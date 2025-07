Jetzt spricht ein Zeuge über die tragischen Szenen nach dem Zugunglück

Ein Regionalzug entgleist nach einem Erdrutsch nahe Riedlingen in Deutschland. Drei Menschen sterben, darunter der Lokführer und ein Auszubildender. Bild: Keystone

Drei Tote, rund 50 Verletzte – das ist die Bilanz eines tragischen Zugunglücks in Süddeutschland. Ein Landwirt und sein Sohn waren unter den ersten am Unglücksort.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein Regionalzug entgleist nach einem Erdrutsch nahe Riedlingen im Bundesland Baden-Württemberg.

Drei Menschen sterben, darunter der Lokführer und ein Auszubildender.

Ein Landwirt berichtet, wie sein Sohn das Unglück als Erster entdeckte. Mehr anzeigen

Ein Knall, dann Totenstille – und ein Bild des Grauens. In der Nähe des kleinen Ortes Zell bei Riedlingen in Baden-Württemberg ist am Sonntagabend ein Regionalexpress entgleist.

Der Zug war mit rund 100 Menschen an Bord unterwegs von Sigmaringen in Richtung Ulm, als er kurz nach 18 Uhr in eine von Unwettern durchweichte Böschung fuhr. Mindestens drei Menschen starben beim Unglück, rund 50 wurden verletzt – viele davon schwer.

Landwirt Karl Figel wohnt direkt an der Unfallstelle. «Mein Sohn war einer der Ersten am Unglücksort», sagt der 76-Jährige gegenüber der «Südwest-Presse».

Der junge Mann war mit dem Traktor unterwegs, um nach einem Unwetter verschlammte Feldwege zu räumen. Dabei hörte er ein lautes Geräusch. Erst hielt er es für einen umgestürzten Baum – doch dann sah er die entgleisten Waggons und zwei Leichen in der Böschung.

Landwirt Figel: «Sowas sieht man sonst nur im Fernsehen»

Für Familie Figel war es eine Schreckensnacht. Der Sohn, unter Schock, liess nach seiner Entdeckung den Traktor mit laufendem Motor stehen und ging ins Haus, wo er später von Seelsorgern betreut wurde. «Ich habe dann selbst den Schlepper abgestellt», berichtet Vater Figel weiter. «Dabei sah ich, wie Helfer gerade eine Leiche einwickelten.»

Die Unglücksstelle liegt nur rund 50 Meter vom Wohnhaus der Familie entfernt. Noch in der Nacht war das Gelände weiträumig abgesperrt, Spuren wurden gesichert, Aussagen aufgenommen. Die Polizei geht von einem tragischen Naturereignis aus – Hinweise auf ein Attentat gibt es laut Thomas Strobl, Innenminister von Baden-Württemberg, nicht.

Für Landwirt Figel bleibt der Schock. «Man sieht sowas sonst nur im Fernsehen – jetzt ist es direkt vor unserer Haustür passiert», sagt er gegenüber der «Südwest-Presse» weiter. Als Jäger und Bauer habe er schon vieles erlebt, meint er. «Aber das war selbst für mich schwer zu ertragen.»

Die Bergungsarbeiten werden laut Polizei noch Tage andauern. Die betroffene Bahnstrecke bleibt bis auf Weiteres gesperrt. Ein Ersatzverkehr ist eingerichtet. Die Unfallermittlungen der Bundespolizei laufen.