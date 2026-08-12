Nach einer mutmasslichen Bedrohung aus dem Iran wurde US-Präsident Donald Trump während des Nato-Gipfels in der Türkei heimlich aus der Air Force One geschleust. Neue Recherchen zeigen, wie der Secret Service den Präsidenten mit einem Täuschungsmanöver in Sicherheit brachte.

Air Force One als Köder Jetzt werden neue Details zu Trumps geheimem Täuschungsmanöver bekannt

Darum geht’s Trump wurde nach dem Nato-Gipfel in der Türkei heimlich aus der Air Force One geschleust.

Grund war laut US-Medien eine konkrete Bedrohung aus dem Iran.

Die Air Force One flog als Täuschungsmanöver ohne den Präsidenten weiter.

Die Geheimoperation wurde vom Secret Service und Militär geplant. Zusammenfassung erstellt mit

US-Präsident Donald Trump verliess den Nato-Gipfel in der Türkei am 8. Juli mit einer aufwendigen Geheimoperation. Zunächst stieg er gut sichtbar vor laufenden Kameras in die Air Force One und winkte den Fotografen zu. Doch kurz darauf verliess er das Flugzeug unbemerkt auf der gegenüberliegenden Seite – versteckt in einem Catering-Container.

Jetzt werden immer mehr Details über die geheime Evakuierung bekannt. Die «Washington Post» machte die Aktion zuerst öffentlich, die «New York Times» rekonstruiert nun den Ablauf anhand neuer Informationen.

Trump wurde nach seinem Ausstieg zu einem kleineren Militärflugzeug vom Typ C-32A gebracht. Währenddessen hob die Air Force One wie geplant ab – mit Journalisten, Mitarbeitenden des Weissen Hauses und weiteren Passagieren an Bord, allerdings ohne den Präsidenten. Das Täuschungsmanöver sollte mögliche Angreifer über Trumps Aufenthaltsort im Unklaren lassen, heisst es bei mehreren US-Medien.

Bedrohung aus Iran

Auslöser der Aktion war laut US-Regierungsvertretern eine konkrete Bedrohung aus dem Iran. Der US-Geheimdienst soll in der Nacht mehrere Hinweise erhalten haben. Demnach wussten iranische Kreise nicht nur, in welchem Hotel Trump untergebracht war, sondern sogar auf welcher Etage er übernachtete.

Zudem soll sich in der Nähe des Nato-Gipfels eine Person mit einer schultergestützten Rakete aufgehalten haben. Dies geht aus Berichten von CNN aus.

General plante die Geheimoperation

Nach Eingang der Informationen entwickelten die Sicherheitsbehörden kurzfristig einen neuen Plan. Eine zentrale Rolle spielte General Dan Caine, der Vorsitzende der Vereinigten Stabschefs. Er war laut der «New York Times» an der Einschätzung der Bedrohung und an der Planung der Geheimoperation beteiligt. Caine gilt als Experte für militärische Täuschungsmanöver und hatte bereits früher ähnliche Einsätze geplant.

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Erst in den vergangenen Stunden wurden weitere Einzelheiten bekannt. Videoaufnahmen zeigen, wie ein Catering-Container neben der Air Force One wegfährt und anschliessend zum wartenden Militärflugzeug gebracht wird. Die «New York Times» berichtet, Trump habe sich während dieses Transports im Container befunden. Der C-32A flog anschliessend ohne öffentlich sichtbare Flugdaten und nutzte das Funkrufzeichen «RCH18», sodass der Flug kaum nachverfolgt werden konnte.

Wer wusste Bescheid?

Nicht alle Mitreisenden wussten offenbar, dass Trump die Air Force One längst verlassen hatte. Aussenminister Marco Rubio war nach Angaben der «New York Times» über die Bedrohung informiert und half bei der Planung. Ob auch Finanzminister Scott Bessent, Vize-Stabschef Stephen Miller oder weitere hochrangige Mitarbeitende eingeweiht waren, ist bislang unklar.

Auf dem britischen Militärstützpunkt Mildenhall landete zunächst Trumps neue, von Katar geschenkte Boeing 747-8. Erst Stunden später trafen der geheime C-32A und danach die Air Force One ein. Nach der Landung wurde Trump erneut unbemerkt in die Air Force One gebracht. Erst dort stieg er wie gewohnt vor den wartenden Journalisten aus und wechselte später in das neue Flugzeug für den Weiterflug nach Washington. Auch diese Rekonstruktion stammt aus der aktuellen Recherche der «New York Times».

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Trump bestätigte den Flugzeugwechsel später erstmals öffentlich. Die Entscheidung sei nicht von ihm getroffen worden. «Das liegt wirklich ganz beim Secret Service», sagte er nach seiner Rückkehr. Weiter erklärte der Präsident: «Ich richte mich einfach danach, was sie gerne tun. Deshalb halte ich mich an die Vorgaben des Secret Service und des Militärs. Aus Sicherheitsgründen wollten sie, dass ich einen anderen Flug nehme, ein anderes Flugzeug.»

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