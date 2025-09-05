  1. Privatkunden
Kampf gegen Krebs Joe Biden tritt mit riesiger Narbe am Kopf auf – aus traurigem Grund

Sven Ziegler

5.9.2025

Joe Biden präsentiert sich mit einer riesigen Narbe am Kopf.
Joe Biden präsentiert sich mit einer riesigen Narbe am Kopf.
Screenshot X

Der frühere US-Präsident Joe Biden ist in Delaware erstmals mit einer grossen Narbe am Kopf aufgetreten. Die 82-Jährige hatte sich kürzlich einer Hautkrebs-Operation unterzogen – und kämpft zudem mit Prostatakrebs.

Sven Ziegler

05.09.2025, 09:55

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Joe Biden wurde am Labor Day mit auffälliger Narbe oberhalb des rechten Auges gesehen
  • Die Narbe stammt von einer Hautkrebs-Operation mit sogenannter Mohs-Chirurgie
  • Neben Hautkrebs leidet Biden auch an fortgeschrittenem Prostatakrebs mit Knochenmetastasen
Mehr anzeigen

Der frühere US-Präsident Joe Biden hat bei einem Auftritt in seinem Wohnort Rehoboth im US-Bundesstaat Delaware für Aufsehen gesorgt. Beim Verlassen einer Kirche am Labor Day trug er oberhalb des rechten Auges eine deutlich sichtbare Narbe. Besucher filmten, wie Biden trotz der frischen Operationsspuren gut gelaunt die Anwesenden begrüsste.

Wie seine Sprecherin bestätigte, hatte sich Biden vor kurzem einer Hautkrebs-Operation unterzogen. Dabei kam eine sogenannte Mohs-Chirurgie zum Einsatz, bei der Hautschichten schrittweise entfernt werden, bis kein Krebsgewebe mehr nachweisbar ist. Bereits 2023 war Biden ein verdächtiger Befund an der Brust entfernt worden.

Biden leidet auch an Prostatakrebs

Die Hautkrebs-Diagnose ist nicht das einzige gesundheitliche Problem des Demokraten. Im Mai wurde bekannt, dass er an Prostatakrebs leidet – in einem fortgeschrittenen Stadium, das bereits in die Knochen gestreut hat. Biden selbst gibt sich optimistisch und erklärte zuletzt, seine Ärzte seien zuversichtlich, er fühle sich «gut».

Mediziner betonen, dass die Prognosen für Prostatakrebs-Patienten dank moderner Therapien wie Hormonbehandlungen, Bestrahlung oder Chemotherapie heute deutlich besser seien als noch vor einigen Jahren. Viele könnten fünf bis zehn Jahre mit der Krankheit leben.

Im Juli hatte Biden seinen Rückzug aus dem Präsidentschaftsrennen erklärt. Ausschlaggebend waren nicht zuletzt Zweifel an seiner Fitness, die nach einem schwachen TV-Duell mit Donald Trump erneut aufgekommen waren.

