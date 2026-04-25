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Nach Wahlklatsche in Ungarn Jetzt zieht sich Orban auch aus dem Parlament zurück

Oliver Kohlmaier

25.4.2026

Viktor Orban sitzt seit 36 Jahren in Ungarns Parlament.
Viktor Orban sitzt seit 36 Jahren in Ungarns Parlament.
Michael Kappeler/dpa  (Archivbild)

Ungarns scheidender Ministerpräsident Viktor Orban gibt nach seiner krachenden Wahlniederlage nun auch sein Abgeordnetenmandat nieder. Ganz aus der Politik zurückziehen will sich der 62-Jährige jedoch nicht.

,

Redaktion blue News, Agence France-Presse

25.04.2026, 23:11

25.04.2026, 23:12

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Viktor Orban hat seinen Verzicht auf sein Abgeordnetenmandat im ungarischen Parlament verkündet.
  • Orbans Partei Fidesz hatte bei den Parlamentswahlen vor zwei Wochen eine krachende Niederlage erlitten.
  • Peter Magyar löst somit den Kreml-freundlichen Orban nach 16 Jahren ab.
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Nach seiner klaren Niederlage bei der Parlamentswahl in Ungarn hat der scheidende Regierungschef Viktor Orban seinen Verzicht auf seinen Sitz im künftigen Parlament verkündet. Er habe entschieden, sein Abgeordnetenmandat abzugeben, da er «derzeit» nicht im Parlament gebraucht werde, erklärte Orban am Samstag im Onlinedienst Facebook. Vielmehr wolle er sich auf die «Neuorganisation des nationalen Lagers» in Ungarn konzentrieren.

Gleichzeitig betonte Orban, er stehe weiter als Chef seiner rechtsnationalistischen Fidesz-Partei bereit, wenn die Delegierten eines Parteitags im Juni sich dafür aussprächen.

Wird es jetzt wieder einfacher?. Orban ist weg, Brüssel feiert – das bedeutet die Schicksalswahl für die EU

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Seit 36 Jahren im Parlament

Bei der Parlamentswahl vor zwei Wochen hatte die konservative Tisza-Partei von Oppositionsführer Peter Magyar eine Zweidrittelmehrheit im Parlament errungen, was dem künftigen Regierungschef grundlegende Reformen ermöglicht. Magyar löst damit den EU-kritischen und Kreml-freundlichen Orban nach 16 Jahren an der Macht ab.

Der 62-Jährige Orban sitzt seit 1990 im Parlament in Budapest. Das neu gewählte Parlament soll am 9. Mai zu seiner konstituierenden Sitzung zusammenkommen. Wahlsieger Magyar hat einen «vollständigen Regimewechsel» angekündigt.

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