von «Süddeutscher Zeitung», NDR und WDR ausserdem enthüllen: Russland setzt zunehmend auf sogenannte Wegwerfagenten – billige Handlanger ohne direkte Verbindung zu Moskau, die im Auftrag Sabotage verüben und im Ernstfall geopfert werden können.

Die Agenten – oft Amateure aus der organisierten Kriminalität – erledigen Jobs gegen Bezahlung: Pakete verschicken, Fahrzeuge manipulieren, Infrastruktur sabotieren. Für einen Auftrag erhalten sie teils nur ein paar Hundert Euro. Recherchen belegen, dass es sich bei vielen dieser Agenten um sogenannte «Single Use Agents» handelt – einmal verwendet, dann entsorgt.

Brandbeschleuniger, Grillanzünder, Anleitungen

Ein Beispiel: Wladislaw D., ein 27-jähriger Ukrainer, soll im Sommer 2024 in Warschau gefährliche Pakete an Zwischenhändler übergeben haben. Einer von ihnen, Aleksandr S., gab die Sendungen bei DHL und DPD auf – von Vilnius aus. Eine DHL-Maschine nach London sollte eine dieser Bomben befördern. Der Plan scheiterte knapp.

In Wrocław verurteilte ein Gericht den Ukrainer Serhij S. zu acht Jahren Haft. Er hatte nach Anweisung eines Telegram-Kontakts mutmasslich Anschläge vorbereitet – für 4000 Dollar. In seiner Wohnung: Brandbeschleuniger, Grillanzünder, Anleitungen zum Bau von Sprengsätzen. Ob er den Auftrag wirklich ausführen wollte, blieb ungeklärt.

Bruno Kahl, Chef des deutschen Nachrichtendiensts, bestätigt gegenüber der «Süddeutschen Zeitung»: «Wir mussten davon ausgehen, dass diese Art der Eskalation Realität wird.» Die Nachricht an den Westen von Seiten Russlands sei klar: Wir sind da – und wir spielen ohne Regeln.