Nachdem im Mai 2025 bekannt wurde, dass Joe Biden an Prostata-Krebs erkrankt ist, ist es still um den 83-Jährigen geworden. Inzwischen ist seine Behandlung vorerst abgeschlossen – und der Demokrat kann bei einer Partei-Veranstaltung die Attacken seines Nachfolgers kontern.

Joe Biden (rechts) und Donald Trump begegnen sich bei der Amtseinführung des Letztgenannten am 20. Januar 2025in Washington.

Darum geht’s Joe Biden hat am 27. Juni in Hanover, Maryland, auf einer Veranstaltung der Demokraten gesprochen.

Narzissmus, Korruption, Sturm aufs Kapitol, Aussenpolitik und Wirtschaft: Biden liess an seinem Nachfolger kein gutes Haar.

Joe Biden lässt Donald Trump nicht los: Immer wieder beklagt der amtierende US-Präsident über seinen Vorgänger. Der ist in Trumps Kosmos oft schuld, wenn es nicht läuft – und noch immer nennt der 80-Jährige den 83-Jährigen «Sleepy Joe».

Erst heute Morgen hat sich Trump auf seiner Plattform Truth Social über Biden geäussert: Obwohl der 2020 gegen ihn gewann und 2024 nicht gegen ihn antrat, meint der New Yorker, dass er Biden geschlagen habe.

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Doch nun hat der Ex-Präsident für einmal zurückgeschlagen, nachdem er nach einer Krebserkrankung zuletzt seltener im Rampenlicht stand. Der Demokrat hat eine Veranstaltung seiner Partei in Hanover im Bundesstaat Maryland besucht – und gegen seinen Nachfolger ausgeteilt.

Biden über Narzissmus

Biden brandmarkt Trumps «Eitelkeitsprojekte»: «Er reisst den Ostflügel des Weissen Hauses ein, um Platz für seinen Ballsaal zu machen? Er versieht das Kennedy Center mit seinem Namen. Er baut einen Triumphbogen, um sich selbst zu ehren. Er hat sogar seinen eigenen Pool-Typen angeheuert, um den Reflecting Pool zu sanieren.»

Biden pausiert kurz: «Whoa, was für ein Loser», schickt er hinterher, was das Publikum bejubelt. Das PR-Debakel um den Reflecting Pool sei aber nicht nur ein Anzeichen von Narzissmus und Inkompetenz, fährt der Ex-Präsident fort: Es ist die Korruption. Die Korruption! Die unverschämte, offenkundige Korruption.»

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Biden über Korruption

«Trump hat seit seiner Rückkehr ins Weisse Haus Milliarden Dollar verdient. Das ist für mich einfach unglaublich. Er kennt keine Scham, und ehrlich gesagt ist das peinlich für das Land. Aber Trump ist das völlig egal. Mit dem Präsidentenamt Geld zu verdienen, ist einer der Gründe, warum er Präsident sein will», sagt Biden.

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Biden über den Sturm aufs Kapitol

Der Narzissmus und die Korruption seien aber nicht das, was ihn am meisten ärgert, so Biden:

«Was mich wütend macht, ist, dass Trump Steuergelder geben will – euer Geld – an die Aufständischen vom 6. Januar. Das ist es, was er tun will. Leute, die das Kapitol gestürmt haben, die die Polizei angegriffen haben und seinen eigenen Vizepräsidenten [Mike Pence] hinrichten wollten.»

Biden ruft aus: «Mein Gott! Diese Leute verdienen keine Entschädigung. Sie verdienen es, für eine lange, lange, lange Zeit ins Gefängnis zu kommen.

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Biden über die Aussenpolitik

Biden hält Trump eine «absichtliche Verfremdung und Zerstörung der Nato« vor, weil er «Putin Amerikas Verbündeten» vorziehe: Er habe dem nationalen «Ansehen in den Augen der Welt stärker geschadet als jeder andere Präsident in der Geschichte.».

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Biden über die Wirtschaft

Die Umfragen vor den Zwischenwahlen im Herbst sind vielversprechend: Bei den Demokraten läuft's gerade. Das liege aber nicht nur daran, dass die Inflation unter Trump hoch ist – und relativ wenig neue Jobs entstanden sind.

Das bringt den Demokraten zu dieser Aussage: «Und ganz nebenbei: Ist euch aufgefallen, dass die Amerikanerinnen und Amerikaner heute sagen, dass die Wirtschaft unter der Biden-Administration sehr viel besser war als unter Trump?»

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