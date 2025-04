Joe Biden ist wütend: «Wer zum Teufel glauben die eigentlich, wer sie sind?»

Trump hält sich an keine Regeln (Verträge), sogar nicht einmal an seine eigenen.

Er hat den Mut, die Wahrheiten öffentlich an- und auszusprechen !

Hut ab, vor diesem betagten Politiker.



Dass das Volk seine eigenen Henker gewählt hat, mit Trump

und Konsorten, wird es dann schon noch am eigenen Geldbeutel

und am eigenen Leib und an seiner verloren gegangenen Freiheit

erfahren !



Hoffentlich nehmen sich die europäsichen Länder dieses

katastrophale Trauerspiel als Warnung zur Brust - und

nehmen es als Warnsignal für die Zukunft wahr !



Rechte Regierungen könnten dieses Trumpmodell 1:1 kopieren !



Zynisch könnte man sagen, die Trump - Connection dient

wenigstens als abschreckendes Beispiel !